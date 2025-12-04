Escándalo por lo que pasó con Rodrigo De Paul y Lionel Messi en Inter Miami CF

Jerónimo Torres Santoro, de CEF, afirmó: “Quiero decirles que es mentira todo lo que se informó. Generalmente no desmiento a otros periodistas, pero dada la importancia del caso (porque la frase no es menor), es totalmente falso. Me lo confirman desde las dos vertientes de la discusión. Nunca se mencionó a Racing. Sí es verdad que le dijo ‘vende humo’ a De Paul”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/paseclave__/status/1996014477108490371&partner=&hide_thread=false “YO A RACING VOY CUANDO QUIERO Y SI NO, LO COMPRO”.



La escandalosa frase que le habría dicho Rodrigo De Paul a Maxi Moralez en pleno Inter Miami-NY City por la MLS, según Martín Amestoy en @picadotv_. pic.twitter.com/ewPcdbJTj5 — PaseClave (@paseclave__) December 3, 2025

Lo que se le viene a Inter Miami CF

La serie frente a New York City FC permitió que Inter Miami CF se quedara con el campeonato de su conferencia, y ahora el equipo dirigido por Javier Mascherano buscará conquistar la MLS Cup.

Aunque este logro no constituye un título oficial, sí le dará al club la oportunidad de disputar, por primera vez en su historia, la final de la MLS Cup, que enfrenta a los dos mejores equipos de la temporada (el mejor de cada conferencia).

El rival será Vancouver Whitecaps, el próximo sábado 6 de diciembre a las 16:30 (hora de Argentina).

Jordi Alba no podrá participar en el encuentro, ya que fue sancionado por “violar la política de la liga relacionada con tocar la cara, la cabeza o el cuello de un oponente en el minuto 22 del partido entre Inter Miami y New York City”.

image

Lionel Messi, Javier Mascherano y Rodrigo De Paul tendrán la oportunidad de darle a Las Garzas la primera MLS Cup de su historia.

+ EN GOLAZO 24

Diego Martínez regresa al fútbol argentino para levantar a un equipo caído

La FIFA se arma en ladrillos y LEGO fabricará la Copa del Mundo en tamaño real

Jorge Brito sella acuerdo con la familia Messi y ahora Banco Macro juega con Leones FC