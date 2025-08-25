El volumen de combustibles comercializado ¿refleja o no el nivel de actividad? Entonces, ¿cuál es la lectura de lo que está sucediendo en el mercado de combustibles? Luego, naftas no es igual que gasoil, son vehículos de prestaciones diferentes. En julio de 2025, las ventas de combustibles al público en todo el país totalizaron 1.447.866 m3 entre naftas y gasoil. En la comparación contra igual mes de 2024, es una variación negativa del -1,2%; pero respecto al mes previo (junio 2025) se vio un alza del 5,6%, explicó un informe muy interesante de Politikon Chaco.
Cierta caída en la venta de combustibles: Gasoil más que naftas
Combustibles con ventas en baja: ¿es más grave que baje gasoil que naftas? La pregunta macro: ¿Qué significa en términos de macroeconomía?
Inevitable preguntarse si es meseta o declinación como tendencia. Y también si es cierto que la etapa expansiva del ciclo se ha agotado.
El 56% del total comercializado en julio correspondió a naftas y el 44% al gasoil. Respecto a sus desempeños, las ventas de naftas exhibieron una suba del 2,2% interanual, explicado principalmente por el incremento en el segmento premium (+12,5%) al tiempo que la súper mostró un retroceso (-1,1%). Por su parte, las ventas de gasoil presentaron una baja del 5,1% i.a con una performance mixta: el premium tuvo alza de 9,0% mientras que el común retrocedió 12,2%.
YPF mantuvo su liderazgo con un market share del 55,6% y una variación interanual positiva del 3,4%, mientras que Shell concentró el 23,1% del mercado y registró una caída del -7,4% interanual. Por su parte, la marca Axion (de la empresa PAE) explicó el 11,9% de las ventas del mes, con una retracción interanual del -0,4%.
Luego se ubicó Puma Energy (de la empresa Trafigura Argentina S.A.), con una participación del 5,5% y un descenso interanual del 3,5% y le siguen DAPSA con el 2,2% del mercado (+8,2% interanual) y por último, Gulf Combustibles (operada por Delta Patagonia) que representó el 1,7% del total vendido en julio y mostró una baja del 2,0% i.a.
Tal como se mencionó anteriormente, los datos correspondientes a las ventas de Refinor (Refinería del Norte S.A.) no fueron incluidos en la base publicada por el organismo nacional.
Provincias
En julio de 2025, 10 de las 24 jurisdicciones subnacionales presentaron subas interanuales:
- lideraron Tierra del Fuego (9,7%), Formosa (6,2%) y Buenos Aires (4,9%);
- más atrás, quedaron San Juan, Santiago del Estero, San Luis, Misiones, Río Negro, Corrientes y Catamarca.
En el extremo opuesto, fueron 14 los distritos que registraron caídas interanuales en julio, con CABA, La Rioja y Tucumán2 presentando los descensos más fuertes, llegando al doble dígito en esos casos.
¿Cómo cerró el acumulado del enero a julio del año?
Las ventas totales fueron por 9,8 millones de m3 y exhiben una leve variación positiva del 0,7% respecto a igual período del 2024. En ese marco, las ventas acumuladas de nafta crecen 3,8% pero las de gasoil retroceden 3,1%.
Si se observa el total de ventas contra los años previos muestran desempeños mixtos: quedan por debajo de 2023 y 2022 (-8,1% y -6,1% respectivamente) pero por encima de 2021, 2020 y 2019 (+13,4%, +35,4% y +3,9%).
Entre los subnacionales, 16 distritos cierran el acumulado del año con alzas; Santiago de Estero, Salta y Tierra del Fuego se ubicaron en el podio; entre las 8 jurisdicciones con bajas, la más fuerte se observa en CABA con -10,7%.
