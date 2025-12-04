Automotrices caen en producción y arranca un dominó de empleo: Qué esperar para 2026

Esa merma en la productividad sería una respuesta al sobrante de stock que se puede observar en las concesionarias. En un cambio contundente del panorama, luego de años de escasez y listas de espera, ahora hay menos compradores que oferta, más aún luego de los aumentos aplicados en septiembre y octubre al calor de la elección de medio término.

Toyota 2P.jpg

Las automotrices y el empleo

Una manera de evitar la sobra de stock es ajustar la productividad. Aunque ello, claro, implica una merma en el nivel de empleo que las automotrices mantienen en el país.

Al respecto, los últimos meses dejaron en evidencia una tendencia a las suspensiones y rotaciones de personal. Grandes compañías redujeron horas de productividad y algunas llegaron a desvincular trabajadores para poder adaptarse a las circunstancias.

Sin embargo, el impacto del problema no se limita únicamente a las terminales automotrices. Es incluso más complejo el escenario en las miles de autopartistas que forman parte de la red de producción automotriz local, que en muchos casos no tienen capacidad de soportar la estacionalidad o circunstancias particulares.

En torno a ello, el gerente de Maxion Montich en Córdoba, Ramón Ramírez, aseguró que la situación es muy delicada en el anillo que rodea a las automotrices. En una entrevista con La Voz, el ejecutivo destacó la disparidad entre la comercialización y la producción local, con un mercado de ventas que superará ampliamente al 2024 pero que no se verá plasmado en mayores niveles de empleo.

El personal es el punto más crítico que tenemos, todas las autopartistas han reestructurado sus empresas. El año que viene va a haber suspensiones o reestructuraciones con despido de personal ordenado. Tenemos un tema con la UOM, que no está aceptando el tema de las suspensiones, lo cual complejiza mucho la situación de las autopartistas, adelantó Ramírez. El personal es el punto más crítico que tenemos, todas las autopartistas han reestructurado sus empresas. El año que viene va a haber suspensiones o reestructuraciones con despido de personal ordenado. Tenemos un tema con la UOM, que no está aceptando el tema de las suspensiones, lo cual complejiza mucho la situación de las autopartistas, adelantó Ramírez.

Fiat Titano 2P.jpg

Ventas mejor, pero sin velocidad al cierre

Si bien el aspecto de ventas al consumidor mejoró notablemente durante 2025, el cierre de año también reveló una fuerte caída en los patentamientos. Durante noviembre, se lanzaron a la calle 34.905 coches cero kilómetro, un número que implicó una caída intermensual del 33% y un desplome interanual del 3,6%.

El acumulado anual de ventas rondó hasta noviembre los 587.666 unidades. Esa cifra ya resulta superior a la del mismo periodo del 2024 en un 49%, lo que denota una recuperación contundente del sector.

Ahora bien, todo ello contrasta con la realidad de las automotrices e instala varias incógnitas. ¿Serán los autos importados los que generan este efecto, o la capacidad instalada supera varias veces la demanda disponible entre una población con menor capacidad histórica para acceder a un vehículo?

