¿YPF Luz sacudida por la salida de su CFO?

Resultados que encendieron alarmas

El segundo trimestre del año dejó cifras preocupantes para la petrolera. La ganancia neta se desplomó a 58 millones de dólares, un derrumbe de casi 90% frente al mismo período de 2024. Los ingresos totales retrocedieron 6% interanual hasta 4.640 millones de dólares, mientras que el EBITDA ajustado cayó 7% hasta 1.120 millones.

El golpe vino por la baja en los precios internacionales de los combustibles y la venta de activos maduros.

El dato generó inquietud en el mercado, que espera definiciones concretas para sostener el valor de la acción en medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad.

Expansión en Vaca Muerta

A pesar del deterioro en los balances, YPF no frena su ofensiva en el shale. La compañía desembolsó 500 millones de dólares para adquirir el 45% de dos bloques operados por TotalEnergies en Vaca Muerta, Rincón La Ceniza y La Escalonada. Ambos tienen licencias de explotación vigentes hasta 2051, lo que garantiza un horizonte de producción de largo plazo.

Con esta operación, la petrolera refuerza su liderazgo en hidrocarburos no convencionales y asegura un flujo potencial de exportaciones en un contexto donde el país necesita divisas de manera urgente.

La pulseada judicial en Nueva York

El frente legal sigue siendo un factor de riesgo. El litigio por la estatización de 2012, que derivó en un fallo de 16.100 millones de dólares en contra de Argentina, mantiene en vilo al Gobierno y a la empresa. La Corte de Apelaciones de Nueva York frenó de manera provisoria la entrega del 51% de YPF que reclamaban los demandantes, habilitando al Estado a continuar con la apelación.

El respaldo del Gobierno de Estados Unidos, que advirtió sobre los riesgos de un daño irreparable si Argentina perdía el control accionario, otorgó un respiro.

Sin embargo, el caso sigue abierto y los inversores internacionales lo observan como un elemento decisivo en la valuación futura de la compañía.

Un futuro cargado de desafíos

La salida de Kearney en YPF Luz se convierte en un símbolo de un proceso más amplio. No es una simple renuncia, sino un engranaje dentro de la reconfiguración financiera que YPF impulsa para encarar los próximos años.

La petrolera deberá mostrar resultados en tres frentes críticos. Primero, estabilizar los balances después de un trimestre marcado por pérdidas. Segundo, consolidar la expansión en Vaca Muerta, un activo clave para el futuro energético y exportador de Argentina. Tercero, superar el frente judicial en Nueva York que amenaza con condicionar su capital accionario.

La conducción de Marín sabe que el margen de error es mínimo.

La transformación en curso busca que YPF no solo atraviese el temporal sino que logre reposicionarse como una de las grandes jugadoras globales de la energía.

