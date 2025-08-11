Crónica de la gran frustración: USA demoró y Alexei Navalny murió en prisión en Siberia

El sicario del Kremlin

Su película contribuyó a convertir a Alexei Navalny , un carismático líder de la oposición rusa, en el disidente más famoso del mundo, al relatar su casi increíble racha de arrestos, agresiones y un envenenamiento casi fatal con el agente nervioso Novichok. Desde una cama de hospital en Alemania, Navalny juró regresar a Rusia y desafiar a Putin, quien lo detestaba tanto que se negaba a pronunciar su nombre. Arrestado a su llegada a Moscú, Navalny permaneció en régimen de aislamiento en la colonia penal IK-6, al este de la capital.

Rae tenía una especie de as bajo la manga. Sabía que Putin quería liberar de la cárcel en Alemania a uno de sus compinches: un sicario del FSB, Vadim Krasikov, condenado a cadena perpetua por asesinar a un opositor del Kremlin en un parque de Berlín.

Vadim Krasikov Vadim Krasikov.

Un intercambio parecía una idea fascinante, dijo Petlinsky. Prometió presentárselo a Putin, y Rae regresó a Manhattan, con la esperanza de que ella y sus compinches estuvieran impulsando su improbable intento de liberar a la figura más cercana que Rusia haya tenido jamás a un Nelson Mandela .

A miles de kilómetros de distancia, la Casa Blanca desconocía en gran medida este canal secreto de Mónaco. El gobierno de Joe Biden intentaba controlar estrictamente las negociaciones con Moscú sobre uno de sus problemas más graves de política exterior: el creciente número de estadounidenses encarcelados injustamente —en la práctica, tomados como rehenes— en Rusia. Entre ellos se encontraban un exmarine, Paul Whelan, y nuestro colega del The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, ambos encarcelados como peones políticos por cargos de espionaje que el gobierno estadounidense rechazó como falsos.

El FSB, sucesor del KGB, había ofrecido a la CIA un intercambio por los estadounidenses, pero solo por un precio desorbitado: Estados Unidos debía convencer a Alemania de liberar a Krasikov. El gobierno de Biden se resistía a imponer un compromiso tan repugnante a un aliado valioso, y temía que incluso considerar la idea animara a Putin a atrapar a más estadounidenses. Meses antes, habían liberado al traficante de armas Viktor Bout, a cambio de la jugadora de la WNBA, Brittney Griner, y antes de su primer partido de regreso, el FSB había capturado a Gershkovich. La Casa Blanca consideraba que Estados Unidos debía mostrarse menos ansioso.

Brittney-Griner.jpg Brittney Griner, canjeada por un traficante de armas ruso.

Pasarían 7 meses antes de que Washington y Berlín estuvieran listos para avanzar en un acuerdo basado en la primera propuesta de Rae, pero justo cuando lo estuvieron, fue demasiado tarde. El 16/02/2024, los medios estatales rusos anunciaron que Navalny había fallecido en la famosa prisión 'Lobo Polar', a los 47 años. Las autoridades a las puertas informaron a su madre que la causa fue el "síndrome de muerte súbita".

El enigma

Hasta el día de hoy, continúa el debate sobre si USA perdió la oportunidad de salvar a Navalny o si los esfuerzos clandestinos para liberarlo precipitaron inadvertidamente su muerte.

Algunos creen que podría haber sido intercambiado si la Administración Biden hubiera actuado con mayor rapidez, antes de su envío a la dura prisión ártica en diciembre de 2023. Culpan especialmente a Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Joe Biden , quien simultáneamente estaba elaborando un complejo acuerdo multinacional para salvar a Navalny y a los estadounidenses encarcelados, y haciendo malabarismos con un conjunto inmanejable de amenazas geopolíticas, incluyendo las guerras en Ucrania y Gaza.

El Presidente anciano, que trabaja horas limitadas y a veces tenía dificultades para recordar en qué punto se encontraban las negociaciones, no presionó lo suficiente para llegar a un acuerdo, sostienen estas personas.

