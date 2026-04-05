River goleó 3-0 a Belgrano en el Monumental por la 13º fecha del Torneo Apertura. Ambos están en la zona “B”, River quedó 2º ahora con 23 puntos y Belgrano 5º con 19 unidades. El “Pirata” arrancó bien el torneo pero se está complicando con 3 derrotas en los últimos 5 partidos. River está casi en octavos de final. En la próxima fecha puede sacar boleto.
Torneo Apertura: River 3-0 Belgrano, el "Millonario" casi en 8vos
River vapuleó a Belgrano por 3 a 0 en el Estadio Monumental por la 13º fecha del Torneo Apertura. Este triunfo lo deja casi en 8vos de final.
EN VIVO
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19:52
Ganó River con un 3-0 contundente y merecido
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19:44
Gooooooool de River
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19:29
Sobre 20 minutos River busca el 3º
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19:22
Gooooooool de River, Colidio pone el 2-0
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19:07
Comenzó el segundo tiempo
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18:49
Final del primer tiempo River gana justamente 1 a 0
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18:41
40 minutos y triunfo merecido de River
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18:36
Goooooool de River
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18:23
River se enfrió pero Belgrano no mejoró
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18:10
River mejor pero con poco peligro
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Arrancó el partido
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17:57
Equipos en cancha
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17:45
Como llega River y Belgrano
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17:44
Formaciones
River-Belgrano y toda la previa
River ganó 3 a 0 a Belgrano en un partido que comenzó raro pero que con el correr de los minutos el "Millonario" se fue afianzando y terminó ganando, goleando y justificando el resultado con las chances y la posesión que tuvo. Estos 3 puntos son fundamentales para la clasificación de River a octavos de final, Belgrano se complica y debe volver a ganar la fecha qeu viene.
El primer tiempo fue raro, los primeros minutos River tuvo la posesión con una gran diferencia pero no podiá concretar en situaciones de gol, o sea, tenía la pelota pero sin peligro. Cuando Belgrano empezó a darse cuenta que con poca posesión podía lastimar a River llegó el gol (Galván) que apagó todas las chances del "Pirata" cordobés, ya que sintió el gol y no se levantó más. Así se fueron al descanso.
El complemento se terminó rápido, River anotó el 2º gol por medio de Colidio. Ahí el partido se terminó. Belgrano tardó cerca de 30 minutos para volver a tener una chance. Zelarrayan se perdió el descuento y la pelota se fue al lado del palo. Pero eso sería todo. En la jugada siguiente River pondría el 3-0 nuevamente con Galván como autor del gol y todo se terminaría. El árbitro no adicionó nada y River ganó 3-0.
Lo que viene para River y Belgrano
Ahora River está 2º con 23 unidades, a 3 de Independiente Rivadavia, el líder. Belgrano quedó 5º con 19 unidades pero ya no puede perder más puntos para no salir de la zona de clasificación. Debe sumar de a 3 patrra estar más tranquilo de carta a las últimas fechas.
Ahora en la fecha 14 del Torneo Apertura, River enfrentará a Racing en el Cilindro de Avellaneda. Belgrano recibe a Aldosivi en su estadio, un rival como para asegurar los 3 puntos en casa y volver a estar tranquilos.
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