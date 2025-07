Bombazo sobre Marcos Rojo en el programa de Luciana Rubinska: "Avellaneda"

La misma Luciana Rubinska dijo: "hay un sector de la dirigencia de Independiente que no me descarta a Marcos Rojo como posibilidad. Dentro del ámbito cercano a Julio Vaccari me dicen que el Rojo necesita un central izquierdo si o si. También me dicen que no es un nombre que no mencionó el entrenador".

image

El periodista Federico Bueno, agregó: "el contacto es Diego Colotto (parte de la secretaría técnica) que se comunicó con Rojo hace varios días. Rojo le dijo que tenía intención de jugar con Estudiantes pero las negociaciones se están dilatando mucho. Rojo no quiere quedarse sin equipo y tomaría una decisión en estos días".

Por último, Nicolás Brusco, señaló: "en la escala de necesidad, creo que el marcador central es incluso más importante que un lateral izquierdo".

Independiente de Julio Vaccari

Tal como señaló Nicolás Brusco de ESPN, Vaccari busca un marcador central y un lateral izquierdo para su Independiente.

Su equipo, consiguió un punto de seis en lo que va del Torneo Clausura y el mismo entrenador se sacó el mote de candidato para el actual torneo.

En cuanto al mercado de pases, el DT volvió a mostrarse disgustado por la falta de refuerzos: "Con el mercado de pases ni idea, desconozco. Tendrías que preguntarle a los dirigentes qué es lo que saben y qué es lo que te pueden aportar ellos", declaró luego del duelo ante Talleres.

image

Con Sebastián Valdéz aún lesionado, Vaccari tuvo que poner a Nicolás Freire en la zaga. Su objetivo, es poder contratar a otro defensor central y si bien no pretende a Marcos Rojo, con la posibilidad abierta y el mercado cada vez más cerca de cerrar, el actual marcador de Boca Juniors podría terminar llegando a Avellaneda.

+ EN GOLAZO 24

Otra vez Keylor Navas (y Chiquito Romero) en el centro de la polémica

Todo River teme por lo que pueda pasar con Marcelo Gallardo e Ian Subiabre

Daniel Mollo saltó de relatar a Boca a ser candidato de La Libertad Avanza en San Martín

En Boca se la agarraron Daniel Angelici por el bicampeonato en básquet

Sufre Gastón Edul por lo que hizo Talleres con Carlos Tévez (e Independiente)