En medio de los festejos por la Community Shield obtenida este domingo (10/8) ante Liverpool por penales (3 a 2 para Las Águilas luego de haber igualado 2-2 en los 90'), Crystal Palace enfrentó su suerte en los escritorios de la UEFA y perdió. No podrá disputar la Europa League 2025/26.
POR MULTIPROPIEDAD
Paren las rotativas: el TAS falló contra Crystal Palace y no jugará la Europa League
Este lunes por la mañana (11/8) se conoció el fallo de la UEFA acerca del Crystal Palace y la Europa League. Spoiler: no podrá jugar dicho torneo.
Para entender el caso debemos remontarnos al 17 de mayo de este año, fecha en la que el conjunto dirigido por Oliver Glasner derrotó 1x0 a Manchester City en la final de la FA Cup, torneo más añejo de la historia del fútbol.
La victoria no solo significó la primera conquista de su historia, sino la consecuente clasificación a la UEFA Europa League, algo totalmente impensado para un equipo que, con sus idas y vueltas, logró establecerse en primera con su último ascenso en la temporada 2012/13.
La medalla dorada que se colgaron 'The Eagles' meses atrás los habilitó, además, a jugar la Community Shield este domingo 10 de agosto ante el último campeón de la Premier League, el Liverpool de Arne Slot.
La amargura entre tanta felicidad: Crystal Palace fue descalificado de la Europa League
Esta mañana (11/8) se conoció el fallo del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), que se expidió acerca de la participación del Crystal Palace en la Europa League.
El ente que regula el fútbol en el Viejo Continente resolvió dejar afuera a Las Águilas por multipropiedad. Resulta que el Lyon de Francia ya había sacado boleto a dicha competencia y se encuentra, al igual que el Crystal, bajo el mando del empresario John Textor.
Pese a la disconformidad del Palace y al recurso que habían presentado, finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió que jugará en la Conference League esta temporada. El Nottingham Forest ocupará la plaza que se había ganado el equipo que dirige Oliver Glasner.
El Crystal ha sido la víctima en un caso complejo, que se desencadenó cuando Lyon evitó el descenso en Francia por problemas financieros, poniendo a prueba la normativa de la UEFA ante el aumento de las inversiones extranjeras en el fútbol europeo, especialmente desde Estados Unidos.
La UEFA ordenó el descenso del Palace a la Conference League porque Textor tenía una participación del 43% en la propiedad la temporada pasada mientras también era dueño de Lyon. El club londinense no cumplió con la fecha límite de marzo establecida por la UEFA para resolver el problema potencial.
