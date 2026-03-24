La crisis de la industria automotriz alemana, golpeada por la competencia de los autos eléctricos chinos empujó a Volkswagen (VW) a buscar refugio en un sector en pleno auge: la defensa. La planta de Osnabrück, que emplea a 2.300 trabajadores en cierre inminente, podría convertirse en el centro de producción europeo del sistema Iron Dome (Cúpula de Hierro).
CHINA EMPUJA A ALEMANIA
Volkswagen: De los autos al Iron Dome para salvar una fábrica en crisis
Volkswagen redefine la industria automotriz y producirá componentes de la Cúpula de Hierro. El histórico pacto con la israelí Rafael
Según fuentes citadas por el diario Financial Times, las conversaciones entre VW y la estatal israelí Rafael Advanced Defence Systems están avanzadas y cuentan con el "apoyo activo" del gobierno de Olaf Scholz.
¿Qué fabricará Volkswagen para Israel?
Aunque la asociación marca el regreso de VW al sector armamentístico —un tema sensible dado su pasado produciendo vehículos para la Wehrmacht y la bomba V1 en la Segunda Guerra Mundial—, la reconversión no implica fabricar explosivos.
- La planta de Osnabrück se encargaría de:
- Camiones de gran tonelaje para el transporte de misiles.
- Lanzadores de alta precisión.
- Generadores eléctricos para el funcionamiento del sistema.
Los misiles interceptores se fabricarían en una instalación independiente de Rafael en Alemania.
Geopolítica y rearme europeo: colapso de la industria automotriz
El acuerdo no es solo una tabla de salvación económica. Responde a la necesidad de rearme de la Unión Europea tras la invasión rusa a Ucrania. Alemania proyecta un gasto de 500.000 millones de euros en defensa para finales de esta década, priorizando la protección del espacio aéreo.
"El potencial es enorme", afirmó una fuente cercana al plan, aunque aclaró que los trabajadores tendrán la decisión individual de pasar de fabricar autos a armamento. Se estima que la producción podría estar operativa en un plazo de 12 a 18 meses.
Cúpula de Hierro; Dudas técnicas y ética industrial
Pese al entusiasmo oficial, algunos expertos cuestionan si la Cúpula de Hierro —diseñada para interceptar cohetes de corto alcance (hasta 70 km) como los lanzados desde Gaza— es la herramienta adecuada para las amenazas de largo alcance que enfrenta Europa Central.
Sin embargo, para Rafael, elegir Alemania es un movimiento estratégico: Berlín es hoy uno de los mayores aliados de Israel en el continente y ya ha adquirido otros sistemas, como el Arrow 3.
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