Un puñado de esto en la cena y podrás dormir más rápido, según estudio

Los científicos querían estudiar el posible impacto que el consumo diario de nueces podría tener en biomarcadores específicos de orina y parámetros de calidad del sueño.

En el estudio participaron 76 adultos jóvenes sanos de 20 a 28 años.

Los participantes "ingirieron 40 g de nueces al día durante la cena (intervención) o se abstuvieron de comer nueces u otros frutos secos (control) durante 8 semanas, con un período de lavado de 2 semanas", escribieron los autores.

De acuerdo con la Clínica Mayo, una porción de frutos secos, como nueces, es un puñado pequeño (1,5 onzas o 43 gramos)

frutos secos corazón nueces almendras freepik Las nueces también son un superalimento para el corazón.

Nueces para dormir

La intervención con nueces duró 8 semanas y los investigadores descubrieron que este alimento ayudó a los participantes a dormir más rápido y mejor, en comparación con un período de control sin frutos secos.

"Demostramos que una porción diaria de 40 g de nueces aumenta los niveles urinarios de 6-SMT, reduce la latencia del sueño y mejora la calidad global del sueño", se lee en el estudio.

La latencia al sueño se refiere al tiempo transcurrido entre el momento en que se apaga la luz hasta dormir.

Mientras, la 6-SMT (6-sulfatoximelatonina) se conoce como el principal metabolito de la melatonina que se encuentra en la orina.

“Este es el primer ensayo controlado aleatorizado que muestra que el consumo diario de nueces mejoró de manera medible la calidad objetiva del sueño y aumentó los niveles de melatonina durante las horas de la tarde después de un período de intervención”, dijo la Dra. María Izquierdo-Pulido, investigadora principal del estudio de la Universidad de Barcelona.

"Nuestros hallazgos resaltan el potencial de las nueces como alimentos que favorecen el sueño en adultos jóvenes", concluye el estudio de la Universidad de Barcelona publicado en Food & Function.

Pese a los hallazgos, los investigadores señalaron que hacen falta más estudios.

Beneficios de las nueces

Ayudan a reducir los niveles de colesterol

Disminuyen la presión arterial

Ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares

Cuidan tu cerebro y neuronas

Ayudan a la relajación muscular

Regulan el tránsito intestinal

Mejoran el estado de ánimo

Fortalecen los huesos

Combaten el daño en las células

Potencian el sistema inmunológico

