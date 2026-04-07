ROSARIO. Este lunes (06/04) la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) instaló una "Carpa Negra contra la corrupción" frente a la sede de PAMI local en rechazo al despido de la delegada gremial, Melina Gutiérrez. El sindicato lo califica como un acto de persecución política y sindical.
EL FIN DE MELINA GUTIÉRREZ
Despido y escándalo en PAMI: "Cuando uno sale a denunciar la corrupción, la respuesta es esta"
Ante el despido de la Secretaria General de ATE en el PAMI de Rosario, el sindicato continúa con las protestas. "Van por todos", aseguró la delegada gremial.
La protesta contó con la presencia de dirigentes de la ciudad y referentes nacionales del sindicato.
Despido para callar denuncias
El conflicto escaló luego de la desvinculación de Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretaria general de la Junta Interna de ATE en PAMI Rosario y fue echada después de 9 años de haber ejercido como instrumentadora quirúrgica en los policlínicos locales.
"Entré al PAMI con mi currículum, no por un partido ni por un sindicato. Trabajé incansablemente durante años, muchas horas de mi vida en el quirófano", relató Gutiérrez, al reconstruir su recorrido dentro del organismo. Su testimonio describe un esquema laboral atravesado por la precarización: contratación por horas, ausencia de derechos básicos y condiciones que, tal afirmó, comenzaron a modificarse parcialmente a partir de la organización colectiva.
Fue en ese contexto que se acercó a ATE y comenzó a militar por el pase a planta permanente. "Logramos conquistas mínimas pero fundamentales: vacaciones, licencia por maternidad, parte de enfermo. Antes no existía nada de eso", contó.
"Vinieron por mí, pero van por todos. Tenemos que transformar la bronca en unidad y lucha", aseguró.
Desde el gremio sostienen que la medida busca "acallar denuncias" sobre el funcionamiento de organismo, es decir, acerca del supuesto vaciamiento de los policlínicos I y II, como así la derivación de prestaciones hacia efectores privados.
Contra las políticas de Javier Milei
La propia Gutiérrez vinculó su despido con las críticas que venía realizando desde que asumió el gobierno de Javier Milei.
A partir de lo planteado, existe un proceso de deterioro en la atención a afiliados y de precarización laboral en el organismo.
En base a ello, cuestionó el rol de las autoridades locales y apuntó contra el responsable de los efectores propios en la ciudad, Pablo Flores, a quien acusó de no dar explicaciones después de lo ocurrido. A su vez, advirtió sobre la incertidumbre de los pacientes y trabajadores ante posibles modificaciones en la atención, y denunció intentos previos de cierre de los policlínicos que, según confirmó, fueron frenados por la movilización.
Sobre ese marco, la dirigente señaló que la infraestructura y las condiciones de internación no son las adecuadas. "Hablan de modernización, pero eso se traduce en ajuste y quita de prestaciones. Pintan paredes y dicen que son habitaciones VIP, mientras no arreglan calefacción ni equipamiento básico", indicó.
Tensión en PAMI
Por su parte, ATE reclamó la inmediata reincorporación de Gutiérrez y denunciaron una política de despidos y recortes en el Estado nacional.
En tanto, la carpa que se instaló frente a PAMI busca poner visibilizar lo que está sucediendo puertas adentro, por lo que la protesta parece que irá escalando con el correr de los días.
El escenario en PAMI Rosario es un "microcosmos" del ajuste nacional. La estrategia del Gobierno de "intervención profunda" choca con la realidad territorial de una ciudad que no resiste más presión sobre su sistema público de salud.
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