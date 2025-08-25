Boca y el único camino a la Copa Libertadores 2026

La forma más probable que se pueda meter en la fase de grupos de la Copa Libertadores es por tabla general. Allí los 3 primeros se meten directamente en fase de grupos y Boca en este momento suma 42 unidades y está 3º, detrás de Central con 45 y River con la misma cantidad de puntos pero mejor diferencia de gol. El que lo tiene cerca es Argentinos Juniors que suma 41, aunque el que sigue está más lejos, San Lorenzo con 38.

Teniendo en cuenta que solo restan 10 partidos el camino es corto y Boca debe afianzarse con victorias para asegurarse una de esas 3 posiciones, ya que si llega a quedar 4º en la general, deberá esperar que uno de los 3 primeros sea campeón para que libere un cupo.

Los partidos que le restan a Boca son:

Aldosivi (V) Central (V) – Rival directo en Tabla General C. Córdoba (L) Defensa (V) Newell´s (L) Barracas (V) Belgrano (L) Estudiantes (V) River (L) Tigre (L)

De esta forma Boca ahora afrontará 2 partidos de visitante consecutivos pero 3 de los últimos 4 serán de local y eso es fundamental para tratar de lograr el gran objetivo, clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que se le niega hace dos temporadas.

+ de Golazo24

Embed

Crisis total en Talleres de Córdoba: Qué pasó con Carlos Tévez y Andrés Fassi

Hinchas de los likes: papelón del CM de SportsCenter con Franco Mastanuono

Marcelo Tinelli defendió su gestión y disparó contra el regreso de Marcelo Moretti: "No robé"