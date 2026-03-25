Inflación: Con la imagen en retroceso, Milei sugiere un giro en su relato

Varios de los comentarios a ese post fueron respondidos por el Presidente. Entre ellos uno referido a la promesa de "inflación 0 en agosto". Milei no sólo evitó repetir el pronóstico que había ratificado días antes sino que además admitió que "han habido contratiempos" que interrumpieron la desinflación. De todas formas, asegurá que "eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2036534981594337344?s=20&partner=&hide_thread=false Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad... — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

Matiz en los tiempos

Milei ratificó las herramientas para la desinflación pero parece introducir algún matiz respecto de los tiempos.

Durante su participación durante de la conservadora CPAC en Hungría, Milei reivindicó la baja del índice, al asegurar que pasó de un ritmo del "15.000% anual" a uno "de "en torno al 30" y que "probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, la terminaremos de exterminar".

"Probablemente" fue una expresión que llamó la atención por su falta de contundencia y porque abría la posibilidad de que ocurra otra cosa.

El gráfico sobre la "inflación heredada", por su parte, disparó otra lectura: la de un Milei que ponderaba como resultado dejar no una inflación pulverizada sin una inferior a la que recibió.

Hay una ventaja para el Presidente: aquel IPC fue cercano al 200%. Teniendo en cuanta el énfasis de Milei en la desinflación, luce difícil que su gestión termine con un número parecido.

En cualquier caso, surge un intento de moderación de las expectativas de desinflación. Esto puede deberse a que, si bien Milei ratificó los "las herramientas del manual de la libertad", su intensidad podría relajarse en alguna medida para no profundizar el descontento social respecto de la microeconomía, el metro cuadrado de cada ciudadano.

Por caso, ya se ve una baja de tasas de interés con el objetivo no sólo de facilitar el crédito, que fue motor del crecimiento en la primera parte del año pasado, sino también llevar algún tipo de alivio ante el incremento de la morosidad.

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La suba de tasas tuvo un impacto recesivo. Y aunque la economía muestra un crecimiento a trasos gruesos, aún persiste la preocupación por los bajos salarios y el desempleo, lo que estaría minando la imagen presidencial y la del Gobierno.

De acuerdo a la encuesta de marzo de CB Global Data, la aprobación de Milei cae por 2do mes consecutivo: se ubica en el 42,3%, con lo que pierde 4 puntos en relación a la encuesta de febrero, pero 9,5 en comparación con diciembre, cuando acumuló casi un 52%.

En cuanto al rechazo, respecto a febrero en marzo subió 4 puntos, hasta el 55,6%, y 9 contra diciembre. Con este resultado, el diferencial de este mes es de 13,3 puntos negativos.

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A esto se le suma una nueva caída del Índice de Confianza en el Gobierno que mide la Universidad Di Tella.

El punto político más delicado no pasa sólo por la caída mensual, sino por el deterioro acumulado ya que, entre enero, febrero y marzo, el índice encadenó retrocesos de 2,8%, 0,6% y 3,5%, respectivamente. Así, la contracción desde el cierre de 2025 llegó a 6,5%. En ese marco, el promedio del mandato de Milei descendió a 2,43 puntos, su peor registro desde que llegó a la Casa Rosada.

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