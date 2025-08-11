urgente24
Malditas encuestas: Se le complica a Javier Milei el año electoral

Grok (de xAI) imaginó a Javier Milei revisando encuestas.

Grok (de xAI) imaginó a Javier Milei revisando encuestas.

Grok (de xAI) imaginó a Javier Milei revisando encuestas.

Grok (de xAI) imaginó a Javier Milei revisando encuestas.

En teoría, La Libertad Avanza tenía el triunfo asegurado en las elecciones 2025. Sin embargo, para Javier Milei se complicó todo.

11 de agosto de 2025 - 01:15

Los datos que llegan a Casa Rosada devalúan las expectativas que se habían alentado durante meses. Javier Milei no está arrasando ya, y la economía carece de la euforia que, en teoría, provocaba en el pasado más allá de los 'traders' y otros coprotagonistas de las finanzas. Pero el Presidente debe mostrarse popular en el año electoral, según el diseño de Santiago Caputo y Karina Milei. Así fue como se realizó la media hora en La Matanza. Al Presidente le provoca estrés. Villa Celina lo estresó yse decidió no visitar el Centro de Distribución de Mercado Libre, en 3 de Febrero. En el futuro, quizás. La foto con Marcos Galperín está pendiente.

Mientras las tasas de interés en pesos amenazan con un freno importante al consumo en general, el Senado debate propinarle al Presidente otra derrota legislativa, similar a la que concretó Diputados. En 5 meses del inicio de las sesiones ordinarias (marzo), La Libertad Avanza solo registra 1 pedido de sesión especial propio en todo el 2025. Pero el oficialismo sufrió ya 36 derrotas en las 2 cámaras: 26 en Diputados y 10 en el Senado.

Bienvenidos al VIVO del lunes 11/08

Horas previas a la derrota del MAS en Bolivia: Fin de época

3 días para el cierre de campañas electorales y los candidatos apuran sus cierres en todo el país. El TSE debe definir si suspende o no la 2da. parte del debate presidencial, después de que 3 de los 8 candidatos decidieron no participar porque priorizan sus cierres de campaña.

El candidato Rodrigo Paz (PDC) sí confirmó su presencia, e instó a sus contrincantes a que cumplan con la población, que quiere ver a todos los presidenciables en un solo escenario.

De manera sorpresiva, los candidatos Jorge Quiroga (Libre), Samuel Doria Medina (Unidad) y Manfred Reyes Villa (APB-Súmate), decidieron no participar del debate programado para la noche del martes 12/08 en la ciudad de La Paz.

¿El motivo? Arguyen que tienen que participar de los actos que cierran sus campañas electorales porque dichas actividades ya estaban programadas con anticipación en distintos lugares del país.

Stephen Miran, candidato de Trump a la Reserva Federal

Donald Trump eligió a Stephen Miran para ocupar un puesto vacante en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. The Wall Street Journal: "No recordamos la última vez que un presidente nominó a la Fed a alguien cuya firme convicción política sea debilitar el dólar estadounidense."

Miran presidió el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante el 2do. mandato de Trump.

Antes de su etapa en la Casa Blanca, él resumió su argumento central en un ensayo de noviembre de 2024: "Desde una perspectiva comercial, el dólar está persistentemente sobrevaluado, en gran parte porque los activos en dólares funcionan como la moneda de reserva mundial".

Los bancos centrales extranjeros poseen enormes reservas de dólares y la mayoría de los bienes mundiales se comercializan en dólares. Afirma que esta demanda global de dólares resulta en una moneda verde sobrevaluada que genera desequilibrios comerciales y perjudica a los estadounidenses.

¿Su solución? Gestionar la depreciación del dólar a lo largo del tiempo reduciendo la demanda global de la moneda estadounidense, o al menos mitigar los efectos de su sobrevaluación.

Una idea es gravar a los extranjeros que poseen deuda del Tesoro estadounidense como incentivo para que la tengan en menor medida. Esto equivaldría a un impago de facto de la deuda actual.

