Andrés Fassi disparó contra el periodismo y los socios piden su cabeza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CATalleresdecba/status/1943287011529335242&partner=&hide_thread=false Bienvenido Carlos Tévez a #Talleres



" , " pic.twitter.com/YftWfIgD7O — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) July 10, 2025

Andrés Fassi vs. el periodismo

En primer lugar, el presidente del conjunto tallarín se refirió a la sorpresiva salida de Diego Cocca: "Nunca me había pasado, pero no lo evalúo ni me lamento. Estamos en una situación atípica. Lo que ha pasado no es normal. Pero lo importante es qué hacemos con las situaciones que se dan: y hoy estamos presentando a Carlos Tévez", señaló.