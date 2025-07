Trump, un bravucón, amenaza BRICS y a Lula en respaldo de Bolsonaro

Del mismo modo, Donald Trump expresó en su red Truth Social que "vigilará muy de cerca" la situación judicial del exmandtario brasilero Jair Bolsonaro, quien, junto a su exministros, enfrenta varios procesos judiciales por presuntamente liderar un complot golpista contra el Estado de derecho de Brasil con la intención de subvertir el resultado electoral que coronó de gloria a Lula da Silva.

Vigilaré muy de cerca la CAZA DE BRUJAS contra Bolsonaro, su familia, y sus miles de seguidores Vigilaré muy de cerca la CAZA DE BRUJAS contra Bolsonaro, su familia, y sus miles de seguidores

El republicano, a través de un posteo, afirmó que Bolsonaro es un perseguido político y comparó el proceso judicial que enfrenta con el gobierno de Lula como el que él mismo vivenció en EE.UU. durante la administración de Joe Biden.

image.png

“He observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho otra cosa que perseguirlo, día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. ¡Él no es culpable de nada, salvo de haber luchado por EL PUEBLO!”, escribió Trump, añadiendo que Bolsonaro “fue un líder fuerte que amaba a su país” y que enfrentó unos comicios “muy reñidos” en 2022, cuando fue derrotado por Lula.

"Esto no es nada más que un ataque a un oponente político, ¡algo de lo que sé mucho! Me pasó a mí, multiplicado por diez, ¡y ahora nuestro país es el más 'caliente' del mundo! El gran pueblo de Brasil no tolerará lo que le están haciendo a su expresidente. Estaré observando muy de cerca la cacería de brujas de Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus partidarios. El único juicio que debería haber es el de los votantes brasileños. Se llama elección. ¡DEJEN A BOLSONARO EN PAZ!", sentenció.

Lula respondió a Trump, con cuchillo entre dientes

El jefe de Estado de Brasil, Lula da Silva, quien asumió la presidencia pro tempore de los BRICS, tomó el guante para responderle a su par estadounidense, Donald Trump, a quien tildó de injerencista.

No es correcto que un país del tamaño de Estados Unidos esté amenazando al mundo a través de internet. El mundo cambió. No queremos un emperador. Somos países soberanos No es correcto que un país del tamaño de Estados Unidos esté amenazando al mundo a través de internet. El mundo cambió. No queremos un emperador. Somos países soberanos

image.png Lula da Silva y Donald Trump | GENTILEZA MERCOPRESS

“Creo que es muy irresponsable que un presidente amenace a otros y que escriba eso. La gente necesita aprender que el respeto es bueno”, dijo Lula. “La gente necesita comprender el significado de la palabra soberanía, cada país es dueño de su propio destino”, sentenció.

En cuanto a las otras declaraciones de Trump, en las que decía que "vigilará muy de cerca la situación" judicial de Jair Bolsonaro en Brasil, Lula arremetió: “Brasil es un país que tiene leyes”.

“Brasil no acepta interferencias, ni tutelas por parte de nadie. […]. Nadie está por encima de la ley. Sobre todo, quienes atentan contra el Estado de derecho”, afirmó el presidente Lula.