Más ambiciosamente, el Sr. Miran propone un 'Acuerdo de Mar-a-Lago' en el que las naciones líderes negociarían un nuevo sistema financiero global para reequilibrar los valores monetarios.

Traducción: Es realmente incómodo para algunos que el presidente Trump, ocupado negociando acuerdos comerciales, promulgando leyes fiscales y frenando guerras, tenga un historial tan positivo en tasas de interés, tanto con una postura moderada como agresiva. Pero el historial está ahí.

Los jóvenes que votaron por Milei en 2023 no irían a las urnas 2025

La Política Online:

"(…) Los datos que manejan en Casa Rosada coinciden con el saldo de la última encuesta que realizó Zuban-Córdoba. Ante la pregunta acerca de si el encuestado "ha considerado no ir a votar en las próximas elecciones", el 21% responde por la afirmativa.

Paola Zuban explicó a LPO que "a los que dicen que no van a ir a votar se los cruzó por intención de voto y el 10% de los votantes de Milei dicen que se van a quedar en la casa, mientras que los votantes del peronismo no disminuyen con respecto a la última elección".

La consultora Analogías, por su parte, se permitió desagregar el universo de quienes admiten que pegarían el faltazo en los comicios. "El 40% de los que manifiestan que no van a ir están encuadrados en segmentos oficialistas, el 33% en segmentos opositores peronistas y el 27% restante en el segmento del medio", precisa uno de sus informes.

El sociólogo Carlos de Angelis agregó que la desilusión es fuerte entre los jóvenes de las provincias cuyanas y norteñas. "Por trabajos que hicimos en Catamarca, La Rioja o Salta, detectamos en 2023 que los menores de 30 creían en la dolarización y algo muy extraño, que estaba en la plataforma electoral de La Libertad Avanza pero no formó parte de la discusión pública, el voucher de salud, que implicaba transferir dinero y que cada cual eligiera dónde atenderse", recuerda antes de sentenciar: "nada de eso pasó y ahora hay frustración".

En la misma dirección apunta Martín Romeo, profesor de investigación en opinión pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. "La falta de interés de jóvenes en votar puede ser una señal de decepción. Algo así como 'te voté y no cambia mucho la cosa', y luego de pérdida de la paciencia, que sería como decir 'qué me vas a ofrecer, además de la (baja) inflación, porque ya no me alcanza'", tradujo, y agregó: "Entre los que tienen ganas de no votar se destacan los jóvenes, los viejos y los segmentos de bajos recursos y 'jóvenes y bajos recursos'; y es una mala noticia para el gobierno porque fueron sus pilares en 2023".

¿Bueno o Malo? Empresas de Wall Street aumentan su auto-recompra de acciones

"(...) Las empresas estadounidenses han anunciado recompras de acciones por valor de US$ 983.600 millones en lo que va de año, el mejor comienzo de año registrado, según datos de Birinyi Associates que se remontan a 1982. Se proyecta que comprarán más de US$ 1,1 billón en total en 2025, lo que marcaría un máximo histórico. (…)

“Las cosas están mejor de lo que todos pintan”, dijo Jeffrey Yale Rubin, presidente de Birinyi Associates. “Las empresas tienen una liquidez abundante. Estaban en buena forma incluso antes de los mejores resultados”.

Tanto las empresas como los inversores a menudo aplauden las recompras porque la práctica reduce el número de acciones disponibles para negociar, lo que aumenta las ganancias por acción y, a menudo, impulsa los precios de las acciones.

Sin embargo, la práctica genera controversia en algunos sectores, ya que los escépticos sostienen que las recompras sirven para apuntalar el mercado en un momento en que las valoraciones ya están sobrevaloradas. Algunos analistas temen que la preferencia por las recompras en lugar de compromisos a largo plazo, como invertir en fábricas u ofrecer dividendos, sugiera que la guerra comercial del presidente Trump podría lastrar el crecimiento a largo plazo.

