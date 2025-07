No es Brasil: Este destino fue el elegido por 28 millones de viajeros

“Nuestros visitantes han llegado en mayor número, y el impacto económico de ello nos beneficia a todos. El turismo no es solo una prioridad local, es el motor que impulsa al condado de Miami-Dade al escenario mundial como modelo de prosperidad económica y calidad de vida excepcional”, destacó Julissa Kepner, presidenta del directorio del GMCVB. “La industria turística de Miami-Dade se mueve por el impulso, la innovación y una mirada global. Nuestro éxito sostenido depende de un marketing audaz, una oferta diversa y de alto nivel, un profundo compromiso con la sostenibilidad y la inclusión, y la celebración de nuestros distintivos valores culturales”.

En Miami-Dade, además del turismo de ocio, los principales impulsores del negocio turístico siguen siendo el sector de reuniones y convenciones, así como los grandes eventos.

Gran Hyatt Miami Beach

La reciente colocación de la primera piedra del hotel Grand Hyatt Miami Beach, cuya apertura está prevista para 2027 y tendrá alrededor 800 habitaciones, fortalecerá aún más la capacidad del destino para atraer eventos globales de primer y gran escala. ¿Dato curioso? Una cámara en vivo ofrece imágenes en tiempo real de la construcción del hotel generando entusiasmo entre los organizadores y público en general.

image.png No todo es Brasil para argentinos, Miami arrasó en 2024 de viajeros.

“El turismo es el alma del condado de Miami-Dade. Nuestra industria trabaja incansablemente para asegurar que Greater Miami y Miami Beach sigan siendo un destino turístico global de primer nivel, al tiempo que celebramos nuestros barrios culturales únicos y creamos programas que reciben a todos los visitantes” expresó David Whitaker, presidente y director ejecutivo del GMCVB. “Nuestros residentes y empresas se beneficiaron de un impacto económico de más de 31 mil millones de dólares —el 9% del PBI de Miami-Dade— en el último año. Este crecimiento representa un aumento del 4% respecto a 2023 y es un claro testimonio de la solidez y el éxito de los esfuerzos de la industria para atraer visitantes”.

En 2025, el reconocido programa Miami Spice presentará una imagen de marca renovada, alineada con el creciente perfil de Greater Miami y Miami Beach como destino gastronómico reconocido por Michelin.

En materia de sustentabilidad y accesibilidad, se avanzó en la certificación de hoteles locales bajo estándares internacionales de sostenibilidad, en colaboración con Green Key Global, para atraer a visitantes que buscan alojamientos responsables con el medio ambiente. Además, junto a Wheel the World, proveedor de viajes accesibles, y otros socios del turismo, se fijó el objetivo de que el destino sea “Destination Verified”, facilitando la planificación de experiencias accesibles para personas con discapacidad.

En 2025, en colaboración con Tourism Cares, se lanzó el Mapa de Viajes con Propósito del condado de Miami-Dade, que guía a los visitantes hacia organizaciones con impacto social y ambiental positivo.

El Departamento de Turismo Multicultural y Desarrollo apoyó a 147 pequeñas empresas durante el último año a través del programa de Fortalecimiento de Negocios Turísticos, potenciando la capacidad y sostenibilidad a largo plazo de emprendimientos culturales y patrimoniales en toda la economía turística de Miami-Dade.

Los próximos eventos que recibirá este destino

Los eventos clave que contribuyeron al éxito de la industria turística incluyeron el Calle Ocho Music Festival, los Latin GRAMMYs, el Winter Party Festival, Jazz in the Gardens Music Festival, Art Basel Miami Beach, el Gran Premio de Fórmula 1 Crypto.com de Miami, el Capital One Orange Bowl, entre otros.

Para el próximo año, en 2026 grandes eventos deportivos tendrán un rol clave en elevar el perfil del destino, incluyendo el Campeonato Nacional de College Football Playoff, el NHL Winter Classic, el World Baseball Classic, la Copa Mundial de la FIFA y la Carrera de Campeonato de NASCAR.

Más contenido en Urgente24:

El dinosaurio más grande de la Patagonia en Buenos Aires

Feriado en Buenos Aires: El pueblito cerca para pasar el día

Atentos argentinos: Vuelos regalados a Brasil y Europa en vacaciones

1 año después, ya no hay 18: Vigilia solitaria de Javier Milei en Tucumán