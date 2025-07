BCRA: Las reservas resienten el pago de cupones (-US$ 2.552 MM)

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) perforaron este martes 8 de julio el piso de los US$ 40.000 millones, ubicándose en US$ 39.168 millones, de acuerdo a los datos oficiales del propio organismo. La caída, de US$ 2.552 millones en apenas un día, se explicó casi en su totalidad por el pago de intereses de la deuda externa, principalmente de los bonos Globales bajo ley extranjera (NY), y en menor medida de los Bonares, emitidos bajo legislación local.