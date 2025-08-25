Julio fue malo, pero agosto ya es una pesadilla para Javier Milei

urgente24
Javier Milei y Freddy Krueger, personaje de ficción de la película Pesadilla, según IA/Grok.

Julio había sido un mes para el olvido para Javier Milei, pero agosto se convirtió en una pesadilla: arrecian los escándalos y la economía complicada.

25 de agosto de 2025 - 16:50

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas bonaerenses, que el Gobierno decidió nacionalizar para polarizar con el kirchnerismo, (y a 2 meses de los comicios nacionales), Javier Mileienfrenta quizás la mayor complicación de su gestión: las acusaciones por coimas. En un gobierno que se jacta de ir contra los "curros del Estado", el escándalo por presuntos sobornos podría pegar muy fuerte en la percepción de la población/electores.

Si julio había sido un mes para el olvido, agosto se está convirtiendo en una pesadilla para el Gobierno libertario que, por ahora, muestra muchas inconsistencias -en el mejor de los casos- en su defensa. Los hermanos Milei 'fingen demencia' y no dan explicaciones.

Tensión en Junín: Insultos y revoleos a José Luis Espert

En el ingreso al acto de La Libertad Avanza en Junín, manifestantes insultaron a José Luis Espert, quien se acercó a ellos con el puño en alto y gritando "Viva la Libertad". Ante ese gesto, que fue interpretado por muchos como una provocación, comenzaron a arrojarle cosas y tuvo que refugiarse detrás de los efectivos policiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/charlescaissa/status/1960097392524677219&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Clipear_/status/1960094832053121505&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DanielBilotta/status/1960088321129930820&partner=&hide_thread=false
¿Dónde está el oro del BCRA? Fiscal, a favor de Sergio Palazzo

El Fiscal General de la Cámara en el Fuero Contencioso Administrativo, Ricardo Ruben Peyrano, dictaminó que el Banco Central (BCRA) debe proporcionarle al titular de La Bancaria y diputado Sergio Palazzo la información respecto al envío del oro al exterior. Ahora debe definir la Cámara.

Sergio Palazzo fue el primero en denunciar el traslado del oro y realizó un pedido de acceso a la información, que el BCRA se negó a responder porque “cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica” podrá “poner en peligro la seguridad de estos activos”.

El titular de La Bancaria apeló, y sobre esa medida opinó ahora el fiscal.

Más audios de Diego Spagnuolo: "Yo no puedo creer este Lule Menem, ¿qué mierda tiene Karina?"

En 'Argenzuela' difundieron más audios de Diego Spagnuolo, en los que se le escucha decir:

"Yo no puedo creer este Lule Menem, ¿qué mierda tiene Karina la puta madre...?"

"Aparte otra cosa, falla la política en este Gobierno. A mi Ramiro (Marra) no me cae bien porque nunca se han portado bien conmigo, pero no estuvo bien lo que hicieron, lo limpiaron de un plumazo, no se pagan bien las cosas"

"Hay datos muy precisos, como lo de que se juntaron en Nordelta, y no sé de dónde salen".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MauroFdz/status/1960075873630994762&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rialjorge/status/1960076036059898221&partner=&hide_thread=false
Protesta contra Javier Milei en Junín, a metros del teatro San Carlos

Una columna de manifestantes protesta en la equina del teatro San Carlos, en Junín, donde esta tarde se presentará Javier Milei junto a sus candidatos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EmilianoRusso77/status/1960083217010356642&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MicheliPablo/status/1960083809975533931&partner=&hide_thread=false
Guillermo Francos se desdice: No fue Victoria Villarruel

El jefe de Gabinete Guillermo Francos salió a aclarar en su cuenta de X que no fue Victoria Villarruel quien acercó a Diego Spagnuolo a La Libertad Avanza, luego de haber asegurado eso. Es sabido que Spagnuolo conoció a Javier Milei vía José Luis Espert, con quien mantiene una relación de amistad desde hace años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1960066430281335190&partner=&hide_thread=false

Clima hostil para Milei en Junín: Amenazas, denuncias por compra de candidaturas y pasacalles

Javier Milei encabeza esta tarde, desde las 18.00, un acto en Junín, que fue suspendido la semana por las condiciones climáticas. La visita se da en medio del escándalo por coimas, pero también en el marco de un clima hostil en dicha ciudad, con fuertes acusaciones internas.

Así lo relata Juan Rubinacci en Letra P:

"Javier Milei llegará este lunes a Junín en medio de un clima convulsionado por las denuncias de coimas en la ANDIS que involucran a Karina Milei, pero también en un escenario local agitado por la interna de La Libertad Avanza, que incluye amenazas, denuncias por la compra de candidaturas y reclamos para que el Gobierno reactive la obra pública.

El Presidente encabezará el acto de presentación de las candidaturas bonaerenses al Congreso de la Nación desde las 18 en el Teatro San Carlos, en medio de un fuerte operativo que excluye a la prensa y a buena parte de la estructura local libertaria que fue marginada de las listas provinciales. Según informaron, los medios debían inscribirse en un formulario online para cubrir el evento, aunque luego se comunicó vía telefónica que serán ubicados en el hall de entrada del lugar, sin acceso al acto.

Además, la ciudad amaneció con pasacalles anónimos en diferentes lugares en los que se le pide al Gobierno que reactive la obra pública, un reclamo que también viene haciendo el intendente del PRO que jugará en Somos Buenos Aires, Pablo Petrecca, quien no obtuvo respuesta al pedido formal de audiencia privada que solicitó al jefe de Estado en su visita a la cabecera de la Cuarta sección electoral. Habrá convocatoria del peronismo para movilizar a dos cuadras del lugar.

