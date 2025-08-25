La Cámara de Diputados volverá a ser escenario este jueves 28/08 de un tema que incomoda a Javier y Karina Milei: la reactivación de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, que sesionará a partir de las 14 en el Anexo C con el objetivo de designar autoridades y ordenar su funcionamiento interno.
DIPUTADOS
Karina Milei no tiene respiro: Esta semana se reactiva la comisión LIBRA en el Congreso
Malas noticias para Karina Milei y el oficialismo: Finalmente la comisión LIBRA se reactivará esta semana en el Congreso Nacional.
El espacio había quedado paralizado desde abril por la falta de acuerdo entre los bloques, lo que impidió nombrar a un presidente. Ahora, con la nueva resolución votada en la última sesión, la oposición logró destrabar el mecanismo y darle impulso a una pesquisa que se extenderá hasta noviembre.
El origen del caso LIBRA
El conflicto estalló en febrero, cuando un posteo del propio presidente Javier Milei promocionó el token $LIBRA en la red social X. La criptomoneda se desplomó a los pocos días y dejó pérdidas para miles de inversores, tanto en Argentina como en el exterior. Desde entonces, la oposición impulsó pedidos de informes, citaciones de funcionarios y la creación de la comisión investigadora.
La primera reunión tuvo lugar el 30 de abril, seguida por otros dos intentos fallidos de elegir autoridades, en junio. En una de esas sesiones, incluso, desfilaron especialistas informáticos, periodistas y damnificados que aportaron sus testimonios sobre la operatoria.
Nuevas reglas para destrabar la paridad
La resolución aprobada por la Cámara estableció un mecanismo específico para evitar que la paridad vuelva a bloquear el funcionamiento: en caso de empate, la presidencia quedará para el candidato respaldado por el bloque con mayor número de bancas. Unión por la Patria ya anticipó que impulsará el nombre de Sabrina Selva, del Frente Renovador.
Además, el reglamento define que la comisión tomará decisiones por mayoría simple de los presentes, y en caso de empates, el voto del presidente será determinante.
Una comisión que incomoda a Karina Milei
La comisión tendrá tiempo hasta el 10 de noviembre para concluir su trabajo y elevar un informe final al pleno de la Cámara. Ese documento deberá detallar los hechos investigados y las conclusiones alcanzadas, con la posibilidad de recomendar medidas judiciales o administrativas.
La reapertura del caso $LIBRA llega en un contexto político sensible: la campaña electoral en marcha y el ruido que generan otros escándalos recientes, como las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucran directamente a la hermana del presidente Milei. En ese clima, el Congreso se prepara para un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y la oposición.