Por otro lado, existe una tesis alternativa, compartida por algunos altos funcionarios estadounidenses: el paranoico Presidente ruso nunca iba a liberar a su oponente más popular. Algunos involucrados en las negociaciones se preguntan si los esfuerzos por liberar a Navalny empujaron a Putin, o a sus jefes de seguridad, a tomar finalmente una decisión fatal sobre qué hacer con el entrometido activista que exponía rutinariamente la corrupción de su régimen.

jake sullivan.jpg Jake Sullivan. Para Urgente24 siempre fue un inútil. Debaten si su inacción provocó la muerte del disidente ruso.

La verdad, envuelta en el secretismo del Kremlin y la psicología del veterano autócrata ruso, podría no conocerse nunca. La CIA concluyó posteriormente que Putin quizá no pretendía que Navalny muriera cuando lo hizo, aunque algunos funcionarios europeos dudan que un daño tan involuntario pudiera recaer sobre el disidente más importante de un país tan controlado como Rusia.

Silver Lake

Lo que está claro, tal como muestran los nuevos informes sobre las negociaciones, es que los esfuerzos para salvar a Navalny y a los prisioneros estadounidenses en Rusia avanzaron a un ritmo que la Casa Blanca jamás podría controlar. Multimillonarios tecnológicos, periodistas famosos, espías e incluso Hillary Clinton intervinieron para impulsar el Proyecto Secreto Silver Lake.

El arresto de Gershkovich puso en jaque el poder colectivo de Rupert Murdoch y su conglomerado mediático, mientras su familia y ejecutivos pidieron a líderes mundiales, desde el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, hasta el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, que ayudaran a influir en Putin.

¿Era inevitable la muerte de Navalny?

¿O Estados Unidos perdió la oportunidad de salvarlo y la perspectiva de un futuro ruso diferente?

Sin duda, parecía posible rescatarlo en el verano de 2023, cuando Rae regresó a Manhattan y se reunió con su compañero en 'Silver Lake', uno de los cazadores de espías más famosos del mundo: un periodista de investigación búlgaro en el exilio que estaba nervioso por escribirle a Petlinsky. Después de todo, una red de espionaje rusa había intentado secuestrarlo.

Christo Grozev vivía en uno de los pocos lugares donde esperaba que Rusia no se atreviera a tocarlo, Manhattan, a un océano de distancia de su patria búlgara y de su familia en Viena, a quienes visitaba acompañado de guardaespaldas armados.

Un desgarbado, divertido e incansable, un torbellino de energía nerd, se hizo famoso revisando registros de vuelo, imágenes satelitales, publicaciones en redes sociales y otras migas de pan digitales para revelar las identidades de los agentes encubiertos más peligrosos de Rusia, incluyendo a Krasikov. Se hizo amigo de Navalny y lo ayudó a identificar, e incluso a hacerle una broma telefónica, al equipo del FSB que lo envenenó, una escena capturada en 'Navalny', el documental de Rae.

Fue Grozev quien identificó a Petlinsky como posible allegado a Putin. Rae lo había encontrado dócil y bastante encantador en Mónaco, y a su regreso a Nueva York, se reunió con Grozev y la jefa de investigaciones de la Fundación Anticorrupción de Navalny, Maria Pevchikh, quien ideó el plan para liberarlo 18 meses antes. A través de Signal, la aplicación de mensajería cifrada, los 3 comenzaron a enviar mensajes a Petlinsky para delinear un intercambio calibrado para satisfacer a ambas partes. Él respondió con mensajes, sugerencias y los nombres de los presos.

En efecto, un trío de amigos, con más experiencia en Hollywood y periodismo de investigación que en diplomacia de prisioneros, estaba superando a la Casa Blanca, ideando una solución creativa para rescatar al disidente más célebre de Rusia.

