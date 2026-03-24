Volkswagen: De los autos al Iron Dome para salvar una fábrica en crisis

"El potencial es enorme", afirmó una fuente cercana al plan, aunque aclaró que los trabajadores tendrán la decisión individual de pasar de fabricar autos a armamento. Se estima que la producción podría estar operativa en un plazo de 12 a 18 meses.

Cúpula de Hierro; Dudas técnicas y ética industrial

Pese al entusiasmo oficial, algunos expertos cuestionan si la Cúpula de Hierro —diseñada para interceptar cohetes de corto alcance (hasta 70 km) como los lanzados desde Gaza— es la herramienta adecuada para las amenazas de largo alcance que enfrenta Europa Central.

Sin embargo, para Rafael, elegir Alemania es un movimiento estratégico: Berlín es hoy uno de los mayores aliados de Israel en el continente y ya ha adquirido otros sistemas, como el Arrow 3.

Más contenidos en Urgente24:

Preocupados por empleo y salarios, el 45% relega la oda al equilibrio fiscal

Trump anuncia tregua temporaria con Irán (¿Qué pasa con Israel?)

Qué pasa, Milei, que está lleno de comunistas el INDEC

Oficinas sobran, plata falta: El dilema que marca el rumbo este 2026

Sin definiciones y con internas: El Gobierno demora el paquete de reformas judiciales y económicas