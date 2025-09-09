Luego de la contundente derrota electoral del oficialismo ante el peronismo encabezado por Axel Kicillof, quien aprovechó para lanzar su candidatura de cara a las elecciones nacionales fue Fernando Burlando quien a través de un video publicado en las redes sociales lanzó Seguridad y Libertad.
EL CANDIDATO MÁS MEDIÁTICO
Fernando Burlando confirmó su candidatura en las próximas elecciones nacionales
El abogado Fernando Burlando lanzó el partido Seguridad y Libertad y reveló que competirá para ser diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
"Quiero confirmarles que soy candidato en las próximas elecciones del 26 de octubre, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y también quiero decirles y presentarles el mejor equipo que pongo a disposición de todos ustedes argentinos y de toda la provincia", dijo mirando a cámara para anunciar que competirá por un lugar en el Congreso.
Posteriormente el reconocido abogado pasó a presentar quiénes lo acompañarán en la nueva agrupación compuesta por: Fabiana Martin, Fabián Améndola, Silvia Petroff, Javier Ignacio Baños y Germán Francone.
"Estamos todos de acuerdo, sin corrupción los números cierran", completó el material audiovisual que rápidamente generó repercusión. Sobre la finalización del contenido se puede observar la boleta de color violeta, al igual que el que representa al partido del presidente Javier Milei.
Qué dijo Fernando Burlando tras la derrota de Javier Milei en Buenos Aires
Después de que el peronismo arrasara en las urnas en las elecciones provinciales el domingo (07/09), Fernando Burlando no tardó en usar las redes sociales para apuntar directamente contra el gobierno de Javier Milei.
"Usted se considera bilardista. Le voy a hacer una recomendación. Reflexione como lo haría él. Frente a una derrota humillante y de estas características, él saldría dar la cara y no a buscar culpables donde realmente no los hay. Cambiaría la estrategia. Pondría mi cabeza en remojo, trataría de enfriarme", expresó el abogado, reconocido hincha de Estudiantes, haciendo alusión al ídolo "pincha", Carlos Bilardo.
Asimismo, continuó con su consejo, haciendo una analogía con el fútbol: "Vería qué sería lo mejor de cara al futuro sobre todo para los argentinos. Y empezaría a explicar situaciones y a dar verdades. Tiene una muy dura tarea por delante".
"$LIBRA, la criptoestafa, el fentanilo y sus muertes, los jubilados, la discapacidad, el dólar, la inflación y la corrupción", enumeró posteriormente y apuntó poniendo el foco en los funcionarios que en la actualidad están en la cuerda floja: "Usted tiene a todos sus jugadores y como él seguramente sabría a quién tiene que mandar al banco".
