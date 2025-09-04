6 alimentos súper ricos en hierro que deberías empezar a comer

Espinaca

La espinaca también está en la lista de fuentes alimenticias de hierro del USDA. Es posible obtener 6.4 mg de hierro de 1 taza de esta verdura de hoja verde. Las espinacas son un aliado de la salud del cerebro, ayudan a mantener bajo control la presión arterial y favorecen la visión.

Alcachofas

Las alcachofas contienen mucho hierro y a menudo las personas no lo saben. Para tener una idea, en 1 taza de alcachofas cocidas hay 5.1 mg de hierro. Las alcachofas son bien conocidas por sus beneficios para el hígado y el corazón, además, fortalecen el sistema inmunológico.

Habas

Las habas han ganado notoriedad últimamente debido a su gran valor nutricional. El hierro es uno de los minerales que contiene. Según el USDA, 1 taza de habas cocidas puede aportar 4.9 mg de hierro. Este alimento ayuda a ganar masa muscular y tiene propiedades antioxidantes.

Sardinas enlatadas

Otra buena opción para añadir hierro a la dieta son las sardinas enlatadas. En 3 onzas de sardinas enlatadas hay 2.5 mg de hierro, de acuerdo con la lista de fuentes alimenticias de hierro del USDA. Las sardinas enlatadas favorecen la salud cerebral, son buenas para los huesos y ayudan a controlar el colesterol.

Lentejas

Las lentejas son un alimento extremadamente nutritivo: Tienen fibra, proteínas, magnesio, potasio, zinc, vitamina B, y además hierro. El USDA detalla que 1/2 taza de lentejas cocidas aporta 3.3 mg de hierro. Las lentejas tienen efecto saciante y son conocidas por ser aliada de la salud intestinal.

