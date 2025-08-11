Paren las rotativas: el TAS falló contra Crystal Palace y no jugará la Europa League

image Crystal Palace consiguó sus dos únicos títulos en cuestión de tres meses: FA Cup y Community Shield.

La amargura entre tanta felicidad: Crystal Palace fue descalificado de la Europa League

Esta mañana (11/8) se conoció el fallo del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), que se expidió acerca de la participación del Crystal Palace en la Europa League.

El ente que regula el fútbol en el Viejo Continente resolvió dejar afuera a Las Águilas por multipropiedad. Resulta que el Lyon de Francia ya había sacado boleto a dicha competencia y se encuentra, al igual que el Crystal, bajo el mando del empresario John Textor.

Pese a la disconformidad del Palace y al recurso que habían presentado, finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió que jugará en la Conference League esta temporada. El Nottingham Forest ocupará la plaza que se había ganado el equipo que dirige Oliver Glasner.

El Crystal ha sido la víctima en un caso complejo, que se desencadenó cuando Lyon evitó el descenso en Francia por problemas financieros, poniendo a prueba la normativa de la UEFA ante el aumento de las inversiones extranjeras en el fútbol europeo, especialmente desde Estados Unidos.

La UEFA ordenó el descenso del Palace a la Conference League porque Textor tenía una participación del 43% en la propiedad la temporada pasada mientras también era dueño de Lyon. El club londinense no cumplió con la fecha límite de marzo establecida por la UEFA para resolver el problema potencial.

