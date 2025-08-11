Malditas encuestas: Se le complica a Javier Milei el año electoral

Los datos que llegan a Casa Rosada devalúan las expectativas que se habían alentado durante meses. Javier Milei no está arrasando ya, y la economía carece de la euforia que, en teoría, provocaba en el pasado más allá de los 'traders' y otros coprotagonistas de las finanzas. Pero el Presidente debe mostrarse popular en el año electoral, según el diseño de Santiago Caputo y Karina Milei. Así fue como se realizó la media hora en La Matanza. Al Presidente le provoca estrés. Villa Celina lo estresó yse decidió no visitar el Centro de Distribución de Mercado Libre, en 3 de Febrero. En el futuro, quizás. La foto con Marcos Galperín está pendiente.
Horas previas a la derrota del MAS en Bolivia: Fin de época
3 días para el cierre de campañas electorales y los candidatos apuran sus cierres en todo el país. El TSE debe definir si suspende o no la 2da. parte del debate presidencial, después de que 3 de los 8 candidatos decidieron no participar porque priorizan sus cierres de campaña.
El candidato Rodrigo Paz (PDC) sí confirmó su presencia, e instó a sus contrincantes a que cumplan con la población, que quiere ver a todos los presidenciables en un solo escenario.
De manera sorpresiva, los candidatos Jorge Quiroga (Libre), Samuel Doria Medina (Unidad) y Manfred Reyes Villa (APB-Súmate), decidieron no participar del debate programado para la noche del martes 12/08 en la ciudad de La Paz.
¿El motivo? Arguyen que tienen que participar de los actos que cierran sus campañas electorales porque dichas actividades ya estaban programadas con anticipación en distintos lugares del país.
