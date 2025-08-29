¿No logras conciliar el sueño rápido? ¿Pasan horas y horas y no te puedes dormir? ¿La falta de sueño está afectando tu vida? El insomnio es un problema global, así que probablemente miles de personas están pasando por lo mismo que tú cada noche. Ante esta situación, lo primero es mantener la calma y saber que hay posibles soluciones.
¿INSOMNIO?
Un puñado de esto en la cena y podrás dormir más rápido, según estudio
Un estudio confirma que este poderoso alimento podría hacerte dormir más rápido y mejor. Conoce cuál es.
Existen muchos factores que pueden estar detrás de los problemas para conciliar el sueño, incluyendo lo que comes. Sin embargo, la dieta también podría ser parte de la solución al insomnio, y es que, algunos alimentos pueden ayudar a las personas a tener un mejor descanso nocturno.
Un nuevo estudio ha revelado un alimento que podría, realmente, ayudar a mejorar la calidad del sueño.
Alimento para dormir más rápido
Si buscas un alimento para dormir más rápido, entonces deberías añadir nueces a tu cena.
Y es que, investigadores de la Universidad de Barcelona han confirmado que comer un puñado de nueces en la cena podría hacer que las personas duerman más rápido y mejor.
Los científicos querían estudiar el posible impacto que el consumo diario de nueces podría tener en biomarcadores específicos de orina y parámetros de calidad del sueño.
En el estudio participaron 76 adultos jóvenes sanos de 20 a 28 años.
Los participantes "ingirieron 40 g de nueces al día durante la cena (intervención) o se abstuvieron de comer nueces u otros frutos secos (control) durante 8 semanas, con un período de lavado de 2 semanas", escribieron los autores.
De acuerdo con la Clínica Mayo, una porción de frutos secos, como nueces, es un puñado pequeño (1,5 onzas o 43 gramos)
Nueces para dormir
La intervención con nueces duró 8 semanas y los investigadores descubrieron que este alimento ayudó a los participantes a dormir más rápido y mejor, en comparación con un período de control sin frutos secos.
"Demostramos que una porción diaria de 40 g de nueces aumenta los niveles urinarios de 6-SMT, reduce la latencia del sueño y mejora la calidad global del sueño", se lee en el estudio.
La latencia al sueño se refiere al tiempo transcurrido entre el momento en que se apaga la luz hasta dormir.
Mientras, la 6-SMT (6-sulfatoximelatonina) se conoce como el principal metabolito de la melatonina que se encuentra en la orina.
“Este es el primer ensayo controlado aleatorizado que muestra que el consumo diario de nueces mejoró de manera medible la calidad objetiva del sueño y aumentó los niveles de melatonina durante las horas de la tarde después de un período de intervención”, dijo la Dra. María Izquierdo-Pulido, investigadora principal del estudio de la Universidad de Barcelona.
"Nuestros hallazgos resaltan el potencial de las nueces como alimentos que favorecen el sueño en adultos jóvenes", concluye el estudio de la Universidad de Barcelona publicado en Food & Function.
Pese a los hallazgos, los investigadores señalaron que hacen falta más estudios.
Beneficios de las nueces
- Ayudan a reducir los niveles de colesterol
- Disminuyen la presión arterial
- Ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares
- Cuidan tu cerebro y neuronas
- Ayudan a la relajación muscular
- Regulan el tránsito intestinal
- Mejoran el estado de ánimo
- Fortalecen los huesos
- Combaten el daño en las células
- Potencian el sistema inmunológico
