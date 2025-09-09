¿Qué sucede con tu cerebro si haces una caminata rápida?

Caminar a paso rápido mejoró la velocidad de procesamiento, la función ejecutiva y la memoria de trabajo, especificaron.

Otro estudio (2014), mencionado por el sitio especializado Medical News Today, encontró que caminar a paso ligero al aire libre dos veces por semana, durante seis meses, aumentó el volumen del hipocampo en mujeres mayores con riesgo de deterioro cognitivo leve.

Asimismo, Healthline, hace referencia a un estudio que halló que, los participantes que caminaron a un ritmo rápido de 112 pasos por minuto, durante 30 minutos por día, experimentaron una reducción en su riesgo de padecer demencia en un 62%. Fue publicado en JAMA Neurology.

Por qué es bueno caminar rápido, según neurólogo

La clave detrás de los beneficios de una caminata rápida para la salud cerebral parece estar en la circulación sanguínea.

"Caminar a paso ligero aumenta el flujo sanguíneo a las piernas y acelera la frecuencia cardíaca", explica Clifford Segil, DO, neurólogo del Centro de Salud Providence Saint John en Santa Mónica, California, a Women's Health.

"Cada vez que la frecuencia cardíaca aumenta, aumenta el flujo sanguíneo a la cabeza", agregó.

cerebro mente memoria freepik.jpg

¿Por qué el flujo sanguíneo es importante para el cerebro?

El flujo sanguíneo es vital para el cerebro. Y es que, una mejor circulación sanguínea en la cabeza mejora la función cognitiva al permitir que el cerebro reciba el oxígeno y los nutrientes que necesitan las neuronas para funcionar.

"El flujo sanguíneo cerebral suministra oxígeno y nutrientes al cerebro. El cerebro consume aproximadamente 20 veces más oxígeno que cualquier otra parte del cuerpo y, por lo tanto, es vulnerable a la escasez de oxígeno", se lee en un artículo publicado en Springer Nature.

La circulación sanguínea, además, ayuda a eliminar los productos de desecho.

"El flujo sanguíneo cerebral no solo suministra oxígeno y nutrientes, sino que también elimina los desechos producidos durante la función cerebral", agregan.

Así que la próxima vez que quieras hacer algo por tu salud cerebral, podrías pensar en caminar unas cuantas cuadras rápidamente.

De hecho, no sólo te lo agradecerá tu cerebro, sino que estudios también han encontrado que caminar a paso ligero puede reducir el riesgo de osteoporosis, beneficiar al corazón y aumentar la longevidad.

