Karina Milei no tiene respiro: Esta semana se reactiva la comisión LIBRA en el Congreso

Además, el reglamento define que la comisión tomará decisiones por mayoría simple de los presentes, y en caso de empates, el voto del presidente será determinante.

Una comisión que incomoda a Karina Milei

La comisión tendrá tiempo hasta el 10 de noviembre para concluir su trabajo y elevar un informe final al pleno de la Cámara. Ese documento deberá detallar los hechos investigados y las conclusiones alcanzadas, con la posibilidad de recomendar medidas judiciales o administrativas.

La reapertura del caso $LIBRA llega en un contexto político sensible: la campaña electoral en marcha y el ruido que generan otros escándalos recientes, como las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucran directamente a la hermana del presidente Milei. En ese clima, el Congreso se prepara para un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y la oposición.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Luis Petri salpicado por el escándalo Spagnuolo: Piden interpelarlo por contratos con la Suizo Argentina

Escándalo ANDIS: Diputados prepara una comisión para investigar y acorralar al Gobierno

La oposición busca frenar los DNU de Javier Milei y ponerle límites: Los avances