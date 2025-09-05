DEBES SABERLO
¿Qué pasa con tu azúcar en sangre cuando comes arándanos?
Los arándanos son una fruta muy nutritiva y que está en tendencia. Pero, ¿Son buenos para las personas con diabetes?
Pero, ¿Cuáles son las mejores frutas para los diabéticos? ¿Cuál fruta reduce el azúcar en sangre? ¿Qué fruta ayuda a bajar la glucosa?
Una de las frutas más recomendadas para la diabetes son los famosos arándanos.
¿Cómo afectan los arándanos al azúcar en sangre?
Una de las cosas que hace que los arándanos sean perfectos para las personas con diabetes es su contenido de fibra soluble.
La Clínica Mayo indica que este tipo de fibra "puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y glucosa en la sangre".
De hecho, la Asociación Americana de la Diabetes recomienda especialmente las bayas, como los arándanos, para controlar la diabetes: "Las bayas son una excelente opción para un plan de alimentación para la diabetes".
Hay algunas pruebas de los beneficios de los arándanos para los diabéticos, como un metaanálisis (2022) que incluyó 22 estudios.
De acuerdo con los resultados del estudio, en personas con diabetes, en comparación con el placebo, la ingesta de arándano azul o arándano rojo redujo la glucosa, "la resistencia a la insulina" y la "hemoglobina glucosilada".
"El consumo de arándanos azules y rojos redujo significativamente los niveles de glucosa en sangre en ayunas y de hemoglobina glucosilada en personas con diabetes, con alta credibilidad de la evidencia", escribieron los autores, reseña Elsevier.
Pero, ¿Cuántos arándanos comer? En general se recomienda comer un puñado de arándanos (o bayas) al día.
"Come un puñado de bayas frescas con una comida o espolvoréalas sobre yogur o avena", sugieren en el sitio especializado Diabetes Care Community.
¿Qué beneficio tiene consumir arándanos?
Los arándanos tienen muchos beneficios que se pueden aprovechar cuando esta fruta se incluye en una dieta equilibrada. Entre las ventajas de comer arándanos se encuentran:
- Ayudan a reducir la inflamación
- Reducen el riesgo de enfermedades del corazón
- Ayudan a bajar la presión arterial
- Protegen contra el envejecimiento
- Pueden ayudar a proteger contra el cáncer
- Ayudan a combatir las infecciones urinarias
- Reducen el daño muscular luego del ejercicio
- Ayudan a prevenir un derrame cerebral
- Ayudan a reducir el riesgo de demencia
- Ayudan a reducir el estrés oxidativo
Frutas que reducen el azúcar en sangre
Además de los arándanos, hay otras frutas que pueden ayudar a las personas con diabetes a mantener bajo control sus niveles de azúcar en sangre.
Algunas frutas recomendadas para controlar la glucosa son:
- Fresas
- Palta
- Manzana
- Pera
- Mora
- Frambuesas
- Kiwis
- Clementinas
- Naranja
- Limón
- Lima
- Pomelo
En general, se recomienda consumir hasta tres porciones de fruta a lo largo del día.
----------
Más noticias en Urgente24
La cosa número 1 que una psicóloga hace por su salud mental
6 alimentos súper ricos en hierro que deberías empezar a comer
7 cosas que puedes hacer a diario para aliviar el dolor de espalda
Cuáles son las semillas ricas en magnesio que expertos en sueño recomiendan
La espectacular planta que reduce la ansiedad y mejora el estado de ánimo