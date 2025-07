Boca: El DT de un club grande quiere a Marcos Rojo

Acá nos detenemos a analizar y sobre todo a preguntarnos ¿Cómo puede ser que Marcos Rojo tenga tantas ofertas? La verdad que no se entiende que 4 clubes, Estudiantes, Independiente, Racing e Inter Miami, estén interesados en un casi ex jugador, que no solo no está bien físicamente, además su elevada edad y por último sus constantes errores dentro del campo de juego, pero no los que les puede pasar a cualquiera, sino los infantiles.