Pediatra a cargo del PAMI (?) rebobinó en la gratuidad de medicamentos para jubilados

Incumplimiento y Denuncias Penales

A pesar de que el Juzgado Federal N°2 de Mendoza ordenó dejar sin efecto las restricciones de diciembre de 2024, el PAMI persistió en su aplicación para los afiliados tucumanos. Ante esta desobediencia, decidimos denunciar penalmente a las autoridades del organismo por “desobediencia judicial” y al juez Patricio Maraniello por posible “prevaricato”.

La conducción nacional del PAMI no solo ignoró la suspensión de las restricciones, sino que omitió la orden de publicitar la sentencia en medios masivos de Tucumán para informar a los beneficiarios. Por ello, solicitamos la aplicación de astreintes (sanciones económicas diarias) contra el titular del PAMI, Dr. Esteban Leguizamo, dada su actitud reticente y displicente frente a las mandas judiciales.

Hacia la regularización definitiva

Durante todo 2025, el incumplimiento fue sistemático, afectando a miles de jubilados. En octubre de ese año, el fiscal Chit solicitó la indagatoria de los responsables ante la gravedad de la situación.

Finalmente, en marzo del presente año, el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del Dr. Pablo Quirós, resolvió hacer extensiva de forma explícita a los jubilados tucumanos la medida cautelar que ordena al PAMI suspender las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024.

Con este fallo, el organismo nacional queda obligado no solo a restablecer el servicio, sino a comunicar de manera inmediata y efectiva los alcances de esta resolución a través de los medios de comunicación locales.

jubilados-medicamentos Carlos Cisneros: "La conducción nacional del PAMI no solo ignoró la suspensión de las restricciones, sino que omitió la orden de publicitar la sentencia en medios masivos de Tucumán."

------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 9 capítulos que ya tiene a la crítica rendida a sus pies

Cuenta DNI impacta a millones de usuarios con su última novedad

Adorni sigue sin explicar y Karina sale al rescate: ¿Todo marcha acorde al plan?

Intento de femicidio: ¿Qué dijo Emily Ceco y a cuántos años de prisión condenaron a Santiago Martínez?