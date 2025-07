Talleres presentó a Carlos Tévez como nuevo DT: "Valoramos su convicción"

La salida inesperada de Diego Cocca a menos de dos meses de asumir

El portazo de Diego Cocca fue una sorpresa. Duró apenas 42 días en el cargo y no llegó a dirigir ningún partido oficial. Aunque no dio declaraciones públicas al respecto, las versiones aseguran que le molestó la mala gestión de los refuerzos. Hasta el momento no llegó ningún futbolista nuevo y ya se marcharon varios, algunos de ellos pilares fundamentales para la estructura del equipo.