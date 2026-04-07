Despido y escándalo en PAMI: "Cuando uno sale a denunciar la corrupción, la respuesta es esta"

"Vinieron por mí, pero van por todos. Tenemos que transformar la bronca en unidad y lucha", aseguró.

image El líder de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó de "gravísimo" el hecho.

Desde el gremio sostienen que la medida busca "acallar denuncias" sobre el funcionamiento de organismo, es decir, acerca del supuesto vaciamiento de los policlínicos I y II, como así la derivación de prestaciones hacia efectores privados.

Contra las políticas de Javier Milei

La propia Gutiérrez vinculó su despido con las críticas que venía realizando desde que asumió el gobierno de Javier Milei.

"Cuando uno sale a denunciar la corrupción dentro del PAMI, las malas condiciones de trabajo y el salario congelado, la respuesta es esta". "Cuando uno sale a denunciar la corrupción dentro del PAMI, las malas condiciones de trabajo y el salario congelado, la respuesta es esta".

A partir de lo planteado, existe un proceso de deterioro en la atención a afiliados y de precarización laboral en el organismo.

En base a ello, cuestionó el rol de las autoridades locales y apuntó contra el responsable de los efectores propios en la ciudad, Pablo Flores, a quien acusó de no dar explicaciones después de lo ocurrido. A su vez, advirtió sobre la incertidumbre de los pacientes y trabajadores ante posibles modificaciones en la atención, y denunció intentos previos de cierre de los policlínicos que, según confirmó, fueron frenados por la movilización.

Sobre ese marco, la dirigente señaló que la infraestructura y las condiciones de internación no son las adecuadas. "Hablan de modernización, pero eso se traduce en ajuste y quita de prestaciones. Pintan paredes y dicen que son habitaciones VIP, mientras no arreglan calefacción ni equipamiento básico", indicó.

Tensión en PAMI

Por su parte, ATE reclamó la inmediata reincorporación de Gutiérrez y denunciaron una política de despidos y recortes en el Estado nacional.

En tanto, la carpa que se instaló frente a PAMI busca poner visibilizar lo que está sucediendo puertas adentro, por lo que la protesta parece que irá escalando con el correr de los días.

El escenario en PAMI Rosario es un "microcosmos" del ajuste nacional. La estrategia del Gobierno de "intervención profunda" choca con la realidad territorial de una ciudad que no resiste más presión sobre su sistema público de salud.

image Reclaman la reincorporación de Melina Gutiérrez.

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