Javier Milei, los Ledesma, Guillermo Maldonado y Donald Trump

La Iglesia Cristiana Internacional tiene 166 congregaciones en 66 naciones.

Urgente24 desconoce si hay un vínculo entre esas organizaciones y la actividad de los Ledesma en la Argentina.

Acerca de las organizaciones mencionadas en USA, Got Questions afirma "Tal como ocurre con la mayoría de los grupos espiritualmente peligrosos, la Iglesia Cristiana Internacional mezcla algunas doctrinas correctas con enseñanzas erróneas. (...)".

trump maldonado.jpg Guillermo Maldonado y Donald Trump.

Guillermo Maldonado

La Iglesia Cristiana Internacional que representan los Ledesma realiza una Convención Mundial con la presentación del llamado apóstol Guillermo Maldonado, los días viernes 4 y sábado 5 de julio.

Guillermo Maldonado es un telepredicador hondureño-estadounidense, cofundador y pastor principal de El Rey Jesús, una megaiglesia cristiana no denominacional ubicada en Miami, Florida, USA.

Guillermo Maldonado y su exesposa colombiana Ana, iniciaron su ministerio en 1996.

Ya en 2010 Maldonado estaba muy vinculado al Partido Republicano en Florida, y el gobernador Rick Scott realizó varias visitas a El Rey Jesús durante su campaña proselitista.

El Ministerio El Rey Jesús tiene una conferencia anual, conocida como la Conferencia Apostólica y Profética, o CAP. En esas actividades han participado referentes tales como Benny Hinn, Paula White y Bill Johnson.

Toufik Benedictus Hinn, apodado 'Benny', nació en Jaffa (Israel), fue criado en la tradición ortodoxa oriental pero cuando su familia emigró a Toronto (Ontario, Canadá) se vinculó al cristianismo, y se convirtió en 1972. Como telepredicador realiza sus 'Cruzadas Milagrosas' (cumbres de sanación por la fe en estadios, que luego se transmiten en su programa de televisión, 'This Is Your Day' (Éste es tú día).

En cuanto a Johnson es un pastor de 5ta. generación, líder principal de Bethel Church e influente entre los cristianos carismáticos. Desde 2016, Bill Johnson ha sido un activo militante por Donald Trump. También su esposa y pastora principal, Beni Johnson.

Sin embargo, el personaje clave es Paula Michelle White-Cain, televangelista, asesora espiritual de Donald Trump desde 2002, defensora de la cuestionada Teología de la Prosperidad y hoy día a cargo de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, con ingreso permanente a la Sala Oval.

Wikipedia: "El nombramiento de Paula White para dirigir la Oficina de Fe de la Casa Blanca ha generado críticas de líderes cristianos, incluidos evangélicos conservadores, por varias razones. Los críticos argumentan que White no está bíblicamente calificada para ser pastora, y algunos señalan que su papel como pastora contradice su interpretación de las enseñanzas bíblicas sobre el liderazgo de la iglesia. [El pasado de White, que incluye múltiples matrimonios y presuntos escándalos, se ha citado como problemático para un líder religioso en una posición tan prominente."

Portal del Cielo

Los Ledesma informan haber recibido un Doctorado en Capellanía (título honorifico Honoris Causa por su trayectoria) y Doctorado en Teología, otorgados por la CELA International University.

La CELA integra la red Transworld de formación cristiana, que dirige Stephen T. Anderson, y que agrupa a diversos campus y actividades, incluyendo la Universidad Rey Jesús, del pastor Maldonado.

Los Ledesma inauguran la nueva sede de la Iglesia Portal del Cielo, para más de 10.000 personas -ellos afirman tener 45.000 integrantes de su denominación, reuniendo varias sedes en el país aunque la mayor es la de Resistencia-

Ellos tienen actividades periódicas de evangelización bautizadas 'Invasión del Amor de Dios', que presentan "como un instrumento para suplir necesidades y ayudar a cumplir los sueños de las personas mediante la fe y el poder de la oración".

'Invasión del Amor de Dios' es presentado por un movimiento internacional, que se realiza en los 5 continentes, en más de 50 países y más de 5,100 iglesias.

La nueva obra está emplazada sobre la avenida Arribálzaga al 2000 en un predio de 3 hectáreas en el sur de la ciudad. La construcción se realizó sin tomar deuda y cuenta con puertas y paredes acústicas, además de un estacionamiento exterior.