Para agosto, habían reunido un borrador de aproximadamente 20 nombres, un intercambio más amplio y complejo que cualquier otro en la historia de Estados Unidos y Rusia. Petlinsky, al difundir su idea en Moscú, recibió comentarios alentadores. Pero para impulsarla, necesitaba pruebas del respaldo del gobierno estadounidense. Quería que Sullivan abordara la oferta.

Christo Grozev Christo Grozev.

Jake Sullivan, un inútil

Sullivan, se quejó Rae al ruso, era demasiado cauteloso. En cambio, los amigos de Navalny recurrieron a un ex boina verde que había ayudado a liberar a estadounidenses retenidos en Venezuela, Irán y Afganistán. Roger Carstens, nombrado durante el primer gobierno de Donald Trump como enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, y luego contratado por Biden, estaba fascinado con Grozev.

Carstens, que aún usaba botas de combate con su traje, lo llamó uno de los "magos de los canales secretos" del mundo, el tipo de persona astuta y capaz de abrir puertas que los exalumnos de la Ivy League en la Casa Blanca de Biden ni siquiera sabían que existían.

Esta era una oportunidad extraordinaria para que 3 amigos y un misterioso y bon vivant operador ruso alinearan a 2 de los gobiernos más poderosos y hostiles del planeta. Sin embargo, Petlinsky estaba preocupado por una variable que escapaba a su control: la cobertura mediática, en particular la del periódico más interesado en la historia.

“Sin prensa”, escribió.

El editor del The Wall Street Journal, Almar Latour, entró en la Casa Blanca con una nota en el bolsillo, escrita a mano con un mensaje para Sullivan: “Ahora es el momento de actuar”.

La portada del Journal estaba sobre el escritorio del asesor de Seguridad Nacional, con un retrato gigante de Gershkovich y un titular de 2 palabras: un recuento de tiempo en prisión: “100 días”.

“No ha cometido ningún delito, sólo periodismo”, se lee en el texto.

Esa mañana, Fox News y MSNBC transmitían imágenes del prisionero, de pie en la jaula de cristal de un tribunal ruso. La campaña de defensa del Journal funcionaba a toda máquina, y el rostro de Gershkovich se veía en una valla publicitaria digital en Times Square y en pancartas en el Citi Field, de Queens; y el estadio del Arsenal FC, en Londres.

La editora jefe, Emma Tucker, llevaba apenas ocho semanas en su nuevo puesto, durmiendo en un colchón en el suelo de su apartamento sin amueblar en Manhattan, cuando Gershkovich fue encarcelado. Sin embargo, movilizó rápidamente al personal de la Redacción para denunciar la injusticia.

Murdoch, confidencialmente, permitió a los ejecutivos asignar un presupuesto ilimitado para liberar al periodista y, junto con su familia y otros ejecutivos, había estado llamando a líderes mundiales: el primer ministro de Qatar y el príncipe heredero de Arabia Saudita. Senadores de ambos partidos exigieron la liberación de Gershkovich.

evan-gershkovich-WSJ1.webp Evan Gershkovich.

Los reporteros del Journal habían obtenido una información importante: el canciller alemán Olaf Scholz consideraría la liberación de Krasikov, especialmente si eso significaba que Navalny y Gershkovich quedarían en libertad. Para proceder, Alemania quería que la Casa Blanca hiciera la solicitud, una cobertura política esencial.

La diplomacia silenciosa quedó en manos de Latour, a quien le preocupaba que si la Casa Blanca no actuaba rápidamente, Gershkovich podría verse atrapado en un juicio que duraría 1 año.

Sin embargo, mientras Latour se sentaba en la oficina del Ala Oeste, pudo ver que Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional más joven desde el 'gabinete Camelot', de John F. Kennedy, estaba en otra página. El gobierno de Scholz no estaba psicológicamente preparado para liberar a Krasikov, argumentó Sullivan. Liberar a un asesino era una petición sin precedentes para el aliado más importante de Estados Unidos en la OTAN. El gobierno de coalición alemán era frágil y estaba dividido, y su ministro de Asuntos Exteriores estaba horrorizado ante la perspectiva de cruzar ese umbral moral.

