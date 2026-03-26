Otra demostración de que Javier Milei entiende poco de la gestión del Estado: un médico pediatra, Esteban Leguizamo, al frente de la obra social para la 3ra. y 4ta. Edad cuyo acrónimo es PAMI (Programa de Atención Médica Integral). Muy probablemente Leguizamo hubiera conseguido un mejor desempeño en, por ejemplo, el Hospital Garrahan que en la creación de Francisco Manrique en días de la Revolución Argentina, y que tan mal ha gestionado la democracia conseguida en 1983. Todo lo que se refiere a jubilados es parte de una deuda social que sigue abultándose. Urgente24 ya ha publicado días atrás que Leguizamo tuvo que restituir el acceso al 100% de los medicamentos, en cumplimiento de distintas resoluciones judiciales que cuestionaron las condiciones impuestas previamente para acceder a los tratamientos. Tanto el juez federal José Manuel Díaz Vélez como la Cámara Federal de Apelaciones intervinieron en el caso iniciado por la asociación civil Redecu -asociación civil basada en Tucumán, que preside Cecilia Sánchez Blas, y protege los derechos de los usuarios frente a abusos de empresas y el Estado, con el patrocinio legal de Juan Andrés Robles, y que tuvo como uno de sus respaldos al diputado nacional Carlos Cisneros (UxP / Tucumán y secretario administrativo de La Bancaria). ¿Por qué Cisneros y no el gobernador Osvaldo Jaldo fue al rescate de los afiliados al PAMI de Tucumán, con alcance nacional? Sólo Jaldo lo sabrá. Aquí va una reflexión de Cisneros:-
EL SUCESO, SEGÚN CARLOS CISNEROS
Pediatra a cargo del PAMI (?) rebobinó en la gratuidad de medicamentos para jubilados
Jubilados castigados por PAMI logran una victoria: recuperar la gratuidad de medicamentos. Aquí el relato de Carlos Cisneros, uno de los promotores del reclamo.
A fines de 2024, ante la limitación de la gratuidad en medicamentos para jubilados, presenté junto a REDECU (Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuarios) un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Tucumán. Este recurso se constituyó como el primer amparo iniciado a nivel nacional sobre la materia, lo que determinó que, por principio de prevención, las causas similares del país debían unificarse bajo esta jurisdicción.
En el reclamo, argumentamos la inconstitucionalidad de las disposiciones de PAMI y exigimos el restablecimiento de las condiciones previas de cobertura.
El conflicto de competencia y la resolución de Cámara
Tras la presentación, el Fiscal Federal Antonio Gustavo Gómez dictaminó a favor de nuestro pedido, sosteniendo que el caso no debía remitirse a Mendoza (donde existían presentaciones posteriores) debido al principio de “prelación temporal”.
Finalmente, la Cámara Federal de Tucumán resolvió, por unanimidad, instar al Juzgado Federal N°2 de Mendoza a incluir formalmente a los afiliados de Tucumán dentro de los alcances de la medida cautelar vigente, garantizando así la continuidad del acceso a medicamentos gratuitos.
Incumplimiento y Denuncias Penales
A pesar de que el Juzgado Federal N°2 de Mendoza ordenó dejar sin efecto las restricciones de diciembre de 2024, el PAMI persistió en su aplicación para los afiliados tucumanos. Ante esta desobediencia, decidimos denunciar penalmente a las autoridades del organismo por “desobediencia judicial” y al juez Patricio Maraniello por posible “prevaricato”.
La conducción nacional del PAMI no solo ignoró la suspensión de las restricciones, sino que omitió la orden de publicitar la sentencia en medios masivos de Tucumán para informar a los beneficiarios. Por ello, solicitamos la aplicación de astreintes (sanciones económicas diarias) contra el titular del PAMI, Dr. Esteban Leguizamo, dada su actitud reticente y displicente frente a las mandas judiciales.
Hacia la regularización definitiva
Durante todo 2025, el incumplimiento fue sistemático, afectando a miles de jubilados. En octubre de ese año, el fiscal Chit solicitó la indagatoria de los responsables ante la gravedad de la situación.
Finalmente, en marzo del presente año, el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del Dr. Pablo Quirós, resolvió hacer extensiva de forma explícita a los jubilados tucumanos la medida cautelar que ordena al PAMI suspender las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024.
Con este fallo, el organismo nacional queda obligado no solo a restablecer el servicio, sino a comunicar de manera inmediata y efectiva los alcances de esta resolución a través de los medios de comunicación locales.
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