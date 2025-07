Chiqui Tapia, en el centro de la polémica por insólitos videos filtrados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/soybobba/status/1942883044530016306&partner=&hide_thread=false de la nada misma chapaban Coppola y el Chiqui Tapia no JAHAKSJAJAJAJA pic.twitter.com/IpScWdOvgq — bobba (@soybobba) July 9, 2025

Varios medios y diferentes cuentas se hicieron eco de este particular saludo que nadie esperaba en la cancha del Rojo.

Este beso, es una cabala que tuvieron ambos en Qatar 2022. "Al primer partido no fui y surgió. Al segundo Chiqui Tapia me dice 'dame un pico' y quedó. Y de ahí en adelante ganamos y ganamos", contó el ex representante de Maradona en un stream.

La gente de Vélez post partido con Estudiantes

Vélez venció a Estudiantes de La Plata 2 a 0 por la Supercopa Internacional que se disputó en la cancha de Independiente.

Las primeras dos ediciones de dicha competencia, se disputaron en el extranjero, tal como marca el nombre. La primera vez fue en Emiratos Árabes Unidos (Boca vs Racing) y la segunda en Paraguay (River vs Talleres).

En esta oportunidad, el partido entre el Pincha y el Fortín, se llevó a cabo en Argentina, contradiciendo al nombre de la competición.

El equipo ganador, recibió U$S300.000 por ganar la Supercopa Internacional. El equipo perdedor se llevó U$S100.000 por participar de la final.

Hay un video que circuló en redes en las últimas horas, en donde se ve a Tapia yéndose del estadio siendo insultado por algunos simpatizantes del club de Liniers.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sabadovelezok/status/1943006306446774609&partner=&hide_thread=false Así despidió el público de #Vélez al presidente de la AFA, Claudio Tapia, a su salida del estadio. https://t.co/dzyN2Qj2Q2 pic.twitter.com/gMVKp71Thn — Sábado Vélez (@sabadovelezok) July 9, 2025

El periodista Martin Etcheverry, aseguró que esas personas, son allegados a los jugadores a los que no se les permitió ingresar al campo de juego para festejar con los futbolistas.

Por tal motivo, se los ve enajenados con el presidente de la AFA Chiqui Tapia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/metcheverry99/status/1943145741108621730&partner=&hide_thread=false La verdad de lo que pasó entre allegados/familiares de los jugadores de #Velez y los insultos a Chiqui Tapia en @azzenstream https://t.co/GQrI7SiGk4 — Martin Etcheverry (@metcheverry99) July 10, 2025

+ EN GOLAZO 24

En River nadie puede creer lo que se dice sobre Diego Milito de Racing

Tremendo baile de PSG a Real Madrid: La actualidad humilló a la historia

Talleres presentó a Carlos Tévez como nuevo DT: "Valoramos su convicción"

Vélez es campeón de la Supercopa Internacional y se tomó revancha de Estudiantes

El golpe de calor que sufrió Enzo Fernández preocupa a una FIFA con urgencias

Bomba Champions League: Se podrán "robar" las localías en la temporada 25/26