Roger Carstens

El dilema pesaba sobre Sullivan, quien había recibido críticas de Fox News, controlada por Murdoch, por intercambiar a un traficante de armas por Griner, de la WNBA. El gobierno necesitaba explorar intercambios alternativos que no incluyeran al asesino ni otras formas de presionar al Kremlin. Sullivan había considerado castigar a Putin expulsando a jugadores de hockey rusos en Estados Unidos, incluyendo a Alexander Ovechkin, la estrella de la NHL que perseguía el récord histórico de anotación de Wayne Gretzky. Decidió no hacerlo.

Sullivan se lamentó ante Latour de no ver aún una vía. "No quiero dar falsas esperanzas", añadió. "Solo puedo decirle que tenemos un compromiso claro". Latour salió de la reunión en la Casa Blanca confundido. Alemania no estaría lista hasta que Estados Unidos enviara una solicitud formal. Y Sullivan se resistía a enviarla hasta que Alemania lo estuviera. Los dos gobiernos más poderosos de la OTAN se rodeaban como 2 adolescentes en un baile escolar, cada uno esperando a que el otro diera un paso al frente.

Latour envió un resumen de la reunión a Carstens. El enviado especial sentía que se estaba perdiendo el tiempo, y su preocupación se transformó en frustración. Creía que el camino era obvio, pero la Casa Blanca le había desaconsejado incluso visitar Alemania, donde podría avanzar en las conversaciones. Sus correos electrónicos al personal de la Casa Blanca no recibían respuesta.

Rae propuso una solución alternativa: Petlinsky podría volar a Nueva York y reunirse allí con Carstens. Pero cuando finalmente llegó el día, en noviembre, el ruso envió un mensaje de texto para informar que, misteriosamente, le habían impedido abordar su avión en Dubái. Carstens era repentinamente requerido en Israel. Las conversaciones se estancaron.

Pero el destino quiso que otro "mago de los canales secretos" estuviera en Tel Aviv: un multimillonario ruso que Carstens sabía que podía colarle un mensaje a Putin. Y esta vez, la Casa Blanca no tendría tiempo de detenerlo.

roger carstens Roger Carstens.

Roman Abramovich

Roger Carstens corría a través de Tel Aviv para reunirse con Roman Abramovich, sabiendo que tendría que pedir perdón a la Casa Blanca en lugar de permiso.

En dos ocasiones anteriores, la Administración Biden había rechazado las solicitudes del enviado especial presidencial para asuntos de rehenes para reunirse con este enigmático oligarca ruso, una de las pocas personas que Carstens consideraba un "mago de los canales secundarios" con la influencia para desenredar los nudos diplomáticos más espinosos.

Pero en noviembre de 2023, cuando Carstens viajó a Israel para ayudar a familias estadounidenses cuyos seres queridos Hamás había tomado como rehenes, recibió un mensaje en su teléfono diciendo que Abramovich también estaba en la ciudad. Parecía una oportunidad imperdible para impulsar un intercambio de prisioneros que pudiera liberar a ciudadanos estadounidenses encarcelados en Rusia y, al mismo tiempo, rescatar al archienemigo de Vladimir Putin , el líder disidente ruso Alexei Navalny .

El enviado de rehenes había estado en el terreno en 6 guerras, pero bromeaba diciendo que el combate más intenso que había visto en su vida era con traje y corbata en Washington DC, "intentando conseguir algo". Tenía un plan para liberar a Navalny y a los estadounidenses, pero la Casa Blanca no creía que fuera el momento adecuado para avanzar. A menudo él bromeaba diciendo que se sentía como Gulliver, atado por liliputienses.

