Fernando Burlando confirmó su candidatura en las próximas elecciones nacionales

Qué dijo Fernando Burlando tras la derrota de Javier Milei en Buenos Aires

Después de que el peronismo arrasara en las urnas en las elecciones provinciales el domingo (07/09), Fernando Burlando no tardó en usar las redes sociales para apuntar directamente contra el gobierno de Javier Milei.

"Usted se considera bilardista. Le voy a hacer una recomendación. Reflexione como lo haría él. Frente a una derrota humillante y de estas características, él saldría dar la cara y no a buscar culpables donde realmente no los hay. Cambiaría la estrategia. Pondría mi cabeza en remojo, trataría de enfriarme", expresó el abogado, reconocido hincha de Estudiantes, haciendo alusión al ídolo "pincha", Carlos Bilardo.



Asimismo, continuó con su consejo, haciendo una analogía con el fútbol: "Vería qué sería lo mejor de cara al futuro sobre todo para los argentinos. Y empezaría a explicar situaciones y a dar verdades. Tiene una muy dura tarea por delante".

"$LIBRA, la criptoestafa, el fentanilo y sus muertes, los jubilados, la discapacidad, el dólar, la inflación y la corrupción", enumeró posteriormente y apuntó poniendo el foco en los funcionarios que en la actualidad están en la cuerda floja: "Usted tiene a todos sus jugadores y como él seguramente sabría a quién tiene que mandar al banco".

