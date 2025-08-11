Boca Juniors estiró a 12 su racha sin triunfos tras igualar 1-1 con Racing Club en la Bombonera, por el Torneo Clausura. Otra vez, Lucas Blondel estuvo ausente y se metió en el centro del revuelo xeneize ligado a Morena Beltrán.
Lucas Blondel y Morena Beltrán volvieron a sacudir el mundo Boca
Boca de Miguel Ángel Russo igualó ante Racing por el Torneo Clausura y muchas miradas fueron a Lucas Blondel y Morena Beltrán. ¿Qué pasó?
El club de la Ribera aún no pudo ganar en el nuevo ciclo de Miguel Ángel Russo y continúan las ausencias que llaman la atención. El ex lateral de Tigre, por ejemplo, es una de ellas.
Boca, Lucas Blondel y Morena Beltrán
Hay varios aspectos a tener en cuenta respecto a la no convocatoria del defensor de la Selección de Suiza.
En primer lugar, Miguel Ángel Russo considera que Juan Barinaga (titular ante Racing) y Luis Advíncula están por delante de Lucas Blondel en la disputa por el lateral derecho.
Por otro lado, el exentrenador de San Lorenzo lo probó como mediocampista interno (número 8) en varias prácticas, especialmente durante el Mundial de Clubes.
Es decir, Blondel no es tenido en cuenta en su posición natural y, en caso de serlo, no figura entre las primeras opciones del DT.
Además, durante el partido ante la Academia, el defensor publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece Morena Beltrán (su pareja), junto a una frase sugestiva: "La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces."
Este gesto encendió las especulaciones nuevamente. Como su pareja es periodista deportiva, algunas versiones deslizaron que Lucas Blondel sería el "informante" del plantel hacia los medios, lo que habría motivado a Juan Román Riquelme a tomar una decisión tajante sobre su situación.
Lo cierto es que, desde lo futbolístico, Blondel no parece estar tan por debajo de Advíncula o Barinaga como para quedar completamente marginado.
Boca empató ante Racing Club y alcanzó los doce partidos sin triunfos, la peor racha de su historia.
Si bien tuvo momentos de empuje, no le alcanzó para vencer al equipo dirigido por Gustavo Costas.
Se viene una semana clave para el Xeneize por varias cuestiones. Habrá que ver qué decisión toma Juan Román Riquelme respecto al Consejo de Fútbol (que podría cambiar de denominación) y también si surge alguna novedad sobre la continuidad de Miguel Ángel Russo.
En la próxima jornada, el club de la Ribera visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza y contará con la posibilidad de llevar hinchas visitantes.
Ese encuentro se disputará el domingo 17 de agosto a las 20:30, y Boca buscará cortar su peor racha histórica sin victorias.
El último triunfo fue el 19 de abril en la victoria por 2-0 ante Estudiantes de La Plata en La Bombonera, cuando aún el entrenador era Fernando Gago.
