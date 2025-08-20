Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla

La reconocida entidad financiera activó hasta finales de agosto una promoción que permite fraccionar compras en 24 cuotas sin interés, exclusivamente a través de su plataforma BNA+ MODO. Esta iniciativa no representa simplemente otra oferta más del saturado mercado promocional bancario, sino que constituye una herramienta financiera estratégica en tiempos donde la inflación actúa como un factor determinante en las decisiones de consumo.