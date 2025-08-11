"Esta estabilización no tiene boom de consumo, eso genera un clima crítico"

carlos-fara.jpg Carlos Fara, consultor político.

Respecto de las elecciones bonaerense, Fara fue consultado sobre cuál podría ser el efecto que tenga su resultado sobre las nacionales de octubre. En primer término, marcó "el efecto psicológico" y las "consecuencias que tenga" el triunfo de uno u otro espacio.

Si se diera un triunfo del kirchnerismo, que gobierna la provincia, Fara anticipó "3 efectos". Por un lado, dijo, "saldrán más entusiasmados a hacer campaña todos, un efecto de cohesión interna". Luego apuntó a un efecto "sobre los mercados" que "no deja de ser un llamado de atención". Finalmente, mencionó la posibilidad de que se "active la agenda parlamentaria contra el Gobierno basado en el aval de la opinión pública" presuntamente adversa contra la Casa Rosada.

Fara ratificó que "si bien se trata de una elección provincial, todo el mundo lo va a leer en clave nacional". Y apuntó a cómo el Presidente busca ese perfil. "El Presidente juega fuerte para que se nacionalice, quiere que la gente vote pensando en la marca o en él y no tanto en los candidatos que van en la boleta, que son desconocidos", dijo.

En ese sentido, consideró que Axel Kicillof resulta "un buen socio" de Milei en ese objetivo. "Las paredes en el GBA que dicen 'Axel o Milei' que las mandó a pintar el propio gobernador también ayudan a una suerte de nacionalización", dijo.

"Vamos a ver si lo local tiene peso o esto se nacionaliza en función de los miedos" que impulsa cada sector, dijo.

Más contenido de Urgente24

Malditas encuestas: Se le complica a Javier Milei el año electoral

Derribando el relato oficial: Los 3 'trucos' de Milei / Caputo

Denuncian a Benjamin Netanyahu en los tribunales de Comodoro Py

Milei recibió una distinción de manos de un economista sancionado en Brasil por desviar fondos