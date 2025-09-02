Estudio revela la dieta que reduce el riesgo de múltiples enfermedades crónicas

Después de un exhaustivo análisis de datos, los investigadores encontraron que una dieta basada en plantas se asoció con un menor riesgo de multimorbilidad por cáncer y enfermedades cardiometabólicas.

Por ejemplo, los resultados del UK Biobank, mostraron que las personas que siguieron una dieta basada en plantas experimentaron un 32 % menos de riesgo de multimorbilidad en comparación con aquellos con una menor adherencia a este tipo de dieta, precisa la Universidad de Viena.

Asimismo, seguir una dieta saludable a base de plantas se relacionó con un menor riesgo de cáncer, enfermedades cardiometabólicas, como diabetes y enfermedades cardiovasculares, y multimorbilidad, tanto en adultos menores como mayores de 60 años.

La dieta que científicos recomiendan

"Nuestro estudio destaca que una dieta saludable a base de plantas no solo influye en las enfermedades crónicas individuales, sino que también puede reducir el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades crónicas simultáneamente, tanto en personas de mediana edad como en personas mayores", dijo Reynalda Córdova, epidemióloga nutricional y líder del estudio.

"No es necesario eliminar por completo los productos animales", afirmó Córdova. "Cambiar a una dieta más basada en plantas ya puede tener un impacto positivo".

Por su parte, Karl-Heinz Wagner, de la Universidad de Viena, coautor del estudio y presidente de la Sociedad Austriaca de Nutrición, dijo: “Los resultados demuestran la importancia de una dieta predominantemente vegetal para nuestra salud".

"Un beneficio adicional de una dieta de origen vegetal es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y del uso del suelo”, agregó.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista The Lancet Healthy Longevity y son una nueva prueba de que la alimentación saludable, sobre todo la dieta basada en plantas, puede ayudar a las personas a tener una mejor salud y una vida más larga.

La dieta basada en plantas se centra en el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, y minimiza el consumo de carne.

