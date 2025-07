Juanfer Quintero vuelve a River y deja atrás el pacto con Diego Milito

Juanfer Quintero vuelve a River: firmará por un año y medio Marcelo Gallardo, Juanfer Quintero y River: un sueño que parecía imposible, ahora es realidad

"Mi relación con Juanfer es conocida porque él lo ha manifestado, yo siempre he tenido muchísimo cariño con respecto a la relación que hemos generado, más allá de mi exigencia para con él. Él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido. A mí me pone muy contento su vigencia. Porque lo quiero, porque siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría, que me despierta emoción, y ese tipo de jugadores a mí me gusta. Por más que hoy esté vistiendo otra camiseta, lo considero una persona a quien quiero mucho, que también es parte de la familia riverplatense porque él lo ha mencionado muchas veces. O sea que... nunca se sabe lo que puede pasar".

Finalmente, pasó. El colombiano será nuevo jugador de un River que no tiene a alguien de sus características con la vigencia de Juanfer. Ni Manuel Lanzini, ni Pity Martínez, ni Nacho Fernández han sido alternativas sólidas para el entrenador. Todos con cualidades creativas, pero ninguno con el presente necesario como para trascender en el juego del Millonario. Franco Mastantuono, que ya está en Real Madrid, logró matizar esas carencias, pero su salida al Merengue dejó al desnudo la estructura de River.

Juanfer Quintero llega para suplir eso. ¿Podrá ser titular con continuidad? ¿Qué verá Gallardo en él?

Juanfer Quintero y el pacto de caballeros con Diego Milito: ¿caducó?

Mientras tanto, en Avellaneda siguen boquiabiertos. Es probable que Diego Milito esté molesto porque el jugador no cumplió aquel pacto de caballeros que habían hecho, siempre de palabra. Milito, ya presidente de Racing, aceptó el deseo de Quintero de irse a Colombia para estar con su familia y la Academia lo vendió al América de Cali, pero le pidió que no juegue en River en el tiempo más próximo.

Juanfer Quintero, en tiempos de Racing

Tenía cierta lógica. Milito no quería terminar cediéndole a uno de sus mejores jugadores a un rival directo como lo es el Millonario. Ese acuerdo lo hicieron en enero. Y ahora, para Juanfer Quintero ya caducó. En una entrevista reciente que dio, antes de conocerse la noticia de que volvería a Núñez, dijo: "Fue un pacto pero en ese momento, en diciembre cuando salgo de Racing le dije al presidente Diego Milito, con el que tengo muy buena relación, que se quedara tranquilo que no me iba a ir a River en ese momento. Pero bueno pues ya... pasaron 6 meses".