Los escépticos también dicen que las empresas tienden a recomprar acciones cuando están subiendo en lugar de cuando están relativamente baratas, lo que hace que las recompras sean un uso ineficiente de efectivo extra. (…)".

Idesa respalda a Milei contra el Garrahan

Texto difundido por el centro de estudios semioficialista Idesa:

"(...) Según datos del Ministerio de Economía se observa que:

  • El Ministerio de Salud nacional tienen un presupuesto total de 0,3% del PBI.
  • De este presupuesto el Hospital Garrahan recibe 0,03% del PBI.
  • Los Ministerios de Salud provinciales suman un presupuesto de 1,8% del PBI.

Estos datos muestran que la salud pública –y dentro de ella la salud pública pediátrica– está financiada casi enteramente por los Ministerios de Salud provinciales a quienes, tal como está redactado el proyecto, la emergencia pediátrica no les aplica. Por lo tanto, la declaración de emergencia carece de sustento. (...)

La manera en que se ha planteado la discusión por la emergencia pediátrica testimonia un profundo deterioro institucional. El gobierno se crispa argumentando motivos equivocados. La deficiencia del proyecto no es su impacto presupuestario sino ignorar que la salud pública es responsabilidad de las provincias.

(...) Por eso es muy importante un acuerdo de coordinación tributaria y funcional que deje claramente establecido las responsabilidades que tiene cada nivel de gobierno. (...) El Estado nacional no debe superponerse con las provincias ayudando con financiamiento o asumiendo la gestión de algunos hospitales. El rol nacional se debe limitar a medir rigurosamente los resultados sanitarios de cada provincia para transparentarlos a la población. Para esto no hace falta siquiera un Ministerio de Salud nacional. Alcanza con una agencia profesional de medición de resultados sanitarios.

Los hospitales estatales deben ser entes autónomos gestionados por sus equipos médicos. Su financiamiento debe provenir de las obras sociales y prepagas, cuando brinden servicios a gente con cobertura, y de los estados provinciales contra factura por la atención sanitaria brindada a personas sin cobertura. En las provincias donde el sector público no cuente con hospitales de la complejidad del Garrahan, se deberían contratar los servicios en el sector privado o al mismo Garrahan. (...)".

Complicada visita de CEO de Intel a la Casa Blanca

El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, visita la Casa Blanca el lunes 11/08 después de que el presidente Donald Trump pidiera su destitución por vínculos con empresas chinas.

“El director ejecutivo de INTEL está en una situación muy conflictiva y debe dimitir de inmediato. No hay otra solución a este problema”, posteó Trump en su red Truth Social. La publicación se publicó un día después de que el senador Tom Cotton (republicano por Arkansas) publicara una carta que envió al presidente de la junta directiva de Intel, Frank Yeary, expresando su preocupación por los vínculos de Tan con China.

Tan nació en Malasia y posteriormente se nacionalizó estadounidense. El escrutinio de sus negocios parece estar vinculado a un reciente desarrollo relacionado con Cadence Design Systems, la empresa que dirigió hasta 2021, así como a las inversiones de su firma de capital de riesgo en empresas chinas.

Se espera que Tan mantenga una conversación extensa con Trump para explicar su trayectoria personal y profesional. También podría proponer maneras de colaboración entre el gobierno e Intel.

Tan espera ganar la aprobación de Trump mostrando su compromiso con el país y prometiendo la importancia de mantener las capacidades de fabricación de Intel como un asunto de seguridad nacional.

Tan asumió el cargo de CEO de Intel en marzo tras la salida de Pat Gelsinger el año pasado. Los inversores celebraron su llegada después de que Gelsinger no lograra revertir la caída del precio de las acciones de Intel.

Pero los primeros meses de su mandato han estado marcados por un enfrentamiento con algunos miembros de la junta directiva sobre la estrategia de la compañía.

