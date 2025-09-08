Mejora tu salud intestinal con estas 6 frutas sorprendentes

"Es uno de mis favoritos de todos los tiempos y se ha ha comprobado en estudios de investigación que es tan efectivo como la cáscara psyllium y las ciruelas pasas para mejorar los síntomas de hinchazón y el estreñimiento", reveló el Dr. Karan Rajan, en su cuenta de TikTok.

De acuerdo con el experto, esta fruta puede aumentar la frecuencia de las deposiciones y no tiene efectos adversos como algunos medicamentos para combatir el estreñimiento.

Naranjas

Las naranjas también pueden formar parte de una dieta para favorecer la salud intestinal, sobre todo si eres propenso a los gases y la hinchazón.

La Clínica Cleveland explica que reducir el consumo de alimentos ricos en fructosa puede contribuir a la salud digestiva. Precisamente, las naranjas son bajas en fructosa.

"Los cítricos, como las naranjas y los pomelos, contienen menos fructosa, lo que los hace más tolerables y menos propensos a causar gases", aseguran.

Palta

La palta, o aguacate, es una fruta con muchos nutrientes y fibra, que ayuda a tener una función digestiva saludable.

De acuerdo con un estudio, publicado en The Journal of Nutrition, comer aguacate a diario podría tener un efecto positivo en la diversidad microbiana intestinal y promover bacterias buenas.

"El tratamiento con aguacate incrementó la diversidad y enriqueció Faecalibacterium, Lachnospira y Alistipes entre un 26 % y un 65 % en comparación con el grupo control", escribieron los autores.

Papaya

Otra fruta excelente para la salud digestiva es la papaya, también conocida como lechosa. Esta es una de las frutas que recomienda Northlake Gastroenterology Associates.

"Contiene enzimas como la papaína, que descomponen las proteínas y mejoran la función intestinal. Además, es rica en fibra y agua, lo que ayuda a prevenir el estreñimiento y a promover la regularidad intestinal", afirman en su sitio web.

Plátano (Banana)

En la lista de mejores alimentos para mejorar la digestión, la Clínica Cleveland también nombra el plátano, también conocido como banana o cambur.

"Los plátanos son otra fruta baja en fructosa, rica en fibra y con inulina, una sustancia que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino", indican.

Recordemos que los alimentos ricos en fructosa suelen relacionarse con hinchazón y gases, por lo que el plátano es una gran opción para comer sin remordimientos.

