En Boca se la agarraron Daniel Angelici por el bicampeonato en básquet

Luego, declaró: "Es muy emocionante porque yo no pensé nunca en mi vida haberme animado hace un montón, pero creo principalmente que se puede. Es un mensaje de superación: cada uno puede ser como uno desea y lograr los objetivos. Acá en el club también, estoy muy agradecido porque mis compañeros siempre me dejaron ser y eso me hizo sentir muy cómodo en la cancha".