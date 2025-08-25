Julio fue malo, pero agosto ya es una pesadilla para Javier Milei

Live Blog Post

Clima hostil para Milei en Junín: Amenazas, denuncias por compra de candidaturas y pasacalles

Javier Milei encabeza esta tarde, desde las 18.00, un acto en Junín, que fue suspendido la semana por las condiciones climáticas. La visita se da en medio del escándalo por coimas, pero también en el marco de un clima hostil en dicha ciudad, con fuertes acusaciones internas.

Así lo relata Juan Rubinacci en Letra P:

"Javier Milei llegará este lunes a Junín en medio de un clima convulsionado por las denuncias de coimas en la ANDIS que involucran a Karina Milei, pero también en un escenario local agitado por la interna de La Libertad Avanza, que incluye amenazas, denuncias por la compra de candidaturas y reclamos para que el Gobierno reactive la obra pública.

El Presidente encabezará el acto de presentación de las candidaturas bonaerenses al Congreso de la Nación desde las 18 en el Teatro San Carlos, en medio de un fuerte operativo que excluye a la prensa y a buena parte de la estructura local libertaria que fue marginada de las listas provinciales. Según informaron, los medios debían inscribirse en un formulario online para cubrir el evento, aunque luego se comunicó vía telefónica que serán ubicados en el hall de entrada del lugar, sin acceso al acto.

Además, la ciudad amaneció con pasacalles anónimos en diferentes lugares en los que se le pide al Gobierno que reactive la obra pública, un reclamo que también viene haciendo el intendente del PRO que jugará en Somos Buenos Aires, Pablo Petrecca, quien no obtuvo respuesta al pedido formal de audiencia privada que solicitó al jefe de Estado en su visita a la cabecera de la Cuarta sección electoral. Habrá convocatoria del peronismo para movilizar a dos cuadras del lugar.

En la previa del acto que debía realizarse la semana pasada y que se suspendió por las condiciones climáticas, miembros originales de LLA denunciaron que les negaron el acceso al evento 'por no formar parte de la lista' que competirá en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Según le contaron a Letra P referentes de la vieja escuela libertaria local, la estructura encargada del armado electoral vendió candidaturas y no dejó lugar para otro espacio.

Los videos que publicaron concejales y dirigentes excluidos de las nóminas 2025 muestran que se les negó el acceso al acto que se realizará este lunes, mientras que a otros les cambiaron las pulseras para dificultar su ingreso. La concejala violeta Belén Veronelli publicó un video en sus cuentas de redes sociales en el que cuestionó al aparato liderado por el coordinador Mauro Imperatori, delegado local de Sebastián Pareja, el presidente del partido en Buenos Aires. Lo acusa de liderar un grupo de gente que 'pone palos en la rueda' y que 'se sumaron a LLA cuando aparecieron en las listas'.

El sector encabezado por el excandidato a intendente libertario de Junín Javier Souto acusa al parejismo de vender las candidaturas y argumenta que por ese motivo quedaron ahora afuera de las nóminas locales y seccionales, cuando vienen trabajando por las ideas de la libertad desde 2021.

Por eso, y el pedido público para poder estar presentes en el acto de este lunes, en ese sector denunciaron amenazas contra uno de sus referentes, quien señaló haber sufrido piedrazos y botellazos por parte de sujetos desconocidos, aunque los vinculan con el ecosistema libertario local".