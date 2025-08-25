La gran deuda de Boca con su gente es ni si quiera haber jugado la Copa Libertadores en los últimos dos años. Para que se den una idea, el último partido de Boca por Libertadores fue la final que perdió con Fluminense en 2023. De ahí dos ediciones sin jugar, por eso la obsesión ya no es la séptima, sino la clasificación, y para la edición del 2026 tiene un solo camino.
¿SE METE?
Boca y el único camino a la Copa Libertadores 2026
A solo 10 fechas del final de la etapa regular (la que suma para las copas) Boca tiene un solo camino para alcanzar la Copa Libertadores 2026.
Las chances de Boca de meterse en la Copa Libertadores
Solo restan 10 fechas, en esa cantidad de partidos se habrá definido casi todo, solo restará el campeón. Ya que una vez que finaliza la fase de liga se definen descensos y clasificados a las copas internacionales, desde octavos de final en adelante solo se juega para conocer el campeón.
Esto significa que a Boca no le quedan muchos partidos para lograr su gran anhelo, jugar la Copa Libertadores, de la cual está ausente desde 2023, año que fue finalista (cayó con Fluminense 2-1 en la final), ya que, si no logra la clasificación por la tabla anual, difícilmente sea campeón.
En este momento la única forma en que Boca se meta en la fase de grupos de la Copa Libertadores del año 2026, es por el torneo local, ya las otras vías fueron truncadas por otros equipos. Dentro del torneo local Boca tiene dos formas, una siendo campeón, para eso debe terminar entre los primeros 8 de su grupo y de ahí ganar todas las llaves desde 8vos de final. La otra es por tabla anual.
Por la primera vía Boca está 4º con 9 puntos en la zona “A”, pero una vez que logre meterse entre los 8 mejores de su zona deberá ganar 4 cruces de eliminación directa a partido único, y algunos serán de visitante, por eso ser campeón es muy difícil para Boca con este panorama y más allá de 2 victorias consecutivas.
La forma más probable que se pueda meter en la fase de grupos de la Copa Libertadores es por tabla general. Allí los 3 primeros se meten directamente en fase de grupos y Boca en este momento suma 42 unidades y está 3º, detrás de Central con 45 y River con la misma cantidad de puntos pero mejor diferencia de gol. El que lo tiene cerca es Argentinos Juniors que suma 41, aunque el que sigue está más lejos, San Lorenzo con 38.
Teniendo en cuenta que solo restan 10 partidos el camino es corto y Boca debe afianzarse con victorias para asegurarse una de esas 3 posiciones, ya que si llega a quedar 4º en la general, deberá esperar que uno de los 3 primeros sea campeón para que libere un cupo.
Los partidos que le restan a Boca son:
- Aldosivi (V)
- Central (V) – Rival directo en Tabla General
- C. Córdoba (L)
- Defensa (V)
- Newell´s (L)
- Barracas (V)
- Belgrano (L)
- Estudiantes (V)
- River (L)
- Tigre (L)
De esta forma Boca ahora afrontará 2 partidos de visitante consecutivos pero 3 de los últimos 4 serán de local y eso es fundamental para tratar de lograr el gran objetivo, clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que se le niega hace dos temporadas.
+ de Golazo24
Crisis total en Talleres de Córdoba: Qué pasó con Carlos Tévez y Andrés Fassi
Hinchas de los likes: papelón del CM de SportsCenter con Franco Mastanuono
Marcelo Tinelli defendió su gestión y disparó contra el regreso de Marcelo Moretti: "No robé"