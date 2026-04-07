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"INFORMACIÓN PRIVILEGIADA"

Diego Giacomini hunde a Javier Milei: "Gestionaron créditos antes de cambiar la política monetaria"

El economista Diego Giacomini contó cuando se peleó con Milei, el rol de Karina y habló del uso de “información privilegiada” de funcionarios libertarios.

07 de abril de 2026 - 12:33
Diego Giacomini, Javier Milei y el BCRA.

Diego Giacomini, Javier Milei y el BCRA.

El Gobierno ha sumado en los últimos días otro escándalo que golpea al relato de la “moral como política de Estado” que proclama Javier Milei por los créditos hipotecarios que gestionaron funcionarios de su Gobierno. Al respecto, el exsocio de Milei, Diego Giacomini advierte sobre una ilegalidad en el uso de "información privilegiada".

Créditos con “información privilegiada”

En declaraciones este martes (774) a la radio AM530 Somos Radio, Diego Giacomini amplió unos comentarios que hizo en sus redes sociales acerca del escándalo de los créditos hipotecarios que gestionaron funcionarios libertarios: “hay un problema moral. Si sos un funcionario que está en contra del Banco Nación como entidad estatal y en tu programa de gobierno está contemplado privatizarlo, no podés ir corriendo a pedir un crédito con una tasa subsidiada por el Estado”.

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Diego Giacomini plante&oacute; ilegalidad y contradicci&oacute;n moral en los cr&eacute;ditos que pidieron los funcionarios del gobierno.

Diego Giacomini planteó ilegalidad y contradicción moral en los créditos que pidieron los funcionarios del gobierno.

En cuanto al delito que se estaría cometiendo en relación al otorgamiento de los créditos, el economista explicó: “Hay un problema legal porque un director del BCRA es el que decide suprimir las lefis y maneja el interés bancario y los encajes, y es el que incentiva o desincentiva el crédito. Entonces, ese funcionario tiene información privilegiada”.

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En esa línea, recordó: “Hay algunos créditos de funcionarios de este Gobierno que se gestionaron y se otorgaron justo antes de que cambiara la política monetaria del Bano Central en la segunda mitad del año pasado”.

Y enfatizó que aprovecharse de información privilegiada “la ley argentina lo prohíbe y es un delito”.

La pelea con Milei

Consultado por la relación con Javier Milei, Diego Giacomini recordó que fue él quien los reconcilió con sus padres: “Los padres de Milei vinieron llorando a verme para ver si podía hacer algo para restituir la relación con su hijo”, dijo y explicó que Karina Milei no había podido convencer a su hermano de acercarse a los padres.

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Diego Giacomini y Javier Milei cuando eran socios.

Diego Giacomini y Javier Milei cuando eran socios.

Luego, Giacomini relató cuándo fue la última vez que habló con Javier. Mencionó que fue en septiembre de 2020: "Lo mandé al demonio en la casa de sus padres... después lo crucé en un estudio de TV, lo encaré y le dije 'dejá de mentirle a la gente', agachó la cabeza y huyó por el otro lado para evitarme"

Sobre el rol de Karina Milei, el economista le quitó importancia a su poder de decisiones en el Gobierno: “Ella siempre obró por cuenta y orden de su jefe, que es el hermano. Javier delega solo en los temas que menos le importan; en lo que realmente importa, el jefe es él".

Y acerca de la relación del Presidente con los grupos económicos, sentenció: “Milei hace una oda a la alianza entre el poder político y el poder económico empresaurio prebendario…pero sigue trabajando por y para ellos en complicidad solidaria”.

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