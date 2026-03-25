Adorni sigue sin explicar y Karina sale al rescate: ¿Todo marcha acorde al plan?

Después de mucho tiempo, Adorni hizo una presentación ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Estaba claro desde el principio que la misma iba a estar teñida por los escándalos que lo arrinconaron en las últimas semanas, y que tienen que ver con presuntas inconsistencias patrimoniales.

La estrategia comunicacional contó con el sello de Santiago Caputo, presente en la sala, aunque en un extremo distinto al de un grupo de funcionarios, como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones. Más lejos lo vieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Todos acudieron en respaldo del jefe de Gabinete. Sin querer, reconocían con su presencia lo delicado del asunto y la necesidad de no mostrarlo solo. Apenas días atrás circuló la danza de nombres de posibles sucesores en el cargo.

Pero Adorni estuvo lejos de despejar sospechas. Prefirió ir al choque contra algunos de los periodistas acreditados y eludir responder sus preguntas. Contestó generalidades, como que no tiene "nada que esconder" o que todo está debidamente presentado ante los organismos correspondientes.

Se escudó además en las causas judiciales en marcha para evadir precisiones, invocando que si las daba, podría interferir en las investigaciones.

Adorni no aclaró cómo fue que pagó el famoso viaje en avión privado a Punta del Este cuando ninguna de las facturas que están en el expediente judicial llevan su nombre (una está hecha a nombre de una productora con contrato con la TV Pública). Aún así, negó que haya recibido dádivas. Por ahora, sólo es su palabra, pero no hay ningún documento respaldatorio.

Soberbio y agresivo, Adorni intentó salir del laberinto por arriba. ¿Lo logró? En su diatriba con los acreditados en Casa Rosada, el jefe de Gabinete parece haber perdido de vista que, en realidad, las aclaraciones no son para los medios sino para la sociedad, que veía en vivo y en directo la presentación.

Luego, el Presidente emitió un tuit que pareció aludir al asunto y que apuntó al "conjunto de ignorantes" que son "alimentados por las turbias operetas de la política" y que por ello pueden " ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2036820266085466475&partner=&hide_thread=false La ignorancia es atrevida...

Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad... — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

Más tarde la cuenta Oficina de Respuesta Oficial publicó un video en el que recopila bajo el sello de "fake" distintas publicaciones (entre ellas, una de Urgente24) que culmina con fragmentos del discurso de Adorni en la conferencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2036860019635826859&partner=&hide_thread=false LLUEVEN LAS OPERETAS.



Durante la última semana se multiplicaron las mentiras descaradas, las campañas de difamación y las operaciones mediáticas sobre supuestos conflictos, renuncias y cambios inexistentes en el Gobierno. Estas son tan solo algunas de las operetas de los últimos… pic.twitter.com/NWZH8obQSN — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 25, 2026

Todo apuntó a ratificar al funcionario luego de las revelaciones y las aperturas de causas judiciales.

El Gobierno banca a Adorni. Habrá que ver si la sociedad ya no le picó el boleto ante tanta reticencia del jefe de Gabinete de dar explicaciones.

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