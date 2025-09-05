¿Qué pasa con tu azúcar en sangre cuando comes arándanos?

De hecho, la Asociación Americana de la Diabetes recomienda especialmente las bayas, como los arándanos, para controlar la diabetes: "Las bayas son una excelente opción para un plan de alimentación para la diabetes".

arándanos

Hay algunas pruebas de los beneficios de los arándanos para los diabéticos, como un metaanálisis (2022) que incluyó 22 estudios.

De acuerdo con los resultados del estudio, en personas con diabetes, en comparación con el placebo, la ingesta de arándano azul o arándano rojo redujo la glucosa, "la resistencia a la insulina" y la "hemoglobina glucosilada".

"El consumo de arándanos azules y rojos redujo significativamente los niveles de glucosa en sangre en ayunas y de hemoglobina glucosilada en personas con diabetes, con alta credibilidad de la evidencia", escribieron los autores, reseña Elsevier.

Pero, ¿Cuántos arándanos comer? En general se recomienda comer un puñado de arándanos (o bayas) al día.

"Come un puñado de bayas frescas con una comida o espolvoréalas sobre yogur o avena", sugieren en el sitio especializado Diabetes Care Community.

¿Qué beneficio tiene consumir arándanos?

Los arándanos tienen muchos beneficios que se pueden aprovechar cuando esta fruta se incluye en una dieta equilibrada. Entre las ventajas de comer arándanos se encuentran:

Ayudan a reducir la inflamación

Reducen el riesgo de enfermedades del corazón

Ayudan a bajar la presión arterial

Protegen contra el envejecimiento

Pueden ayudar a proteger contra el cáncer

Ayudan a combatir las infecciones urinarias

Reducen el daño muscular luego del ejercicio

Ayudan a prevenir un derrame cerebral

Ayudan a reducir el riesgo de demencia

Ayudan a reducir el estrés oxidativo

Frutas que reducen el azúcar en sangre

Además de los arándanos, hay otras frutas que pueden ayudar a las personas con diabetes a mantener bajo control sus niveles de azúcar en sangre.

Algunas frutas recomendadas para controlar la glucosa son:

Fresas

Palta

Manzana

Pera

Mora

Frambuesas

Kiwis

Clementinas

Naranja

Limón

Lima

Pomelo

En general, se recomienda consumir hasta tres porciones de fruta a lo largo del día.

