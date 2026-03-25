En conferencia de prensa este miércoles (25/3), el Jefe de Gabinete Manuel Adorni se refirió a la presencia de su esposa en el avión presidencial durante el viaje de Milei a USA y otros hechos vinculados a sus propiedades e ingresos pero no dio presiciones y solo afirmó que su patrimonio lo construyó en su actividad privada.
CONFERENCIA DE PRENSA
Manuel Adorni dijo que construyó su patrimonio "antes de entrar al gobierno" y no quiso dar detalles
El jefe de Gabinete Manuel Adorni negó las denuncias y acusaciones en su contra pero dijo que no podía responder porque hay una investigación en curso.
"No puedo responder"
Antes de la conferencia, trascendió que Adorni se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo para ultimar detalles de su exposición ante los periodistas en Casa Rosada, donde esperaba poder revertir los cuestionamientos hacia su persona como los viajes a Punta del Este y una propiedad que no habría declarado.
"Quiero ser directo sobre lo que se está hablando en estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace 2 años me convocó el Presidente. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten", comenzó Adorni la conferencia.
"Quiero dejar algo en claro. Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como este. Nunca. Ningún otro gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos o pisó los salarios de los funcionarios tanto como este. Un ministro gana casi la mitad de lo que ganaba con Alberto Fernández. No somos los mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe", agregó en relación al kirchnerismo.
Y en una mención que pareció hacer referencia al informe de gestión que adeuda al Congreso, siguió: "No me voy a sentar a que nos den clases de ética lo que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, los empresarios o los periodistas que los ayudaron. Nos olvidamos que vivimos en un país donde un secretario de obras públicas revoleaba un bolso con armas y plata".
"Es todo lo que tengo que decir de las denuncias en curso, como hay una investagión judicial en curso no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer la causa", concluyó al respecto y pasó a mencionar medidas de Gobierno y a referirse al 24 de marzo.
Tras hablar sobre los rumores de su renuncia, dijo: “Me inventaron una mansión en Martínez de 1 millón de dóalres, que me visitó un agente de la SIDE y que tengo información secreta con la extorsiono al presidente y a la secretaria de la presidencia y que gasté 250 mil dólares en mi tarjeta de crédito, todas cuestiones ridículas”, se quejó.
Consultado sobre su patrimonio, reiteró que no podía dar detalles de la investigación judicial pero indicó que las propiedades "lo deben cotejar con mi declaración jurada pero es falso, todo lo que tiene que estar declarado está declarado".
Ante la pregunta de otro periodista sobre algunas casas que se le atribuyen y el viaje a Punta del Este, reiteró que no podía informar detalles de la investigación pero que "fueron vacaciones con mis hijos, fue un viaje estrictamente familiar y no lo tengo que explicar, ya dije cómo eran los hechos y que yo pagué mi proporcional, lo demás es parte de la justicia", señaló.
Sin embargo, ante otra pregunta de otro periodista, dijo " el viaje lo pagué yo, no hubo dádiva".
La agenda de Manuel Adorni
Además de la conferencia de prensa, Adorni intentará mostrarse activo, tras algunos rumores de renuncia, con una serie de reuniones con ministros desde este mismo miércoles con Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).
El jueves mantendrá un encuentro con el ministro del Interior Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Luego, se reunirá con la jefa de bloque de la Cámara de Senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich y el viernes tiene previstas reuniones con los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).
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