Manuel Adorni dijo que construyó su patrimonio "antes de entrar al gobierno" y no quiso dar detalles

"Es todo lo que tengo que decir de las denuncias en curso, como hay una investagión judicial en curso no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer la causa", concluyó al respecto y pasó a mencionar medidas de Gobierno y a referirse al 24 de marzo.

Tras hablar sobre los rumores de su renuncia, dijo: “Me inventaron una mansión en Martínez de 1 millón de dóalres, que me visitó un agente de la SIDE y que tengo información secreta con la extorsiono al presidente y a la secretaria de la presidencia y que gasté 250 mil dólares en mi tarjeta de crédito, todas cuestiones ridículas”, se quejó.

Consultado sobre su patrimonio, reiteró que no podía dar detalles de la investigación judicial pero indicó que las propiedades "lo deben cotejar con mi declaración jurada pero es falso, todo lo que tiene que estar declarado está declarado".

image Manuel Adorni en conferencia de prensa tras los escándalos que lo tienen en la mira.

Ante la pregunta de otro periodista sobre algunas casas que se le atribuyen y el viaje a Punta del Este, reiteró que no podía informar detalles de la investigación pero que "fueron vacaciones con mis hijos, fue un viaje estrictamente familiar y no lo tengo que explicar, ya dije cómo eran los hechos y que yo pagué mi proporcional, lo demás es parte de la justicia", señaló.

Sin embargo, ante otra pregunta de otro periodista, dijo " el viaje lo pagué yo, no hubo dádiva".

La agenda de Manuel Adorni

Además de la conferencia de prensa, Adorni intentará mostrarse activo, tras algunos rumores de renuncia, con una serie de reuniones con ministros desde este mismo miércoles con Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

El jueves mantendrá un encuentro con el ministro del Interior Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Luego, se reunirá con la jefa de bloque de la Cámara de Senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich y el viernes tiene previstas reuniones con los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

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