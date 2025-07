Advertencia de Carlos Tevez a los jugadores que se quieren ir: "El escudo está por encima"

“Va a estar quien quiera estar. El escudo está por encima de cualquier nombre y escudo, que está en la espalda. El que quiera estar, que se suba al barco y vamos a tratar que la gente se sienta nuevamente identificada. Como jugador me tocó enfrentarlo y no me daba nada de gusto enfrentar a Talleres”, subrayó.

ADVERTENCIADECARLOSTEVEZALOSJUGADORESQUESEQUIERENIRELESCUDOESTAPORENCIMAFOTO3.jpg Carlos Tevez fue presentado como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba y lanzó una polémica frase en conferencia de prensa: “Estoy en mi casa”.

En esa línea, agregó: “Yo trato de pensar desde el primer día encontrar ese Talleres, y que la gente se sienta identificada con eso. Se hablará, hablaré con Andrés por los casos particulares. Lo que tengan que hablar puertas para adentro los muchachos sobre las cosas que no presentí en este entrenamiento, ustedes no lo sabrán, lo hablaré solo con ellos porque es algo que para mí quedan en el vestuario”.

Además, sobre el inminente duelo ante San Lorenzo por la primera fecha del Torneo Clausura 2025, el ex delantero pidió “tranquilidad” y explicó que no buscará proyectos descabellos en estas primeras horas.

“Es importante tener tranquilidad. Es un partido de fútbol, que tenemos que tomar con esa seriedad. Estamos a dos días del partido, no podemos meter mucha mano y volverlos los locos en esta semana, que fue una locura. Ir con tranquilidad y buscar que Talleres vuelva a ser protagonista, de menor a mayor”, cerró.

"ESTOY EN MI CASA Y ESTOY FELIZ." Carlos Tevez fue presentando en Talleres en conferencia de prensa.



#SCNIGHT | #DisneyPlus — SportsCenter (@SC_ESPN) July 10, 2025

Talleres de Córdoba presentó a Carlos Tévez como nuevo DT: “Valoramos su convicción”

Carlos Tevez se sumó al plantel de Talleres de Córdoba. El ex futbolista fue llamado de urgencia por el presidente del club cordobés, Andrés Fassi, luego de la intempestiva salida de Diego Cocca tras unas evidentes diferencias con la dirigencia.

Tevez fue presentado como nuevo entrenador de Talleres. La institución de Córdoba le dio la bienvenida y había informado que el Apache se incorporaría a los entrenamientos ya desde este último miércoles 09/07.

Tras la salida de Cocca, se especulaba con que sea Mariano Levisman, actual DT de la reserva de Talleres, quien asuma de forma interina. Levisman ya lo había hecho entre agosto y septiembre de 2024, cuando reemplazó al saliente Walter Ribonetto.

Sin embargo, Andrés Fassi sabía que no tenía cuerda para iniciar un interinato a la espera de una persona que condujera su proyecto para la Primera División. Talleres atraviesa un presente durísimo (por ahora está en zona de descenso) que, desde hace varios meses, le ha costado ya demasiados entrenadores que desfilaron y se fueron.

La salida inesperada de Diego Cocca a menos de dos meses de asumir

El portazo de Diego Cocca fue una sorpresa. Duró apenas 42 días en el cargo y no llegó a dirigir ningún partido oficial. Aunque no dio declaraciones públicas al respecto, las versiones aseguran que le molestó la mala gestión de los refuerzos. Hasta el momento no llegó ningún futbolista nuevo y ya se marcharon varios, algunos de ellos pilares fundamentales para la estructura del equipo.

Para Cocca fue demasiado y a niveles insólitos, así que decidió no continuar. Se lo comunicó al equipo y a la dirigencia. Carlos Tévez llega para apagar ese incendio. Un bombero que estaba sin club actualmente y que recibió el llamado desesperado de Andrés Fassi.

