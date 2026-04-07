Diego Giacomini hunde a Javier Milei: "Gestionaron créditos antes de cambiar la política monetaria"

La pelea con Milei

Consultado por la relación con Javier Milei, Diego Giacomini recordó que fue él quien los reconcilió con sus padres: “Los padres de Milei vinieron llorando a verme para ver si podía hacer algo para restituir la relación con su hijo”, dijo y explicó que Karina Milei no había podido convencer a su hermano de acercarse a los padres.

giacomini-milei-3.jpeg Diego Giacomini y Javier Milei cuando eran socios.

Luego, Giacomini relató cuándo fue la última vez que habló con Javier. Mencionó que fue en septiembre de 2020: "Lo mandé al demonio en la casa de sus padres... después lo crucé en un estudio de TV, lo encaré y le dije 'dejá de mentirle a la gente', agachó la cabeza y huyó por el otro lado para evitarme"

Sobre el rol de Karina Milei, el economista le quitó importancia a su poder de decisiones en el Gobierno: “Ella siempre obró por cuenta y orden de su jefe, que es el hermano. Javier delega solo en los temas que menos le importan; en lo que realmente importa, el jefe es él".

Y acerca de la relación del Presidente con los grupos económicos, sentenció: “Milei hace una oda a la alianza entre el poder político y el poder económico empresaurio prebendario…pero sigue trabajando por y para ellos en complicidad solidaria”.

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