En la previa del acto que debía realizarse la semana pasada y que se suspendió por las condiciones climáticas, miembros originales de LLA denunciaron que les negaron el acceso al evento 'por no formar parte de la lista' que competirá en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Según le contaron a Letra P referentes de la vieja escuela libertaria local, la estructura encargada del armado electoral vendió candidaturas y no dejó lugar para otro espacio.

Los videos que publicaron concejales y dirigentes excluidos de las nóminas 2025 muestran que se les negó el acceso al acto que se realizará este lunes, mientras que a otros les cambiaron las pulseras para dificultar su ingreso. La concejala violeta Belén Veronelli publicó un video en sus cuentas de redes sociales en el que cuestionó al aparato liderado por el coordinador Mauro Imperatori, delegado local de Sebastián Pareja, el presidente del partido en Buenos Aires. Lo acusa de liderar un grupo de gente que 'pone palos en la rueda' y que 'se sumaron a LLA cuando aparecieron en las listas'.

El sector encabezado por el excandidato a intendente libertario de Junín Javier Souto acusa al parejismo de vender las candidaturas y argumenta que por ese motivo quedaron ahora afuera de las nóminas locales y seccionales, cuando vienen trabajando por las ideas de la libertad desde 2021.

Por eso, y el pedido público para poder estar presentes en el acto de este lunes, en ese sector denunciaron amenazas contra uno de sus referentes, quien señaló haber sufrido piedrazos y botellazos por parte de sujetos desconocidos, aunque los vinculan con el ecosistema libertario local".

"Llegan a las elecciones con el dólar descontrolado"

Las maniobras del Team Caputo para contener al dólar no están dando el resultado esperado, sino todo lo contrario. Economistas y analistas financieros vienen advirtiendo hace semanas de esta situación.

Christian Buteler lo explica de manera bien gráfica: "el Gobierno creía que con la economía iban a ganar las elecciones, y ahora espera que el resultado de las elecciones le ordene nuevamente la economía".

Tras huir, Jonhatan Kovalivker (Suizo Argentina) entregó su celular

Jonhatan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó ante la Justicia y entregó su celular: era buscado desde el viernes, tras escaparse de Nordelta.

Por dicha huida, fue citado a declarar el jefe de Seguridad del country de Nordelta, acusado de ayudarlo.

Jorge Rial: "Hay video"

Jorge Rial en 'Argenzuela' anticipa que "hay video" del caso de las presuntas coimas en ANDIS. "La Justicia pisó el acelerador porque hay muchas pruebas", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rialjorge/status/1960045755449696435&partner=&hide_thread=false
"Otra causa, mismos protagonistas"

Publica el periodista Manu Jove en X (@manujove): "Otra causa, otra investigación, mismos protagonistas. Sergio Aguirre es socio de Martín Menem en la empresa TR Nutrition. Creó una empresa en 2024, con el nuevo Gobierno, y fue rápidamente contratada por Osprera, obra social sindical intervenida a pedido de Lule Menem. Estos son sus chats con Marcelo Petroni, el interventor. 'Nosotros somos Lule y Karina'. ¿O sea que Lule y Karina mandaron a contratar a una empresa nuevita del socio de Martin por montos millonarios?"

Corrupción en LLA: Productor misionero ratifica denuncia contra Lule Menem

Lucas Torsiglieri en Bichos de Campo:

"Nada de esto es nuevo dentro de La Libertad Avanza. No sólo los audios de Spagnuolo -que se confirmó que datan de hace más de un año-, sino la propia estructura de coimas y ventas de candidaturas, que ya se había develado en la campaña presidencial del 2023.

Uno de los que destapó ese escándalo en su provincia fue el productor misionero y militante libertario Samuel Doichele, que asegura haber hablado personalmente con 'Lule Menem sobre los 'diezmos' pedidos a funcionarios públicos y terminó denunciando al presidente del partido por esa razón.

(…) Samuel Doichele, que fue consultado por este medio tras denunciar públicamente que el propio 'Lule' le confió que pedir el 10% 'no es delito' cuando él le contó que en Misiones se le pedía aportes a los funcionarios de la Anses y el Pami para financiar la campaña.

Lo particular de este caso es que el productor y secretario de la Cooperativa Integral del Norte de Wanda fue, por mucho tiempo, un referente libertario clave en su localidad. 'Fue', porque, tras haber denunciado penalmente a Adrián Núñez, el titular provincial de La Libertad Avanza, lo desafiliaron y se volvió blanco de amenazas.

'Me dijeron que me van a cruzar en los caminos, que me van a pisar como cucaracha, que me metí con gente poderosa y que yo soy un chacarero que no tiene donde caer muerto', recordó Doichele, que hoy vuelve a estar en el centro de atención por haber revelado detalles de lo que le dijo el propio 'Lule' Menem cuando fue a hacer la denuncia, meses atrás.

(…) 'Él me dijo que eso es normal, que no es malo ni es delito y que eso pasa en todos lados', señaló Doichele.

(…) 'Acá en Misiones, si alguien quiere comunicarse con Milei lo atiende Lule Menem. No hay llegada directa', expresó Doichele.

De hecho, tras la denuncia penal que impulsó, de la que aún no se han visto avances, gran parte de los ataques que recibió fue de parte de referentes que, anteriormente, lo habían apoyado en su propuesta. 'Es impresionante cómo se dieron vuelta', dice Samuel, que no tardó mucho en salir al asombro al ver que algunos de ellos habían sido incluidos en las listas de candidatos".

