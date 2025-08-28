El cambio súper fácil al caminar que aumenta la longevidad, según la ciencia

Los participantes informaron sobre el ritmo y el tiempo de caminata diarios, factores de estilo de vida, estado de salud y más. Los datos de mortalidad se recopilaron hasta el 31 de diciembre de 2022, y el análisis comenzó en 2023.

Se realizó un seguimiento durante una mediana de 16,7 años.

Los investigadores encontraron que caminar rápido tan solo 15 minutos al día se asoció con una "reducción de casi el 20% en la mortalidad total", se lee en el estudio.

En cambio, caminar lentamente durante más de 3 horas al día se relacionó con una reducción del 4% en la mortalidad.

Esto sugiere que la intensidad en la caminata importa.

Los investigadores también comprobaron que el efecto fue más pronunciado para las muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares y fue independiente de otras niveles de actividad física.

Caminar de cualquier manera es beneficioso

Aunque caminar de manera rápida redujo en mayor medida el riesgo de mortalidad por todas las causas, los investigadores dejaron claro que caminar rápido o lento puede ser beneficioso.

“Quiero enfatizar que todos estos ejercicios, ya sean lentos o rápidos, confirman algún beneficio”, dijo el Dr. Wei Zheng, autor correspondiente del estudio, reseña CNN.

“Pero lo que hemos descubierto es que caminar rápido, incluso 15 minutos al día, confirma beneficios comprobados”, agregó.

El estudio concluye que, "caminar con regularidad, en particular caminar rápido, se asoció con una reducción de la mortalidad".

"Estos hallazgos subrayan la importancia de promover la caminata rápida como una estrategia viable y eficaz para mejorar los resultados de salud y abordar las disparidades en salud entre las poblaciones de bajo nivel socioeconómico", agregan los investigadores.

Los resultados del estudio fueron publicados en el American Journal of Preventive Medicine.

-----------

Más noticias en Urgente24

Hígado sano: Coma esta potente fruta aprobada por un hepatólogo

¿Qué pasa con el corazón cuando comes palta (aguacate) regularmente?

Este es el secreto para reducir tu riesgo de diabetes en un 31%

El hábito de 3 minutos que aumenta la longevidad y debes hacer al despertar

Harvard lo dice: Estas son las 3 mejores vitaminas para obtener energía