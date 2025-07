1 año después, ya no hay 18: Vigilia solitaria de Javier Milei en Tucumán

1er. aniversario del Pacto de Mayo, firmado en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán por Javier Milei y 18 mandatarios en 2024. No habrá 18 gobernadores esta vez. “El Presidente llegará el 08/07, a las 10 de la noche, y participará de la vigilia, tal como hizo el año pasado”, anticipó el gobernador Osvaldo Jaldo, hoy día no tan aliado como hace 1 año atrás. El Pacto de Mayo surgió como un intento de superar una asfixia luego de una derrota de Javier Milei, Marcha Universitaria incluida. Era obvio que no iba a funcionar porque Milei sólo buscaba una tregua pero 'la bala de plata' ya la disparó y él no tiene otra similar. Un Presidente de la Nación sin gobernadores cuando Milei no llega aún a la mitad de su mandato, es una señal muy complicada. Él se refugia en la economía, afirmando que funciona de maravillas. La temperatura de los consumidores / usuarios / contribuyentes / ciudadanos / electores no parece equivalente. El oficialismo se refugia en estadísticas y ataca a los argentinos 'de a pie' (les llaman "las mabeles de la vida") pero las expectativas están cambiando en forma acelerada. El Día de la Independencia está a las vísperas pero la Argentina de Milei no es más independiente que la de los K.