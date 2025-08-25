Trump se vuelca al capitalismo de Estado y compra empresas como Intel

Una auténtica locura. Sólo hicimos esto durante guerras o la Gran Recesión. Una auténtica locura. Sólo hicimos esto durante guerras o la Gran Recesión.

Así señaló que se abre la puerta a un tipo de intervencionismo estatal inédito en tiempos “normales”.

image Scott Lincicome criticó la política de Donald Trump sobre la intervención estatal en empresas privadas.

La participación estatal en Intel no es un caso aislado. En los últimos meses, la administración Trump permitió que el Pentágono se convirtiera en el mayor accionista de MP Materials, operador de la única mina de tierras raras del país; autorizó la venta de US Steel a la japonesa Nippon Steel a cambio de una "acción de oro"; y forzó a gigantes como Nvidia y AMD a compartir un 15% de sus ingresos de exportaciones a China con el Estado.

Este enfoque, justificado por la Casa Blanca como una estrategia para proteger la seguridad económica y nacional, se combina con medidas de corte liberal como desregulación y reducción de impuestos.

Reacciones a la propuesta de Donald Trump

La estrategia ha desatado reacciones encontradas. Mientras que ejecutivos como el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, celebraron el acuerdo como una forma de "garantizar que la tecnología del futuro se fabrique en Estados Unidos", otros actores del mundo corporativo muestran inquietud.

"Tres directores me han llamado alarmados por este tipo de medidas", dijo un asesor senior de grandes compañías al Financial Times. La principal preocupación es que el gobierno comience a intervenir en la gestión de las empresas donde tenga participación.

Paradójicamente, el giro ha recibido elogios desde la izquierda. El senador Bernie Sanders respaldó el pacto con Intel como una victoria de los contribuyentes, señalando que es similar a una enmienda que él propuso en 2022.

image El senador Bernie Sanders apoyó la compra de parte de Intel, ya que cree que beneficiará a los contribuyentes.

Incluso el empresario Mark Cuban, crítico de Trump, apoyó la idea de que el Estado cobre una especie de regalía sobre las ganancias del sector tecnológico, calificándola como una medida redistributiva "más progresista que las propuestas demócratas".

Para los analistas, sin embargo, más que un cambio ideológico, Trump actúa como lo ha hecho siempre, como un empresario. “Esto no es dirigismo francés, es quid pro quo [cambio de una cosa por otra] a la Trump”, resume el politólogo Carlo Invernizzi Accetti al mismo medio.

Aunque el presidente promete una participación estatal pasiva, el intervencionismo, una vez instaurado, suele ser difícil de revertir.