Sus supuestos adversarios: altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado que habían estado trabajando, aunque con mayor cautela, con el mismo fin y sopesaban los riesgos geopolíticos y morales de intercambiar prisioneros con Putin. Carstens se quejó a sus colegas de que estaba obligado a rendir cuentas ante responsables políticos que, en su opinión, nunca habían estado en combate, nunca habían olido la pólvora y que, sentados en sus escritorios, exponían las razones por las que sus propuestas no funcionarían. Sus supuestos adversarios: altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado que habían estado trabajando, aunque con mayor cautela, con el mismo fin y sopesaban los riesgos geopolíticos y morales de intercambiar prisioneros con Putin. Carstens se quejó a sus colegas de que estaba obligado a rendir cuentas ante responsables políticos que, en su opinión, nunca habían estado en combate, nunca habían olido la pólvora y que, sentados en sus escritorios, exponían las razones por las que sus propuestas no funcionarían.

Esta vez, el ex Boina Verde no iba a darle tiempo a nadie para que le dijera que no. El 30 de noviembre, envió un correo electrónico a Washington DC, donde aún era joven, diciendo que él estaba dispuesto a reunirse con Abramovich. Minutos después, entró en un hotel elegido para la reunión. Sentado frente a él, el multimillonario dijo que veía que las conversaciones sobre prisioneros —entre la CIA y el servicio de espionaje ruso FSB— estaban estancadas.

"No estoy seguro de que el FSB esté transmitiendo nuestros mensajes", dijo Carstens. Reiteró la última oferta de la Casa Blanca: una mezcla de prisioneros que no incluía ni a Navalny —a quien Alemania quería— ni al imprescindible de Rusia, un oficial del FSB llamado Vadim Krasikov , quien cumplía cadena perpetua por asesinar a un opositor de Putin en el centro de Berlín. Carstens creía que esa propuesta nunca prosperaría.

“Pero déjame proponerte otra idea”, se aventuró, “no oficialmente, sino solo para conocer tu opinión”.

Carstens propuso una idea que llamó "agrandar el problema". Alemania liberaría a Krasikov si Rusia liberaba a Navalny. Como complemento, USA y sus aliados europeos podrían devolver a varios espías encubiertos que tenían en su poder, y Rusia liberaría a 2 estadounidenses detenidos por cargos de espionaje que el gobierno estadounidense negó rotundamente: el exmarine Paul Whelan y el periodista delWSJ, Evan Gershkovich.

Abramovich dijo que sonaba intrigante, pero añadió que no podía imaginar que Putin liberara a Navalny. Después de 30 minutos, Carstens se marchó y, al abrir su teléfono, vio una lluvia de mensajes que le ordenaban no celebrar la reunión. Unos días después, Carstens recibió una respuesta de Abramovich, quien parecía tan sorprendido como cualquiera.

Putin, dijo, estaba dispuesto a liberar a Navalny.

abramovich33.jpg Roman Abramovich.

'Lobo Polar'

Esa misma semana, los guardias metieron al disidente de 47 años en un tren de prisioneros y cerraron la puerta sin decirle adónde se dirigía. Las horas se convirtieron en días mientras Navalny leía los libros que le habían permitido llevarse del campo de prisioneros IK-6. Él no podía ver los pueblos que pasaban afuera, pero el tren serpenteaba por los montes Urales, luego hacia el norte, hacia el Círculo Polar Ártico, hasta el "ferrocarril muerto", construido por presos políticos bajo el régimen de Iosif Stalin.

Le tomó 2 semanas llegar a su destino cubierto de hielo, conocido como “Lobo Polar”.

«Soy su nuevo Papá Noel», escribió en su primera carta a su esposa, Yulia. «Por desgracia, no hay renos, pero sí pastores alemanes enormes, esponjosos y preciosos».

Unas semanas después de su llegada, el canciller alemán Olaf Scholz se conectó a una videoconferencia privada con Joe Biden , oficialmente para hablar sobre la guerra en Ucrania. Extraoficialmente, el tráfico de prisioneros estaba en la agenda.