Traducción: Una respuesta muy directa de Lip Bu Tan anoche. Lo más importante para mí es que cuenta con el apoyo de la junta directiva. Reafirma que Estados Unidos ha sido su hogar durante 40 años y que ama a su país (una buena manera de empezar), rechaza la desinformación y recuerda que Intel está trabajando en el nodo más avanzado de cualquier empresa estadounidense. Llevamos 24 horas y esto es solo el comienzo. La administración e Inteligencia necesitan resolver esto. Desde la perspectiva de la fundición, el país lo necesita. Por seguridad nacional y competitividad.

Santa Fe: ¿Y qué ganó Gisela Scaglia yendo por una diputación nacional?

La decisión de que la vicegobernadora Gisela Scaglia encabece la lista de diputados nacionales que representa a Maximiliano Pullaro provocó interrogantes en la Provincia de Santa Fe. Ella renuncia a N°2 de la provincia para ocupar 1 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación a partir del 10/12.

Los periodistas santafecinos intentaron, durante todo el fin de semana, explicar las ventajas para Scaglia pero Urgente24 no se ha conformado con esas elucubraciones.

Si bien Pullaro es UCR, Scaglia es PRO.

¿El gobernador está interpretando a la realidad santafecina los cambios en el PRO en Nación, CABA y PBA?

¿Es mejor un PRO para competir con LLA? (Scaglia va a competir, por Unidos, contra Romina Diez, la diputada nacional y presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe).

Todo bien pero, otra vez: ¿Y cuál es el beneficio de Scaglia?

Pullaro: “Lo importante es consolidar a Unidos, cerrar bien la Convención Constituyente y construir una alternativa nacional a futuro”.

Macri-Scaglia
Gisela Scaglia y Mauricio Macri.

Gisela Scaglia y Mauricio Macri.

Enorme 'bicicleta' se está armando con fondos para IA

A medida que las valoraciones de Nvidia, OpenAI y otras empresas de inteligencia artificial siguen aumentando, también lo hacen las inversiones en fondos de cobertura que esperan subirse a la ola de la IA.

Un caso mencionado es el de Leopold Aschenbrenner, quien rápidamente recaudó más dinero para un fondo de cobertura que la mayoría de los gestores de cartera con experiencia cuando emprenden su propio camino.

Él contrató a Carl Shulman, otro experto en IA que trabajó en el fondo de cobertura macroeconómico de Peter Thiel, como director de investigación.

Entre sus patrocinadores se encuentran Patrick y John Collison -hermanos multimillonarios que fundaron la empresa de pagos Stripe-, Daniel Gross y Nat Friedman -Mark Zuckerberg los reclutó para dirigir las iniciativas de inteligencia artificial de Meta-, etc.

Las firmas veteranas de fondos de cobertura también se están sumando a la competencia: Steve Cohen encargó a Eric Sanchez, uno de sus gestores de cartera en Point72 Asset Management, la creación de un fondo de cobertura centrado en IA, en el que Cohen planeaba invertir US$ 150 millones de su propio capital. Los activos del fondo, llamado Turion superan ya los US$ 2.000 millones.

Turion ha subido alrededor de 11% este año hasta julio después de haber ganado alrededor de 7% en julio.

Dado que hay un número limitado de empresas que cotizan en bolsa en la economía vinculada a la IA, los fondos de selección de acciones suelen acumular posiciones similares entre sí y con fondos de cobertura más generalistas.

Arde Corrientes: Juan Pablo Valdés vs. Ricardo Colombi (¿Y LLA?)

Juan Pablo Valdés y el frente Vamos Corrientes se encuentran en campaña en la Provincia de Corrientes, con grandes posibilidades de triunfo. También se habla de peligro de 'colapso' de La Libertad Avanza en ese territorio que elige gobernador en 2025.

