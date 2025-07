Banderazo contra Andrés Fassi en Talleres de Córdoba: el porqué

image Foto: @elfulbodecba.

Los hinchas del Matador se autoconvocan a las afueras del CARD Amadeo Nuccetelli para evitar la reforma estatutaria.

Desde el elenco cordobés convocaron a los asambleístas para tratar seis temas que influyan directamente en el club: designación de tres socios para que suscriban el acta de asamblea, motivos por los cuales la asamblea se desarrolla fuera de término, memoria y balance correspondiente al periodo 1 de enero de 2024 - 31 de diciembre de 2024, aprobación del presupuesto anual para el periodo 2025, designación de responsables en función de los requerimientos de Liga Profesional, AFA y Conmebol y reforma parcial y modernización del Estatuto Social, según detalló Doble Amarilla.

El banderazo está pautado para el próximo domingo 27 de Julio a las 9hs en las afueras del Predio. Allí se exigirá la participación en la Asamblea.

image Andrés Fassi. Foto: Gentileza A24.

En la presentación de Carlos Tévez como flamante DT, Andrés Fassi se refirió a la sorpresiva salida de Diego Cocca: "Nunca me había pasado, pero no lo evalúo ni me lamento. Estamos en una situación atípica. Lo que ha pasado no es normal. Pero lo importante es qué hacemos con las situaciones que se dan: y hoy estamos presentando a Carlos Tévez", señaló.

Por otro lado, Fassi apuntó contra los periodistas y los medios de comunicación: "Ustedes confunden a la gente. A Talleres llegaron dos refuerzos: Angulo y Sequeira, ambos tenían ofertas del exterior y hoy están acá", mencionó.

Por otro lado, habló sobre las críticas que recibe por redes sociales e intentó minimizarlas. "¿Las quejas en redes sociales? Son muy engañosas. Ni siquiera sé si son hinchas de Talleres. No nos confundamos. Tuvimos muchísimas manifestaciones de apoyo vía mail y WhatsApp. Y una encuesta dice que más del 90% del socio aprueba la gestión", remarcó.