Lucas Blondel y Morena Beltrán volvieron a sacudir el mundo Boca

Es decir, Blondel no es tenido en cuenta en su posición natural y, en caso de serlo, no figura entre las primeras opciones del DT.

Además, durante el partido ante la Academia, el defensor publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece Morena Beltrán (su pareja), junto a una frase sugestiva: "La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces."

image

Este gesto encendió las especulaciones nuevamente. Como su pareja es periodista deportiva, algunas versiones deslizaron que Lucas Blondel sería el "informante" del plantel hacia los medios, lo que habría motivado a Juan Román Riquelme a tomar una decisión tajante sobre su situación.

Lo cierto es que, desde lo futbolístico, Blondel no parece estar tan por debajo de Advíncula o Barinaga como para quedar completamente marginado.

Boca empató ante Racing Club y alcanzó los doce partidos sin triunfos, la peor racha de su historia.

Si bien tuvo momentos de empuje, no le alcanzó para vencer al equipo dirigido por Gustavo Costas.

Se viene una semana clave para el Xeneize por varias cuestiones. Habrá que ver qué decisión toma Juan Román Riquelme respecto al Consejo de Fútbol (que podría cambiar de denominación) y también si surge alguna novedad sobre la continuidad de Miguel Ángel Russo.

En la próxima jornada, el club de la Ribera visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza y contará con la posibilidad de llevar hinchas visitantes.

Ese encuentro se disputará el domingo 17 de agosto a las 20:30, y Boca buscará cortar su peor racha histórica sin victorias.

El último triunfo fue el 19 de abril en la victoria por 2-0 ante Estudiantes de La Plata en La Bombonera, cuando aún el entrenador era Fernando Gago.

