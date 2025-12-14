La automotriz alemana Volkswagen dejará de fabricar vehículos en su planta de Dresde a partir del próximo martes 16/12, una decisión que marca un hecho inédito en sus 88 años de historia. Será la primera vez que el grupo cierre una línea de producción en Alemania.
CIERRE HISTÓRICO
Volkswagen apaga motores en Alemania: cierre histórico en Dresde por la crisis global
Por la caída de ventas, presión financiera y recortes de inversión, VW cerrará su planta de Dresde, un símbolo de su ingeniería y de la era eléctrica.
El anuncio refleja las crecientes dificultades financieras y estratégicas que atraviesa el mayor fabricante de automóviles de Europa en un contexto global cada vez más adverso.
A Volkswagen le cuesta competir
El cierre se produce en un momento de fuerte presión sobre el flujo de caja de la compañía, afectada por la caída de las ventas en China, la débil demanda en Europa y el impacto de los aranceles estadounidenses sobre sus exportaciones al mercado norteamericano. A este escenario se suma la necesidad de redefinir prioridades de inversión en un sector que enfrenta una transición tecnológica más lenta de lo esperado hacia la movilidad eléctrica.
Volkswagen maneja actualmente un presupuesto de inversión cercano a los 160.000 millones de euros para los próximos cinco años, una cifra inferior a los 180.000 millones previstos para el período 2023-2027.
La reducción refleja un ajuste progresivo en el gasto, impulsado por la expectativa de una mayor vida útil de los motores de combustión interna, lo que obliga a destinar recursos adicionales al desarrollo de nuevas generaciones de tecnologías a gasolina.
El director financiero del grupo, Arno Antlitz, había anticipado en octubre que el flujo de caja neto para 2025, inicialmente previsto en torno a cero, podría ser levemente positivo. Sin embargo, Financial Times dijo que analistas del sector advierten que la presión financiera continuará. “Sin duda, el flujo de caja está bajo presión en 2026”, afirmó Stephen Reitman, analista de Bernstein, quien señaló que la compañía busca reducir gastos y mejorar su rentabilidad operativa.
En la misma línea, Moritz Kronenberger, gestor de cartera de Union Investment, consideró inevitable que Volkswagen elimine proyectos de sus planes de inversión para cumplir sus objetivos financieros. “Deben eliminarse otras ideas y proyectos del plan”, sostuvo.
Volkswagen cierra su planta en Dresde
La planta de Dresde, inaugurada en 2002, tuvo una producción limitada: menos de 200.000 vehículos en más de dos décadas, una cifra inferior a la mitad de lo que produce anualmente la histórica fábrica de Wolfsburg.
Concebida originalmente como un escaparate de la excelencia tecnológica de Volkswagen, fue el lugar donde se ensambló el sedán de alta gama Phaeton. Tras la discontinuación de ese modelo en 2016, la planta se reconvirtió en un símbolo de la estrategia de electrificación del grupo, con la producción del modelo eléctrico ID.3.
El cierre de la producción en Dresde representa un avance —aunque limitado— en el plan de reducción de capacidad industrial en Alemania.
La medida forma parte de un acuerdo alcanzado el año pasado con los sindicatos, que contempla la eliminación de 35.000 puestos de trabajo en la marca Volkswagen dentro del país.
El jefe de la marca, Thomas Schäfer, aseguró al mismo medio que la decisión no fue tomada “a la ligera”, pero que resultó “esencial desde una perspectiva económica”.
A pesar del cese de la producción, el futuro del predio ya tiene un nuevo rumbo. El terreno será alquilado a la Universidad Técnica de Dresde para la creación de un campus de investigación enfocado en inteligencia artificial, robótica y desarrollo de chips. Volkswagen y la universidad invertirán conjuntamente 50 millones de euros en los próximos siete años, mientras que la automotriz mantendrá el uso de las instalaciones para la entrega de vehículos a clientes y como atractivo turístico.