El comunicado de Talleres para presentar a Carlos Tevez como nuevo DT

“Luego de la renuncia presentada por Diego Cocca y su cuerpo técnico esta mañana, primero a los jugadores y luego a las autoridades, la Comisión Directiva tomó la decisión de contratar a Carlos Alberto Tévez como nuevo Director Técnico del Plantel Profesional Albiazul. Carlos Tévez tiene 41 años y dirigió los planteles de Rosario Central en 2022 e Independiente en 2023.

Valoramos en Carlos Tevez su convicción en el proyecto, trayectoria internacional y capacidad de liderazgo.

El flamante cuerpo técnico se integra a los profesionales que forman parte del cuerpo técnico institucional y el primer entrenamiento de Carlos Tévez como Director Técnico albiazul se realizará este miércoles 9 de julio por la tarde en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.

Sabemos que fue un día difícil para todos y tenemos la convicción de que la respuesta está a la altura de las expectativas para volver a hacer un Talleres protagonista”.

é é

Luego de la renuncia presentada por Diego Cocca y su cuerpo técnico esta mañana, primero a los jugadores y luego a las autoridades, la Comisión Directiva tomó la decisión de…



— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) July 9, 2025

El debut de Carlos Tevez en Rosario Central

El Carlos Tevez comenzó su carrera como DT en Rosario Central, en junio de 2022, justo un año después de marcharse de Boca (como futbolista). Tevez iba a formar dupla técnica junto a Carlos Retegui, reconocido entrenador de hockey y padre de Mateo, pero éste desistió por cuestiones personales y Tevez, disgustado con ese accionar, emprendió su carrera como entrenador en solitario.

En el Canalla dirigió 24 partidos: ganó 6, empató 11 y perdió 7, con un rendimiento irregular y una apuesta clara por promover juveniles. Su ciclo en Central duró solo unos meses. En el inicio de noviembre decidió dar un paso al costado en desacuerdo con los manejos institucionales de ese momento.

Tevez tuvo en el Canalla una eficacia de un 38%, aunque su paso tuvo como uno de los momentos más destacados la victoria en el clásico ante Newell's en la fecha 9 de la Liga Profesional 2022 de local por 1 a 0 con gol de Alejo Véliz.

El paso por Independiente de Carlos Tevez y el karma con... Talleres de Córdoba

En septiembre de 2023, asumió como entrenador de Independiente, en un momento muy delicado para el club, que peleaba por no descender. Logró levantar al equipo, con una racha positiva que incluyó 6 victorias, 4 empates y 3 derrotas en sus primeros 13 partidos. Sin embargo, el rendimiento fue de mayor a menor, con un plantel con más carencias que certezas y volvieron las turbulencias.

Un empate 1-1 con River en el Libertadores de América ayudó a calmar las aguas, pero la irregularidad y los resultados apretados siguieron hasta el final de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Independiente debía definir su suerte frente a Talleres en Córdoba. Comenzó la jornada fuera del Top 4, pero el 2-0 parcial y con un hombre más al término del primer tiempo, lo metía en zona de clasificación e ilusionaba a todos los rojos. Sin embargo, otra vez falló, porque la T le empató 2-2 y lo dejó afuera.

Al malestar de los hinchas, se sumaron los problemas de salud que atravesó Tevez en los últimos días: el 23 de abril pasó la noche en una clínica, por un fuerte dolor en el pecho.

En el comienzo del Torneo de la Liga 2024 se repitió el verdugo, porque Talleres venció por 3-1 y dejó el clima enrarecido en el club rojo. Días después, Tevez tomó la decisión de dar un paso al costado, en la que fue su segunda experiencia como entrenador.

El quedar fuera de la zona de playoffs de la Copa de la Liga 2024 (tampoco lo había logrado en la Copa 2023), las críticas de los hinchas por el nivel del equipo y los problemas económicos e institucionales (con un desgaste diario) que no auguraban un futuro prometedor, llevaron a su renuncia en mayo de 2024, con un saldo total de 32 encuentros: 14 ganados, 12 empatados y 6 perdidos.