Bueno el acto de Vamos Corrientes en el barrio 17 de Agosto de la ciudad de Corrientes -plaza sobre calle Dumas, frente al Colegio Eloy Ortega-, en el que participó el candidato Juan Pablo Valdés, el senador nacional Carlos Espínola (Camau), el diputado Eduardo Tassano, y los candidatos municipales Claudio Polich y Ariel Báez.

Juan Pablo mencionó los logros del gobernador saliente, su hermano Gustavo: la modernización del Estado, la expansión de fibra óptica, el desarrollo de parques industriales y proyectos de inclusión social.

De todos modos, le sigue de cerca el candidato de Encuentro por Corrientes (ECo), Ricardo Colombi, a quien acompaña Martín Barrionuevo, quienes presentaron vía streaming las principales propuestas del espacio.

Hoy senador provincial, ex gobernador, Colombi utilizó esa experiencia: “El Estado debe estar para potenciar, para generar empleo; lo vamos a llevar adelante, lo podemos hacer, tenemos la experiencia y tenemos un conductor que tiene la capacidad de conformar equipos y sabe que esto no se arregla de a uno”.

El intendente de Gobernador Virasoro y candidato a diputado provincial, Emiliano Fernández, decidió pescar para Colombi, buscando el voto de la Educación: “Hay que recomponer el salario docente. Estaba en el puesto 10 cuando dejó Ricardo el Gobierno y hoy está en el puesto 23; saben los docentes que su salario va a ser digno con nosotros. También las condiciones básicas de los establecimientos escolares, si no fuera por los Intendentes que pintan las escuelas y cortan el pasto estarían peor”.

¿Habrá acuerdo Ricardo López Murphy / Diego Guelar?

Tanto Ricardo López Murphy como Diego Guelar están ofreciéndose para reorganizar al centroderecha, ante la desaparición del PRO.

López Murphy es cofundador del PRO, aún cuando luego Mauricio Macri lo eliminara de escena porque para el hijo de Franco Macri nunca hay lugar para 2.

Guelar integró el partido de Macri aunque no le satisface La Libertad Avanza, o al menos LLA no le dio cabida.

Ahora Guelar es candidato en CABA por la UCeDe y promete insertar a esa nueva fuerza en la red global de partidos políticos afines. Pero... primero hay que conseguir votos locales.

EJ Antoni, un 'cruzado' de Heritage Foundation para dar los datos que quiere Trump

Según The Wall Street Journal, EJ Antoni, economista jefe de la ultra conservadora Fundación Heritage es un candidato a Donald Trump a dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales de USA. Y EJ Antoni es un integrante de MAGA (Make America Great Again), el trumpismo ortodoxo.

Entre los partidarios de Antoni se encuentra Steve Bannon, exjefe de estrategia de la Casa Blanca de Trump, quien ha presionado para que Trump tenga un referente de MAGA en quien el Presidente confíe al frente de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Antoni exigió la destitución de Erika McEntarfer como directora de la BLS en el programa de Bannon, tras la publicación de un débil informe de empleo de julio.

Horas después, Trump ordenó a su equipo que la despidiera.

Los economistas han expresado su preocupación de que los cambios de personal que Trump está implementando en la cima de la agencia podrían socavar la confianza en las estadísticas económicas de Estados Unidos.

Hay mejores maneras de recopilar, procesar y difundir datos; esa es la tarea del próximo comisionado de la BLS, y solo la entrega constante de datos precisos de manera oportuna reconstruirá la confianza que se ha perdido en los últimos años”, publicó Antoni en X la semana pasada.

EJ Antoni, como nuevo director de la Oficina de Estadísticas Laborales, es lo que estamos impulsando. Él fue quien prácticamente lo derribó todo, analizando sus cifras”, dijo Bannon en su podcast.

Traduccion: @RealEJAntoni: "Este enfoque de desregulación que abarca a todo el gobierno y que la actual administración Trump está adoptando está dando buenos resultados".

