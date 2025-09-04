¿Qué alimentos tienen mucho hierro? ¿Qué comer para subir el hierro? ¿Cuáles son los alimentos más ricos en hierro para evitar la anemia? El hierro es esencial en el cuerpo: ayuda a transportar oxígeno, contribuye al crecimiento y desarrollo, ayuda a mantener un sistema inmunológico saludable, y más.
6 alimentos súper ricos en hierro que deberías empezar a comer
Conoce los alimentos que tienen más hierro que otros y por qué deberías incluirlos en tu dieta, según expertos.
Es posible obtener hierro a través de la dieta. Sin embargo, a veces, las personas no saben que ciertos alimentos pueden ser sorprendentemente ricos en hierro y que podrían beneficiar de diferentes formas la salud.
Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que la falta de hierro puede provocar anemia. "Cuando se agotan las reservas de hierro de que dispone el organismo, se produce anemia por carencia de hierro", indica el Manual MSD.
El hierro se encuentra en muchos alimentos, como las carnes rojas (ternera, cordero y cerdo) y las vísceras, pero también hay otros alimentos con alto contenido de hierro que pueden enriquecer la dieta, como:
Semillas de sésamo
Las pequeñas semillas de sésamo son una gran fuente de hierro. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) precisa que 1/2 onza de semillas de sésamo contienen 2.1 mg de hierro. Estas semillas ayudan a mejorar la digestión, reducir el colesterol y son buenas para los huesos.
Espinaca
La espinaca también está en la lista de fuentes alimenticias de hierro del USDA. Es posible obtener 6.4 mg de hierro de 1 taza de esta verdura de hoja verde. Las espinacas son un aliado de la salud del cerebro, ayudan a mantener bajo control la presión arterial y favorecen la visión.
Alcachofas
Las alcachofas contienen mucho hierro y a menudo las personas no lo saben. Para tener una idea, en 1 taza de alcachofas cocidas hay 5.1 mg de hierro. Las alcachofas son bien conocidas por sus beneficios para el hígado y el corazón, además, fortalecen el sistema inmunológico.
Habas
Las habas han ganado notoriedad últimamente debido a su gran valor nutricional. El hierro es uno de los minerales que contiene. Según el USDA, 1 taza de habas cocidas puede aportar 4.9 mg de hierro. Este alimento ayuda a ganar masa muscular y tiene propiedades antioxidantes.
Sardinas enlatadas
Otra buena opción para añadir hierro a la dieta son las sardinas enlatadas. En 3 onzas de sardinas enlatadas hay 2.5 mg de hierro, de acuerdo con la lista de fuentes alimenticias de hierro del USDA. Las sardinas enlatadas favorecen la salud cerebral, son buenas para los huesos y ayudan a controlar el colesterol.
Lentejas
Las lentejas son un alimento extremadamente nutritivo: Tienen fibra, proteínas, magnesio, potasio, zinc, vitamina B, y además hierro. El USDA detalla que 1/2 taza de lentejas cocidas aporta 3.3 mg de hierro. Las lentejas tienen efecto saciante y son conocidas por ser aliada de la salud intestinal.
