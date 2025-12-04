Inter Miami CF disputará la final de la MLS (MLS Cup) frente a Vancouver Whitecaps el próximo sábado 6 de diciembre. En redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), se generó una gran polémica por lo ocurrido entre Rodrigo De Paul y Lionel Messi.
Escándalo por lo que pasó con Rodrigo De Paul y Lionel Messi en Inter Miami CF
Ambos futbolistas de la Selección Argentina vivieron una situación llamativa durante el encuentro ante New York City FC, que rápidamente se volvió viral. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió?
Rodrigo De Paul y Lionel Messi
Durante la última semana, tras el partido entre Inter Miami CF y New York City FC, comenzó a circular la supuesta conversación que habrían mantenido Rodrigo De Paul, Maxi Morález y Lionel Messi.
Martín Amestoy relató en Picado TV cómo habría sido ese intercambio, y posteriormente varias cuentas lo citaron en X.
Lo que provocó mayor polémica fue que, según Amestoy, De Paul le habría dicho a Morález que “a Racing va cuando quiere y, si quiere, compra el club”. Esta frase generó el repudio de algunos simpatizantes de la Academia, aunque otros periodistas se dedicaron a desmentirla.
Jerónimo Torres Santoro, de CEF, afirmó: “Quiero decirles que es mentira todo lo que se informó. Generalmente no desmiento a otros periodistas, pero dada la importancia del caso (porque la frase no es menor), es totalmente falso. Me lo confirman desde las dos vertientes de la discusión. Nunca se mencionó a Racing. Sí es verdad que le dijo ‘vende humo’ a De Paul”.
Lo que se le viene a Inter Miami CF
La serie frente a New York City FC permitió que Inter Miami CF se quedara con el campeonato de su conferencia, y ahora el equipo dirigido por Javier Mascherano buscará conquistar la MLS Cup.
Aunque este logro no constituye un título oficial, sí le dará al club la oportunidad de disputar, por primera vez en su historia, la final de la MLS Cup, que enfrenta a los dos mejores equipos de la temporada (el mejor de cada conferencia).
El rival será Vancouver Whitecaps, el próximo sábado 6 de diciembre a las 16:30 (hora de Argentina).
Jordi Alba no podrá participar en el encuentro, ya que fue sancionado por “violar la política de la liga relacionada con tocar la cara, la cabeza o el cuello de un oponente en el minuto 22 del partido entre Inter Miami y New York City”.
Lionel Messi, Javier Mascherano y Rodrigo De Paul tendrán la oportunidad de darle a Las Garzas la primera MLS Cup de su historia.
