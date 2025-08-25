Cierta caída en la venta de combustibles: Gasoil más que naftas

Tal como se mencionó anteriormente, los datos correspondientes a las ventas de Refinor (Refinería del Norte S.A.) no fueron incluidos en la base publicada por el organismo nacional.

Provincias

En julio de 2025, 10 de las 24 jurisdicciones subnacionales presentaron subas interanuales:

lideraron Tierra del Fuego (9,7%), Formosa (6,2%) y Buenos Aires (4,9%);

más atrás, quedaron San Juan, Santiago del Estero, San Luis, Misiones, Río Negro, Corrientes y Catamarca.

En el extremo opuesto, fueron 14 los distritos que registraron caídas interanuales en julio, con CABA, La Rioja y Tucumán2 presentando los descensos más fuertes, llegando al doble dígito en esos casos.

¿Cómo cerró el acumulado del enero a julio del año?

Las ventas totales fueron por 9,8 millones de m3 y exhiben una leve variación positiva del 0,7% respecto a igual período del 2024. En ese marco, las ventas acumuladas de nafta crecen 3,8% pero las de gasoil retroceden 3,1%.

Si se observa el total de ventas contra los años previos muestran desempeños mixtos: quedan por debajo de 2023 y 2022 (-8,1% y -6,1% respectivamente) pero por encima de 2021, 2020 y 2019 (+13,4%, +35,4% y +3,9%).

Entre los subnacionales, 16 distritos cierran el acumulado del año con alzas; Santiago de Estero, Salta y Tierra del Fuego se ubicaron en el podio; entre las 8 jurisdicciones con bajas, la más fuerte se observa en CABA con -10,7%.

