Boca empató con Unión 1 a 1 en la Bombonera y le sabe amargo

Boca-Unión: El empate que no le sirve al "Xeneize"

El primer tiempo fue toda la posesión para Boca, pero no supo que hacer con la pelota, no creó situaciones y no pudo llegar casi al arco. Recién a los 37 minutos del primer tiempo pateó al arco. Unión tuvo menos la pelota pero daño más y por falta de suerte no abrió el marcador.