Torneo Apertura: River 3-0 Belgrano, el "Millonario" casi en 8vos

River goleó 3-0 a Belgrano en el Monumental por la 13º fecha del Torneo Apertura. Ambos están en la zona “B”, River quedó 2º ahora con 23 puntos y Belgrano 5º con 19 unidades. El “Pirata” arrancó bien el torneo pero se está complicando con 3 derrotas en los últimos 5 partidos. River está casi en octavos de final. En la próxima fecha puede sacar boleto.

Impacto-total-en-River-por-la-decisión-de-Chacho-Coudet-que-expone-a-Marcelo-Gallardo Coudet quiere seguir por la senda del triunfo con River. FOTO: NA River-Belgrano y toda la previa River ganó 3 a 0 a Belgrano en un partido que comenzó raro pero que con el correr de los minutos el "Millonario" se fue afianzando y terminó ganando, goleando y justificando el resultado con las chances y la posesión que tuvo. Estos 3 puntos son fundamentales para la clasificación de River a octavos de final, Belgrano se complica y debe volver a ganar la fecha qeu viene.

El primer tiempo fue raro, los primeros minutos River tuvo la posesión con una gran diferencia pero no podiá concretar en situaciones de gol, o sea, tenía la pelota pero sin peligro. Cuando Belgrano empezó a darse cuenta que con poca posesión podía lastimar a River llegó el gol (Galván) que apagó todas las chances del "Pirata" cordobés, ya que sintió el gol y no se levantó más. Así se fueron al descanso.

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El complemento se terminó rápido, River anotó el 2º gol por medio de Colidio. Ahí el partido se terminó. Belgrano tardó cerca de 30 minutos para volver a tener una chance. Zelarrayan se perdió el descuento y la pelota se fue al lado del palo. Pero eso sería todo. En la jugada siguiente River pondría el 3-0 nuevamente con Galván como autor del gol y todo se terminaría. El árbitro no adicionó nada y River ganó 3-0.

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Lo que viene para River y Belgrano Ahora River está 2º con 23 unidades, a 3 de Independiente Rivadavia, el líder. Belgrano quedó 5º con 19 unidades pero ya no puede perder más puntos para no salir de la zona de clasificación. Debe sumar de a 3 patrra estar más tranquilo de carta a las últimas fechas. Ahora en la fecha 14 del Torneo Apertura, River enfrentará a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Belgrano recibe a Aldosivi en su estadio, un rival como para asegurar los 3 puntos en casa y volver a estar tranquilos. Embed Live Blog Post Ganó River con un 3-0 contundente y merecido Live Blog Post Gooooooool de River Cuando Belgrano empezada a incomodar y casi encuentra el descuento, en la contra River puso el 3-0 y liquidó el partido. Doblete de Galván. Live Blog Post Sobre 20 minutos River busca el 3º Belgrano carece de ideas y solo parece que la duda son los goles que hará River ya que los cordobeses parecen resignados. El "Millonario" sigue atacando y busca el 3º, no se conforma con la victoria. Live Blog Post Gooooooool de River, Colidio pone el 2-0 River salió a buscar el segundo y lo consiguió. Gana bien 2 a 0 y parece partido liquidado por más que falte mucho tiempo. Belgrano no parece reaccionar. Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo Live Blog Post Final del primer tiempo River gana justamente 1 a 0 El "Millonario" tuvo mucho más la pelota, fue amplio dominador en la posesión pero no lo plasmó en las jugadas de peligro. Belgrano con poca pelota lo puso en apriestos más de una vez. A pesar de esto es justo ganador ya que hizo más River y está bien el 1-0. Driussi sigue negado con el arco, si bien su insistencia con patear a portería hizo que el rebote le quede a Galván y este ponga el 1-0, el delantero no puede seguir desperdiciando jugada tras jugada y partido tras partido las chances de gol. Live Blog Post 40 minutos y triunfo merecido de River Si bien estaban parejos, lo cierto es que en el resumen de los 40 minutos de juego el mejor fue River. Se le está negando el gol a Driussi pero gracias a su insistencia su equipo gana 1 a 0. Live Blog Post Goooooool de River Otra vez Driussi, otra vez se la tapa el arquero, pero Galván agarró el rebote y puso el 1-0 para River merecidamente. Cuando el partido era ida y vuelta el "Millonario" logra ponerse en ventaja, ventaja que es merecida por lo hecho en los primeros minutos. Live Blog Post River se enfrió pero Belgrano no mejoró Después de las 2 seguidas de Driussi parecía que River se iba con todo pero finalmente fue solo eso para River. Belgrano no mejoró tampoco, solo tuvo 1 del "Mudo" Vázquez que la tiro desviada. Van 25 minutos. Live Blog Post River mejor pero con poco peligro River tiene la pelota, Belgrano no la toca, pero el "Millonario" no genera el peligro por la posesión que tiene. Tuvo un tiro en el palo de Driussi y otra que se fue desviado. Live Blog Post Arrancó el partido Live Blog Post Equipos en cancha Live Blog Post Como llega River y Belgrano River llega 3º con 20 puntos y quiere ganar para quedar 2º, mientras que Belgrano tiene 19 unidades y está 5º. Los dos necesitan ganar para casi asegurar su clasificación a octavos de final. Live Blog Post Formaciones River formará con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Belgrano va a Núñez con los siguientes once: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini. VER +