Horas antes, la editora jefe del Journal, Emma Tucker, se había reunido con los principales asesores de Scholz en Suiza. Biden acababa de conocer a Elizabeth, la hermana de Paul Whelan, una retratista que entabló una relación fluida con el Presidente. Sullivan había estado en contacto constante con su homólogo en Berlín antes de la reunión. La idea era tan delicada que Scholz estaba demasiado nervioso para dar detalles durante la llamada.

"Volaré a verte", dijo Scholz. "Me encantaría".

El canciller viajó sin avisar a su propio gabinete, con tan poca antelación que el único avión que el gobierno alemán pudo reservar fue un Airbus A321 de media distancia, que tuvo que repostar en Islandia. No hubo asistentes ni tomadores de notas en la reunión del 9 de febrero, solo Biden y Scholz. Horas antes, Tucker Carlson emitió una entrevista con Putin en el Kremlin, donde el expresentador de Fox presionó al Presidente ruso para que liberara a Gershkovich. Putin, escarmentado por Carlson, parecía avergonzado. Todo parecía encajar.

En el Despacho Oval, Scholz acordó liberar al asesino Krasikov como parte central de un acuerdo más amplio. El canciller rescataría a Navalny de su prisión ártica y, esperaba, aumentaría las posibilidades del anciano Presidente estadounidense en lo que sin duda sería una reñida campaña de reelección.

“Por ti haré esto”, le dijo Scholz a Biden.

lobo polar Lobo Polar.

La muerte

El 15 de febrero de 2024, las estrechas calles de Múnich se llenaron de comitivas negras que transportaban a los líderes más importantes de Occidente a la conferencia anual de seguridad de la ciudad bávara. Carstens no estaba registrado como ponente ni panelista, pero se escabulló discretamente de Washington DC en un vuelo nocturno con destino a Alemania. Para entonces, el gobierno estaba acelerando el proceso de compra de Navalny, pero prefería mantener a Carstens al margen de las conversaciones sobre prisioneros rusos.

Christo Grozev ya estaba allí, esperando ansiosamente en un café cerca del perímetro de seguridad del lugar. El búlgaro periodista de investigación y cazador de espías creía que el acuerdo estaba casi cerrado, pero él y Carstens querían estar lo más cerca posible de los altos funcionarios de seguridad de Occidente para comprobar si algo lo desbarataba. Odessa Rae, productora de la película 'Navalny', enviaba mensajes de texto desde Dubái camino a Ucrania, tras reunirse con su contacto ruso, Stanislav Petlinsky.

La vicepresidenta Kamala Harris volaba en el Air Force Two, oficialmente para pronunciar un discurso inaugural, mientras que, discretamente, representaba a Biden en una reunión con líderes eslovenos para confirmar que el intercambio podría incluir a 2 espías rusos encubiertos bajo su custodia: un matrimonio que se hacía pasar por ciudadanos argentinos.

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, estaba presente en la conferencia y aún se sentía incómoda con la línea moral que su país estaba adoptando, pero el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía previsto reunirse con ella para disipar cualquier inquietud. La esposa de Navalny, Yulia, también estaba en Múnich, presente para aclarar las dudas persistentes.

Junto a Grozev, intercambiando mensajes con sus contactos para intentar reconstruir la situación, estaba Maria Pevchikh, amiga de Navalny y jefa de investigaciones. Su ubicación parecía ominosa. 17 años antes, en la misma reunión de Múnich, el Presidente ruso pronunció un discurso que criticaba duramente el orden mundial en el que Estados Unidos era "un amo, un soberano", una diatriba considerada el pistoletazo de salida de su guerra contra Occidente. Ahora, a punto de producirse el mayor intercambio de prisioneros entre Oriente y Occidente desde el colapso de la Unión Soviética, el recuerdo de ese discurso era como un espectro.

Al acercarse el final de la velada, Pevchikh planteó una pregunta, como una terrible premonición: "¿Y si lo matan?". Tras años estudiando los servicios de inteligencia rusos, Grozev confiaba en que su preocupación no se haría realidad. Existía un protocolo, le aseguró, una metodología para el intercambio de prisiones vigente desde la Guerra Fría. El WSJ incluso tenía artículos preescritos, listos para publicarse en cuanto Navalny saliera libre.

