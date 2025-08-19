Florencia Peña volvió a generar polémica con sus dichos sobre Guillermo Francella

"Nadie puede decir qué es bueno y qué es malo", agregó.

Sin embargo, Peña no escatimó en reconocimientos hacia el éxito de su amigo, aunque cuestionó la intromisión presidencial en el debate: "Celebro que le esté yendo bien, que la gente pueda ir a verla y dar su opinión. Pero al meterse el presidente a dar una opinión, todo se pone en un lugar muy político".

Finalmente, cuando surgió el tema del financiamiento estatal recibido por "Homo Argentum", Peña defendió a Francella con coherencia: "Más a nuestro favor, si es así, no me parece mal. Nunca voy a poner en el paredón de fusilamiento a Guillermo ni a ningún compañero mío por decir cosas con las que no acuerdo. Lo que sí creo es que es bienvenido el debate cuando estas cosas pasan. El cariño que le tengo no tiene nada que ver con mi manera de pensar", cerró diciendo.

La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes

En la mañana del jueves (07/08) Guillermo Francella se hizo presente en el estudio del canal de streaming OLGA y si bien durante la extensa entrevista el invitado habló de varios temas, lo que más repercusión generó sobre todo en las redes sociales fue una declaración en la que apuntó contra las películas independientes que tal vez no logran conseguir la convocatoria de una película de Hollywood o con mayor presupuesto en el cine.

"Hay un cine que es muy premiado, pero le da la espalda el público. Ese cine no me gusta", expresó el aclamado actor y el conductor quiso saber: "¿Qué quiere decir que le da la espalda al público?" A lo que contestó tajante: "Que van cuatro al cine porque ni la familia del director va porque son obras de arte, pero que no tienen identificación. No representan a nadie".

Asimismo, posteriormente señaló que por el "arte contemporáneo" pagan una gran suma de dinero quienes "de pronto saben de arte" aunque aclaró: "Yo no lo veo". Sus dichos no pasaron desapercibido y rápidamente los cibernautas opinaron al respecto. Si bien algunos coincidieron con su opinión, una gran cantidad de personas criticaron la postura que tomó para quienes no tienen la posibilidad de producir con mayor capital.

