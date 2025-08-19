La controversia desatada por las declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine nacional encontró una voz que logra equilibrar la admiración personal con el disenso ideológico. Florencia Peña, su histórica compañera de elenco en producciones emblemáticas como "Casados con Hijos", decidió pronunciarse sobre las polémicas afirmaciones de quien considera su mentor en el arte de la comedia.
"NO PIENSO PARA NADA COMO ÉL"
Florencia Peña volvió a generar polémica con sus dichos sobre Guillermo Francella
Florencia Peña se mete en el cruce por “Homo Argentum” y aclara que respeta a Guillermo Francella pero no comparte sus opiniones.
Las repercusiones de "Homo Argentum" trascienden las cifras de taquilla y se adentran en territorio pantanoso cuando los números se convierten en parámetro para medir la calidad artística. Precisamente esta perspectiva, defendida por Francella, generó un terremoto en el ambiente cultural argentino que aún produce réplicas.
Mediante una entrevista con "Intrusos" (América TV), Peña comenzó diciendo: "Creo que ahí hay una ensalada rusa, que se han mezclado todos los temas. Voy a decir lo que digo siempre: a Guillermo lo adoro, tengo un gran cariño por él. No solamente porque hemos trabajado mucho juntos, sino también porque ha sido un gran maestro para mí en todo lo que es la comedia, así que yo sé dividir las aguas". Al mismo tiempo que subrayó que entre ambos existe un respeto "mutuo", aunque estableció distancias claras respecto a las posturas políticas de su colega.
"No pienso para nada como él, pero lo maravilloso de eso es que nosotros podemos compartir el trabajo y muchas veces la vida, sin sentirnos enemigos. No estoy de acuerdo con lo que dijo, para mí el arte no puede estar supeditado a un resultado", añadió.
Florencia Peña respeta a Guillermo Francella, pero cuestiona sus dichos
La actriz desplegó entonces su propia filosofía sobre la creación artística: "La cultura de un pueblo es esencial, es esencial que haya un Estado presente, como en los países más desarrollados del mundo, que banque cierta parte de esa cultura. No estoy de acuerdo con lo que dijo Guille, cuando uno filma una película no sabemos cómo le va a ir. Yo he hecho cosas muy buenas a las que no ha ido nadie y cosas no muy buenas que se llenaron, no es una referencia", argumentó con la experiencia de quien conoce las idas y vueltas del entretenimiento.
"Nadie puede decir qué es bueno y qué es malo", agregó.
Sin embargo, Peña no escatimó en reconocimientos hacia el éxito de su amigo, aunque cuestionó la intromisión presidencial en el debate: "Celebro que le esté yendo bien, que la gente pueda ir a verla y dar su opinión. Pero al meterse el presidente a dar una opinión, todo se pone en un lugar muy político".
Finalmente, cuando surgió el tema del financiamiento estatal recibido por "Homo Argentum", Peña defendió a Francella con coherencia: "Más a nuestro favor, si es así, no me parece mal. Nunca voy a poner en el paredón de fusilamiento a Guillermo ni a ningún compañero mío por decir cosas con las que no acuerdo. Lo que sí creo es que es bienvenido el debate cuando estas cosas pasan. El cariño que le tengo no tiene nada que ver con mi manera de pensar", cerró diciendo.
La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes
En la mañana del jueves (07/08) Guillermo Francella se hizo presente en el estudio del canal de streaming OLGA y si bien durante la extensa entrevista el invitado habló de varios temas, lo que más repercusión generó sobre todo en las redes sociales fue una declaración en la que apuntó contra las películas independientes que tal vez no logran conseguir la convocatoria de una película de Hollywood o con mayor presupuesto en el cine.
"Hay un cine que es muy premiado, pero le da la espalda el público. Ese cine no me gusta", expresó el aclamado actor y el conductor quiso saber: "¿Qué quiere decir que le da la espalda al público?" A lo que contestó tajante: "Que van cuatro al cine porque ni la familia del director va porque son obras de arte, pero que no tienen identificación. No representan a nadie".
Asimismo, posteriormente señaló que por el "arte contemporáneo" pagan una gran suma de dinero quienes "de pronto saben de arte" aunque aclaró: "Yo no lo veo". Sus dichos no pasaron desapercibido y rápidamente los cibernautas opinaron al respecto. Si bien algunos coincidieron con su opinión, una gran cantidad de personas criticaron la postura que tomó para quienes no tienen la posibilidad de producir con mayor capital.
