Gustavo Costas reculó y le pidió disculpas a todo Boca

"No me quejo igual, me gusta. También me gustaría tener un día más de descanso, pero Boca no quiso jugar el viernes", había dicho, algo que generó mucha bronca en el Mundo Boca.

Gustavo Costas reconoció haber entendido que Racing había iniciado gestiones para adelantar el partido al viernes, aunque no fue así y, por este otro motivo, también se disculpó.

El enojo del técnico debería ser, en tal caso, con el presidente Diego Milito y no con la dirigencia xeneize.

image Fiel a su estilo, Gustavo Costas chicaneó a Boca por la programación del clásico. El técnico de Racing tuvo que recular.

El próximo martes 12 de agosto, desde las 21:30 horas, Racing visitará a Peñarol en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que Costas buscó tener más de 48 horas de descanso entre el cruce con el Xeneize en La Bombonera y el que protagonizará ante el Manya en el estadio Campeón del Siglo.

La agenda de Racing en agosto