Al día siguiente, el director del FBI, Christopher Wray, almorzaba con los jefes del MI6 británico y la agencia de inteligencia alemana BND. Su discreta e ingrata labor estaba a punto de dar sus frutos: la verdadera libertad, no solo para Navalny, sino también para Gershkovich, cuyo periodismo Wray admiraba.

Pero, a medida que transcurría la comida, los dignatarios empezaron a sacar sus teléfonos, repletos de noticias de Rusia. Los zares de seguridad más poderosos de la alianza occidental se miraron entre sí con horror y desconcierto. «Alexei Navalny ha muerto en prisión», anunció la agencia de noticias estatal del Kremlin. «Se está determinando la causa de la muerte».

los navalny6.webp Alexei Navalny y Yulia.

Frustración

Los invitados se levantaron uno a uno para atender las llamadas. Wray subió corriendo a hablar con Blinken. El principal diplomático estadounidense respondió de inmediato: «Póngame con Yulia». Un asistente tuvo dificultades para comunicarse con la esposa de Navalny y regresó con el número de Grozev.

Abriéndose paso entre los estrictos cordones de seguridad, funcionarios europeos y estadounidenses se apresuraban a encontrarse y deliberar sobre lo que sucedería a continuación. La noticia se extendió por los pasillos y la cola del café, donde un diplomático alemán exclamó, al alcance de la prensa: "¡Oh, no! ¡Estábamos trabajando para sacarlo!".

Grozev acompañó a la viuda de Navalny, de rostro ceniciento, a través de las puertas del hotel hasta la suite del secretario de Estado. Ambos se abrazaron, se sentaron y Yulia transmitió un mensaje contundente: Putin debe ser castigado por la miseria que ha causado. Minutos después, se dirigió al atril en la conmocionada sala de conferencias, donde los delegados aplaudían de pie o lloraban en sus asientos, con los ojos llenos de lágrimas y una ira justificada.

"Quiero que Putin, su séquito, los amigos de Putin y su gobierno sepan que pagarán por lo que le han hecho a nuestro país, a nuestra familia y a mi marido", dijo.

El canciller Scholz quería ver a Yulia, pero no estaba seguro de si la mujer que minutos antes había descubierto que era viuda querría pasar tiempo con su familia. "Quiero verte", respondió ella, y llegó, aún serena, a la suite del hotel donde la esperaba el canciller.

—Tengo una petición —dijo Yulia, antes de volver a la pregunta de Krasikov—. No sueltes a ese hombre.

En todo el mundo, el grupo secreto de personas que se había esforzado por organizar un intercambio se tambaleaba mientras su único componente esencial yacía muerto en una morgue del Ártico. Funcionarios de Occidente habían trabajado durante meses para liberar no solo a Navalny, sino también a una creciente lista de estadounidenses capturados por el Kremlin como moneda de cambio. Agentes de la CIA y sus socios europeos habían dado caza a espías rusos encubiertos en un instituto de investigación del Ártico, en el frente de batalla de Ucrania y en los suburbios de una capital alpina. El Departamento de Justicia había extraditado a ciberdelincuentes rusos arrestados en las Maldivas y en un helipuerto en la ladera de una montaña suiza: maniobras legales y diplomáticas arriesgadas que habían proporcionado a Estados Unidos una ventaja comercial para un intercambio que ahora estaba congelado.

Embed - La viuda de Alexei Navalny acusó a Putin de matar al líder opositor ruso

En Los Ángeles, el editor del WSJ, Almar Latour, visitaba una exposición en un museo sobre arte realizado por prisioneros de los gulags soviéticos y se preguntaba si un boceto a lápiz gris oscuro se había dibujado en el mismo campo que Navalny, cuando sonó su teléfono. Era Carstens, quien había aterrizado en Múnich justo a tiempo para enterarse de que todo había sido en vano.

