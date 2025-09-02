Si quiere mantenerse alejado de enfermedades graves, como diabetes, cáncer, y afecciones cardiovasculares, probablemente necesite adoptar una dieta basada en plantas. Y es que, científicos han encontrado que este tipo de alimentación se asocia con un menor riesgo de multimorbilidad.
DIABETES, CÁNCER Y MÁS
Estudio revela la dieta que reduce el riesgo de múltiples enfermedades crónicas
Científicos han revelado la dieta antienfermedades que muchos deberían seguir: Reduce el riesgo de diabetes, cáncer y más.
La multimorbilidad es la presencia de dos o más enfermedades crónicas en una misma persona y se ha convertido en un desafío mundial, especialmente entre los adultos de 60 años o más.
Son enfermedades crónicas los problemas de salud a largo plazo que, en algunos casos, no tienen tener cura. Entre las afecciones crónicas se encuentran la diabetes, el cáncer, enfermedades cardíacas, asma, artritis, hipertensión arterial y más.
Dieta que previene el cáncer, diabetes y más
Ahora bien, el nuevo estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Viena, en colaboración con el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIIC) (Francia) y la Universidad Kyung Hee (República de Corea), quienes analizaron la relación entre hábitos alimentarios y la evolución de enfermedades.
Fue un estudio grande que involucró a seis países europeos y en el que participaron más de 400.000 mujeres y hombres, con edades comprendidas entre 37 y 70 años.
Después de un exhaustivo análisis de datos, los investigadores encontraron que una dieta basada en plantas se asoció con un menor riesgo de multimorbilidad por cáncer y enfermedades cardiometabólicas.
Por ejemplo, los resultados del UK Biobank, mostraron que las personas que siguieron una dieta basada en plantas experimentaron un 32 % menos de riesgo de multimorbilidad en comparación con aquellos con una menor adherencia a este tipo de dieta, precisa la Universidad de Viena.
Asimismo, seguir una dieta saludable a base de plantas se relacionó con un menor riesgo de cáncer, enfermedades cardiometabólicas, como diabetes y enfermedades cardiovasculares, y multimorbilidad, tanto en adultos menores como mayores de 60 años.
La dieta que científicos recomiendan
"Nuestro estudio destaca que una dieta saludable a base de plantas no solo influye en las enfermedades crónicas individuales, sino que también puede reducir el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades crónicas simultáneamente, tanto en personas de mediana edad como en personas mayores", dijo Reynalda Córdova, epidemióloga nutricional y líder del estudio.
"No es necesario eliminar por completo los productos animales", afirmó Córdova. "Cambiar a una dieta más basada en plantas ya puede tener un impacto positivo".
Por su parte, Karl-Heinz Wagner, de la Universidad de Viena, coautor del estudio y presidente de la Sociedad Austriaca de Nutrición, dijo: “Los resultados demuestran la importancia de una dieta predominantemente vegetal para nuestra salud".
"Un beneficio adicional de una dieta de origen vegetal es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y del uso del suelo”, agregó.
Los resultados del estudio fueron publicados en la revista The Lancet Healthy Longevity y son una nueva prueba de que la alimentación saludable, sobre todo la dieta basada en plantas, puede ayudar a las personas a tener una mejor salud y una vida más larga.
La dieta basada en plantas se centra en el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, y minimiza el consumo de carne.
