Elon Musk & Andrew Yang van por Donald Trump: De Mauricio Macri a Francisco de Narváez

Luego, cuando un proyecto crece, todo es más fácil. Si se busca extrapolar el concepto a la Argentina, no sirven los casos de Carlos Menem (en el inicio de su proselitismo el más popular era Antonio Cafiero) ni de Néstor Kirchner (en el inicio el más popular era Carlos Menem) porque ellos utilizaron una estructura preexistente: el Partido Justicialista.

En todo caso habría que utilizar los casos de Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Javier Milei. Ellos compitieron contra el bipartidismo del PJ y la UCR, aún cuando Macri llegó al poder en alianza con la UCR (a la que subestimaba) y Narváez fue socio del PJ en decadencia (ganó Macri). Entonces, ni Macri ni Narváez pudieron derrotar al bipartidismo y terminaron aliándose con una porción del gigante bifronte, con resultado dispar.

Todo nos lleva a Javier Milei, a quien Elon Musk cree conocer. Milei le ganó al bipartidismo que en 2023 expresaban el PJ y el PRO. Ese bipartidismo fue construido en base la Grieta que supone el antagonismo / adhesión a Cristina Fernández de Kirchner. El grave error de Milei ha sido ser desleal a su éxito y llegado al poder, intentar imitar a Macri regresando a la Grieta, que ya no funciona tal como en el pasado, y menos con CFK presa en su casa sin que eso le interese ya a la mayoría de los ciudadanos electores.

Musk tiene una ventaja: no le interesa ser candidato y sabe que no es nacido en USA o sea que no podría ser Presidente (Narváez no lo tuvo tan claro en su hora de gloria -2009- y perdió un tiempo precioso que inició su ocaso).

No ser candidato podria darle a Musk una ventaja sobre Macri, quien en su reclamo de culto a su personalidad se olvidó de crear un partido político que trascendiera sus vaivenes y caprichos. El PRO nació y termina en Macri. El Partido Republicano sobrevivirá a Trump. Musk deberá demostrar si puede construir algo más allá de sí mismo.

musk milei trump.jpg Cuando Elon Musk y Donald Trump eran aliados, y Musk abría la puerta a Javier Milei, a quien Trump consideró con distancia.

El caso Ross Perot

Yang intensificó su denuncia del bipartidismo estadounidense tras su fallida candidatura a la alcaldía de Nueva York en 2021 por el Partido Demócrata. Fundar un partido político es extremadamente difícil. Hay obstáculos legales y financieros. Pero Musk cree que hay una ventana de oportunidad que permite que resulte posible lo casi imposible..

No es el único que cree eso. Anthony Scaramucci, el efímero asesor de Trump que luego se convirtió en representante de Kamala Harris, posteó en la red social de Musk, X , que le gustaría reunirse con Elon para hablar sobre el nuevo partido.

También el empresario Mark Cuban, cofundador de una cantidad de empresas pero conocido por su club Dallas Mavericks, de la NBA, su compañía de cine y entretenimiento 2929 Entertainment, y su distribuidora Magnolia Pictures.

Curiosidad; Cuban le compró la franquicia Dallas Mavericks a Henry Ross Perot Jr., hijo de Henry Ross Perot, quien intentó romper el bipartidismo en USA.

Ross Perot, quien falleció en 2019, era ejecutivo de IBM, y se marchó para fundar EDS que lo hizo millonario: la vendió en US$ 2.500 millones a General Motors, más tarde participó del proyecto NeXT de Steve Jobs -a su vez la base del regreso de Jobs a Apple- pero terminó fundando su Perot Systems. Entonces lanzó su Partido de la Reforma, que compitió con el Partido Demócrata (Bill Clinton) y el Partido Republicano (George H. W. Bush o sea el padre de George W. Bush).

Perot fue el único candidato de un 3er. partido que participó de los debates presidenciales, lo que formalizó su proyecto como una ruptura del bipartidismo. Para muchos, la irrupción de Perot ayudó a Clinton porque le quitó más votos a Bush. De hecho, cuando dio por terminada su experiencia 'tercerista', Perot se afilió al Partido Republicano.

No es un ejemplo válido para Musk.

bush perot clinton.jpg Momento cumbre del 'tercerismo': Ross Perot con Bill Clinton y Bush padre en un debate presidencial.

Andrew Yang

"Me entusiasma la idea de que cualquiera que quiera salir del duopolio siga adelante", dijo Yang. "Y me alegra poder ayudar a que alguien tenga una idea de cómo es el camino".

Él no respondió a preguntas posteriores sobre cuándo hablaron ni qué más abordaron.

En junio, Yang le había dicho a la web Politico que había contactado a Musk para unir fuerzas para formar una alternativa a demócratas y republicanos, tanto directamente como a través de intermediarios, pero que aún no había recibido respuesta.

O sea que algo ocurrió en los últimos días.

Yang agregó: “Elon tiene muchísimos seguidores y una gran presencia, como se puede comprobar con la cantidad de personas que han votado en su publicación sobre la creación de un 3er, partido. Son unos 5,3 millones de votos, con un 81 % que dice que sí, que es hora de crear un nuevo partido político”.

Yang intensificó su cortejo público a Musk: “En una disputa entre el tipo que hizo posible los cohetes espaciales y los autos eléctricos y el tipo que puso marca a los filetes y a una universidad falsa, apostaría por el primero”, publicó en X.

Musk, a su vez, recientemente comenzó a seguir a Yang en X.

Ellos se conocen. Musk apoyó la campaña presidencial de Yang en 2020 y ha hablado positivamente sobre su proyecto de ingreso básico universal, la promesa central de la candidatura de Yang aquel año.

El Partido Forward ha sido reconocido en varios estados y tiene como objetivo lograr el acceso a las urnas en los 50 estados este año. Maravilloso para Elon.

Un portavoz del supercomité de acción política (PAC), America PAC, que financia el proyecto American Party, declinó hacer comentarios.

