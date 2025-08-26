Este es el secreto para reducir tu riesgo de diabetes en un 31%

Mientras, el grupo de control siguió una dieta mediterránea sin restricción calórica, orientación sobre el ejercicio ni apoyo profesional.

Luego de hacer seguimiento por 6 años, los científicos encontraron que las personas del grupo de intervención experimentaron un 31% menos de riesgo de diabetes tipo 2 que el resto de los participantes.

En otras palabras, la dieta mediterránea combinada con reducción de calorías y ejercicio fue efectiva para prevenir la diabetes.

Asimismo, el grupo de intervención tuvo una pérdida de peso promedio de 3,3 kilogramos y redujo su circunferencia de cintura en 3,6 centímetros, mucho más que quienes estaban en el grupo de control.

Esperanza frente a la "epidemia" de diabetes

“Nos enfrentamos a una epidemia mundial de diabetes”, afirmó el coautor Frank Hu, profesor Fredrick J. Stare de Nutrición y Epidemiología y director del Departamento de Nutrición.

Y continuó: “Con la evidencia más completa, nuestro estudio demuestra que cambios moderados y sostenidos en la dieta y el estilo de vida podrían prevenir millones de casos de esta enfermedad en todo el mundo”.

Por su parte, el coautor Miguel Martínez González, profesor de la Universidad de Navarra y profesor adjunto de nutrición en la Harvard Chan School, dijo: “En términos prácticos, añadir control calórico y actividad física a la dieta mediterránea evitó que alrededor de tres de cada 100 personas desarrollaran diabetes, un beneficio claro y medible para la salud pública”.

Puede que para algunos, a simple vista, los resultados del estudio sean esperables. Sin embargo, lo sorprendente está en la adhesión constante a lo largo del tiempo de estos cambios en el estilo de vida.

Así lo afirmó a CNN, Christopher Gardner, profesor de Medicina Rehnborg Farquhar en la Universidad de Stanford (California) y director del Grupo de Investigación de Estudios de Nutrición del Centro de Investigación Preventiva de Stanford, quien no participó en el estudio.

“Lo asombroso es la adherencia a estos cambios durante 6 años, con muy poca reincidencia”, dijo. “Estos participantes lograron cambios duraderos en su estilo de vida. ¡ES POSIBLE!”.

Los resultados aparecen en Annals of Internal Medicine.

------------

Más noticias en Urgente24

Harvard lo dice: Estas son las 3 mejores vitaminas para obtener energía

Día Mundial del Cuidado de la Piel: Mira la rutina básica que recomienda una dermatóloga

La adicción al celular es real: Científicos descubren esto en el cerebro

Descubren que este alimento reduce el estrés oxidativo: Cuánto comer a diario

El lenguaje que nos une: por qué necesitamos un texto claro y accesible para todos