Estados Unidos podría haber devuelto la vida a Navalny si hubiera actuado con más urgencia, dijo Carstens. «Si tan solo hubiera actuado más rápido».

El enviado especial se culpaba a sí mismo por no haber presionado más a la Casa Blanca. "¡Podríamos haberlo concluido en agosto!". Rae, camino a Ucrania, subía a un vuelo y hablaba con un compañero de viaje sobre su película. Ninguno de los dos se dio cuenta, hasta que ella miró su teléfono, de que la protagonista, su amiga, acababa de morir.

En el campo de trabajo IK-17 de Rusia, Paul Whelan intercambiaba cigarrillos para llamar a su familia: «Si están dispuestos a matar a Navalny, podrían hacerme algo. Envenenarme. ¿Romperme la pierna?». Su hermana Elizabeth interrogaba a un agente de Carstens por mensajes de texto sobre las consecuencias de una muerte que estaba segura de que no había sido accidental.

Jake Sullivan estaba en el sofá de su oficina cuando llegó una delegación de The Wall Street Journal. La reunión, programada previamente, debía dar buenas noticias, pero la noticia de la muerte de Navalny, horas antes, le dio el aire de un velatorio.

Sullivan tenía la costumbre de mirar al suelo, o a un lado, mientras sopesaba cuidadosamente los ángulos de un problema. Tras una larga pausa, dijo: «Nunca pensé que un acuerdo con Navalny funcionaría». Pero tampoco esperaba que Putin lo matara, y aún no estaba seguro de si algún día sabría la verdad tras la muerte del disidente.

Embed

Final

Los partidarios de Navalny lo habían perdido todo: al hombre que intentaban salvar y los sueños de Rusia de un futuro democrático. Y el WSJ, cuyo reportero, Gershkovich, llevaba 323 días en la cárcel de Moscú donde el secuaz de Stalin ejecutó a funcionarios purgados, no estaba más cerca de liberarlo que en las primeras horas de su arresto.

Pero en medio de la nube de dolor y desorientación, el asesor de Seguridad Nacional también vislumbró una nueva posibilidad. Alemania había superado el umbral psicológico de aceptar la liberación de un asesino, y tal vez aceptaría a otros presos políticos en lugar de Navalny. La pregunta que pendía sobre ese análisis era si Putin había llegado a la misma conclusión fatal.

En las semanas siguientes, los funcionarios de la CIA volarían para reunirse con sus homólogos rusos en hoteles saudíes, reservados bajo nombres falsos y llevando listas impresas, sólo visibles para los ojos, de prisioneros que Occidente podría intercambiar con el Kremlin.

El mundo finalmente vería los frutos de su trabajo cuando, el 1 de agosto de 2024, 6 aviones entregaron 24 prisioneros y 2 niños a un punto de intercambio afuera de una terminal aérea turca, una mezcla de espías rusos, hackers, cibercriminales y Krasikov, intercambiados por disidentes rusos, convictos alemanes y estadounidenses, incluidos Whelan, Gershkovich y otros periodistas.

Ese comercio, el mayor intercambio Este-Oeste de la historia moderna, consolidaría un hecho frío e ineludible sobre el orden mundial emergente: tomar y comerciar prisioneros, y doblegar el sistema judicial para hacerlo, es ahora lo que hacen los países poderosos, un orden transaccional de arte de gobernar encapsulado en el arresto de Navalny, la campaña para liberarlo y su trágica muerte.

Por ahora, sin embargo, levantando la vista del sofá de su oficina, Sullivan se puso en contacto con el WSJ sin dar falsas esperanzas. Los abogados del periódico habían traído a la madre de Gershkovich, Ella Milman, y ella lo miraba fijamente, preguntando: "¿No provoca esto más urgencia para liberar a Evan?".

"Podría ser", dijo. "No es un punto de quiebre", añadió. "Lo lograremos. Veo un camino".

--------------------------------------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fi

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes